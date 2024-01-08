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劇場綠豆糕

表演工作坊《隱藏的寶藏》：賴聲川老調重彈仍翻出新氣象，說教也能有趣漂亮

TNL+ 2024/01/08 ,

評論

蔡孟凱

蔡孟凱

蔡孟凱

臺灣藝術大學中國音樂學系揚琴主修，臺灣師範大學民族音樂研究所碩士。一個發展不是太成功的音樂人，最大心願是能一手彈琴、一手執筆度過平凡的每一天。

我們想讓你知道的是

在劇場裡要說教說的動聽感人並不容易，《隱藏的寶藏》卻達到了。不僅表現出賴聲川數十年的編導功力，其對左派形象的回望與詮釋，也展現了上一代藝術家如何面對他們曾經經歷的顛簸歲月，並從中拾掇足以回應當代的片刻靈光。

德國詩人暨劇作家布萊希特（Eugen Bertholt Friedrich Brecht, 1898-1956），在世界震盪的20世紀上半提出「間離效果」和「史詩劇場」兩個影響斐然的戲劇理論。

前者阻絕觀眾過多的移情效應，將觀眾與作品之間割裂，以隔出可供觀眾反思客我的空間；後者則更積極地將戲劇作為政治佈道的媒介，要求創作者與觀眾直面當下社會的動盪、爭議、與潮流。

布萊希特的迴響綿延至今，許多藝術家都希望在追求作品的藝術性，同時也能夠與社會對話、讓觀眾思考，進而挖掘出作品的當代意義。這份心意固然令人敬佩，但若力道拿捏不當，便容易淪為自說自話的通篇說教。

無論是要在劇場談理念、談議題、還是從自我談到國族的宏觀願景，都還是得建立在有效且具一定品質的藝術表現。並不是說劇場只能作為討好觀眾的文娛活動，但倘若說教過了頭，連觀眾「想看一場好演出」的基本要求都沒顧好，那不僅創作者白費口舌，台下的觀眾往往也是如坐針氈。

簡言之，想在劇場說教？可以；要說得讓觀眾滿意？很難。

而兩度獲得國家文藝獎的賴聲川，在2023年末所推出的《隱藏的寶藏》，則是一部說理意味濃厚，但卻用各種驚喜、反轉、拿捏精準的敘事層次和表演質感，同時達到議題反思和文娛效果，而讓觀眾不斷拍案叫絕的一部精采作品。

「隱藏的寶藏」彩排 賴聲川與主要演員合影
Photo Credit: 中央社
《隱藏的寶藏》導演賴聲川（右5）與主要演員 范瑞君（右4）、宋少卿（右2）等人合影

在割裂的戲中戲不斷變態的表演質感

近年多在上海活動的賴聲川，繼2021的《江／雲．之／間》後再次將新作品的世界首演放回臺灣。《隱藏的寶藏》講述一個即將拆除的劇場，準備上演最後一場演出，舞台上的眾人卻意外發現，劇場側台的牆上埋藏了10億美金，鉅款的秘密和眾人的貪欲便於焉展開。《隱藏的寶藏》以「賴聲川的剖面喜劇」為題，剖開了觀眾的視角，也剖開了藝術家對人性的批判與期望。

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