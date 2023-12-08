【2023台灣年度表演藝術回顧】IP、音樂劇、白色恐怖，三大關鍵字寫下時代註腳

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若說北藝中心讓大劇院時代在2022年找回它的最後一塊拼圖，2023年則是各地中小場館藉著爆量的展演進入大眾的眼光。隨著各大團隊、場館機構反覆摸索自身定位，產業環境也隨之緩緩位移。於此同時，今年在表演藝術圈的展演趨勢似乎也逐漸呈出某些有趣的動態，值得為今年的劇場留下些許註腳。
延續去（2022）年的眾聲喧嘩，今（2023）年同樣被各式各樣光怪陸離的藝術展演填得滿滿的。除了國際交流逐漸恢復疫情前的熱度與密度，展演節目變得更加多元龐雜之外，國內幾個經營有年的團隊也逐漸邁入下個階段，往更健全的體質邁進。
除了進駐糖廍文化園區的萬座曉劇場迎來周年之外，當代傳奇劇場進駐的板橋放送所也正式揭幕，成為板橋區最新的文化地標；新店及文山區接壤的永安藝文館也轉手由故事工廠營運，媒合戲劇、特技、舞蹈等團隊，打造展演、排練、教學功能兼具的複合空間。
若說北藝中心讓大劇院時代在2022年找回它的最後一塊拼圖，2023年則是各地中小場館（無論公家或民營）藉著爆量的展演進入大眾的眼光。
隨著各大團隊、場館機構反覆摸索自身定位，產業環境也隨之緩緩位移。於此同時，今年在表演藝術圈的展演趨勢似乎也逐漸呈出某些有趣的動態，值得為今年的劇場留下些許註腳。
1. 音樂劇表現持續爆衝，市場川流不息
2018年被認為是台灣音樂劇產業到達顛峰的其中一個里程碑，在這個時間段，除了老字號劇團如果陀劇場、音樂時代劇場持續推出經典舊作，同時新興團隊如C Musical、躍演、瘋戲樂工作室也逐漸站穩腳步，培養出自己的一批兼具忠誠度與審美觀的粉絲群。
當時在劇場看似一片熱鬧的同時，卻也有些藝術經理人擔心，台灣的產業環境與觀眾基數是否能支撐這麼多的從業者，這樣的百花齊放是否有可能是泡沫一場？
然而，五年過去了，音樂劇在表演藝術產業的表現幾乎只能用「爆衝」來描述。根據財團法人台灣經濟研究院研究二所今年9月所發表的統計，去年音樂劇類節目一整年的票房高達9億，比戲劇類、戲曲類、舞蹈類三個項目的總和都還要高。
專題下則文章：
《台北大空襲》音樂劇：2.5次元的選擇與取捨，歷史該「沉重地」說還是「輕鬆地」說？
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