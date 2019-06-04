養虎為患的「親華情節」，對理解美國的六四政策非常重要

今（2019）年是六四事件30週年。六四事件發生後，西方國家（包括日本，下同）制裁中華人民共和國（中國，下同），但制裁只維持了兩、三年。1992年開始，西方國家解除了大部分制裁，只保留了高科技和軍事輸出的限制，歐美日資本大舉進軍中國，開始齊齊進入「中國發大財」的年代。

如何評價西方國家特別是美國的這種政策，一直備受爭議。早期爭議集中在「人權」和「道德」層面，在很多人權支持者批評，美國沒有堅持與「獨裁政權」劃清界線，沒有繼續強硬制裁迫使中國改變，令中國至今人權狀況還沒有改善。從去（2018）年貿易戰開始，美中關係面臨轉折點，今年更有新冷戰的危機，爭議進一步擴大到地緣政治和全球秩序層面，指責者認為，美國當年「養虎為患」：養肥了中國，培植了一個足以威脅美國霸權的對手。

這些指責不能說沒有一定道理，但事後諸葛亮，單純指責前人總是相對容易的。回到30年前的現場，追溯這種政策的根源，就可知道美國政策並非沒有本身的脈絡。

首先是領導人的因素。當時的美國總統正好是「中國人民的老朋友」老布希（George H. W. Bush）。他是戰後唯一有親身中國體驗的總統，曾在1974至1975年之間擔任美國駐中國聯絡處主任（Liaison Office），相當於後來的大使。老布希不顧國會反對，延長對中國的最惠國待遇中美關係在六四事件後沒有惡化，而且短短幾年之後就解凍，老布希是最大的「功臣」。

老布希這樣不是沒有原因的。對上，他和毛澤東、鄧小平這兩代領袖都有深入接觸，「明白」和「理解」中國的辦事方式。老布希與鄧小平有私交，明白鄧小平的強硬，認為鄧小平能控制中國局勢，也不相信美國能推翻鄧小平的政權。他知道「面子」對中國人的重要性，如果過於批評中國，讓中國領導人沒有面子，事情就不好辦了，故一向反對往中國極限施壓。

對下，老布希當年在北京，經常和夫人芭芭拉（Barbara Pierce Bush）一道踩自行車走遍大街小巷，對中國普通人民有深厚感情。他認為，如果過於懲罰中國，以致取消最惠國待遇的話，懲罰的是中國人民而不是中國政府。老布希不希望中國放棄開放政策，原因是他認為中國只有開放，與外交接觸，人民生活才能變好，才能繼續走向民主。他相信隨著時間的推移，中國政府依然會「變好」。

1985年，時任美國副總統的老布希（右）訪問中國，拜會中共中央軍委會主席鄧小平（左）｜Photo Credit:AP/ 達志影像

其次是美國的親華情結。老布希不是「一個人在戰鬥」，事實上，美國人是西方人中親華情結最濃厚的國家。

應該說，在19世紀後期，美國人對中國和中國人的態度都不好。19世紀末出臺的《排華法案》就是「黃禍」恐懼的例子，拳民事件延續了「黃禍」思潮。美國人的思想改變在1917年總統威爾遜（Woodrow Wilson）提出同情弱小民族的綱領之後。1917年和1922年，美國相繼推出了《移民法》和《卡貝爾法》，扭轉了移民問題上對亞洲人的歧視。但即便在1930年代之前，美國媒體筆下的中國大都是落後、古怪的國度。

1930年代是一個轉折點（Erin Pattison，Changing Perceptions of China in 1930s America），出於對共產主義的恐懼（美國媒體讚揚中國「反共」）、日本侵華（九一八事件）後對中國的同情、美國在經濟危機後與中國經濟關係的加深等因素，加以在中國生活的美國傳教士和文化人對中國人民持之以恆的讚揚（以賽珍珠〔Pearl S. Buck〕的諾貝爾獎獲獎小說《大地》為代表），美國媒體開始轉變了對中國的態度。在整個社會上充滿對中國人這種「弱小民族」的同情，對中國有一種特殊的好感。

從一個側面可以看到美國人的親華情結。現在熊貓是中國「和平外交」的象徵，但這種形象不是天生如此的，而是後天塑造出來的。美國就是這個形象最主要的塑造者。西方喜歡熊貓的風氣由美國帶起，而且至今也沒有一個其他國家的人對熊貓的喜愛可以和美國人相比。1936年，一隻熊貓被帶往美國引起全民熱潮，這在其他國家都不可能出現。當時在中國也沒有多少人知道熊貓這種動物（更遑論喜歡熊貓），「熊貓是可愛的」的意識實際是從美國進口的舶來物。1941年蔣宋美齡展開「熊貓外交」的對象也是美國。1971年，尼克森（Richard Nixon）訪問中國，中國贈送的熊貓在美國引起熱潮，才推廣了「熊貓外交」這個詞。這樣才逐步塑造出「熊貓是可愛的中國友誼大使」的形象。

理解美國傳統上對中國人（而不是中國政府）的親華情結，對理解美國的六四政策非常重要。在30年前的美國人看來，中國人是悲慘地被一個「壞」政權統治，是值得同情的對象。美國收留了很多真正的政治避難者，也慷慨地給予很多並非真正的受迫害者永久居留權（俗稱六四血卡），但更多的受難者還在中國。制裁中國「懲罰的是中國人民」，並非老布希一個人的見解。

與之對比，美國人對朝鮮人的感情就沒有這麼深，所以沒有什麼輿論會認為「制裁朝鮮就是懲罰朝鮮人民。」

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第三，從人權的角度。中國現在貴為世界第二經濟大國還強調「人權首先是生存權」，當然令人覺得諷刺。但在當年，很多西方人對中國的這套說法並沒有這麼抗拒。因為當年中國真是非常貧窮，人均GDP在1989年剛剛突破300美元（310美元），尚不如印度（347美元），不足全球人均GDP的十分一（當年以美元計價為3868美元）。很多中國人吃不飽，穿不暖，營養不良，連基礎教育也無法完成。

客觀而言，在當時西方發達國家看中國人的貧窮狀況，和現在中國人看一些非洲最窮國家的眼光沒有多少差別。於是他們認為，貧窮還是中國最大和最迫切的問題。此外1980年代，美國人關注的主要人權問題還有計劃生育和棄嬰等等，很多美國人收養中國兒童，而這些問題的根源至少在美國人看來，也還是貧窮。對當時中國這種貧窮的國家，先解決最迫切的問題，在實踐民主與人權方面可以遲滯一些、寬容一些，認為是可以接受的。

從鄧小平訪美開始，美國人對鄧小平的印象一向不差。其中的重要原因就是，鄧小平搞改革開放，堅持經濟建設，提高人民生活水平。在六四後經過兩、三年治理整頓，鄧小平在1992年以「普通黨員」身份南巡，喊出了「誰不改革開發誰就要下臺」的口號，繼續改革開放。這讓鄧小平重新在西方受到高評價。如著名教授中國研究專家傅高義（Ezra Feivel Vogel）《鄧小平時代》中的說法，六四事件是鄧小平一生的污點，但總的說來是「八分功，兩分過」。

第四，從國際形勢的角度。國際形勢與今天非常不一樣。在1980年代，美國最大的敵人是蘇聯，而不是中國。中國當時反而是美國對抗蘇聯的盟友。1987年美蘇達成《中程導彈協議》之後（1988年6月生效），美蘇對抗走向緩和，但美蘇對抗的大局依然沒變。美國依然執行以蘇聯為對抗目標的國際大戰略。

在某種意義上說，六四事件的時機對中國政府是「幸運」的。它發生在東歐和東歐共產主義政權骨牌式的倒臺之前（俗稱「蘇東波」），而蘇東波緊接著六四事件，很快就轉移了國際注意力，也分散了對中國的壓力。當時，幾乎所有西方國家對「蘇東波」都毫無準備，或者預料到六四之後，東歐國家會有反政府浪潮，但沒有預料到規模這麼大，顛覆這麼徹底。西方國家雖然對戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）改革讚譽有加，但也沒想到蘇聯在這一系列事件中真的撒手不理，順利地讓東歐人民走向民主。可以說，對西方而言，這實在是「天上掉下來的餡餅。」於是此後美歐都在忙於推動兩德統一和結束冷戰，中國事務只是次等重要。在西方國家中最積極關注中國事務的，大概只有英國了（因為香港回歸的緣故）。

冷戰結束之後，西方普遍有一種樂觀的情緒：連龐然大物蘇聯也倒下了，全球民主化也指日可待。著名政治學家福山（Francis Fukuyama）的《歷史之終結與最後之人》（The End of History and the Last Man）認為「西方國家自由民主制的到來可能是人類社會演化的終點、是人類政府的最終形式。」這個後來被穆斯林和中國人不斷「鞭屍」的斷言，正是這種樂觀情緒的反映。

在樂觀情緒的影響下，當時實力尚非常弱小的中國，實在沒有進入西方國家「必須繼續制裁」的考慮。「接觸政策」和「吸納中國」，也都正是這種樂觀主義的產物。

經過6月4日一夜的鎮壓，大量的死傷者倒臥在廣場上。在中國官方的消息封鎖下，仍有部分官方支持者堅持，軍方並未在天安門鎮壓行動中大肆殺戮｜Photo Credit:AP/達志影像

第五，資本的貪婪。中國人多和貧窮，但也正因如此成為可供開發的新興市場，推銷西方產品。隨著全球化推進，在中國設立工廠，利用中國工人的低工資、低保障、低環保要求以及高稅務優惠等，都可以大幅降低生產成本。這兩點也都是西方資本不願意放棄中國的重要原因。在柯林頓（Bill Clinton）時代，經過幾年「人權和最惠國待遇掛鉤」的遊戲之後，更讓中國進入世貿，直接放棄了人權的要求。這是資本推動政策的最好說明。

第六，政策的視野和偶然因素。事實上，沒有一個政府的政策能看30年這麼長遠。美國更不可能，因為總統最多只有八年。美國制定政策的跨度最多只有20年左右。一項政策能否延續下去，更多地取決於後來者能否在這個方向上繼續推動，是添磚加瓦，還是揭瓦拆墻。當中有太多不確定因素。

在2009年前後，中國輿論場上發生過一次激烈的爭論：中國企業是否要「幫」印度建設高鐵。有人認為，這不但能賺錢，還能擴大中國在印度的影響。有的人則認為「中國和印度必將一戰」，幫印度搞基建，就是養肥印度對付中國。十年後，事實擺在眼前，中國不但願意「幫」印度建高鐵，中國手機等新興產業還把印度視為最重要的新興市場下大力經營，「幫助」印度發展電訊產業。這種爭論和現在的「美國是否養肥中國」很相似。最後的結論也都差不多，資本的力量很大，沒有一個政府能做出跨度這麼長的決策。

在這30年閒，中國經濟能始終保持高速增長就是一個奇蹟。這種增長速度歷史上從未出現過。美國經歷前所未見的九一一事件、小布希（George W. Bush）要開打兩場戰爭，也相當偶然。2008年的金融海嘯破壞力之大更難以預料。在金融海嘯之後，中國經濟依然強勁增長，以致中國在這十年間一朝暴富，短短十年閒就能挑戰美國，這不但在1990年是無法想象的，就連在2009年也沒有多少人會這樣樂觀。美國或許在2009年就應該「遏制中國」，但偏偏自己也處於虛弱的狀態，實屬有心無力。