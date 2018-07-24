研究：空服員有較高的機率罹患多種癌症

文：ALICE PARK

譯：吳舜文

空服人員面臨許多已知的致癌風險，但目前少有研究仔細量化這些風險，研究人員稱空服員是一群未經充分研究的職業團體。

自2007年展開的哈佛空服員健康研究（The Harvard Flight Attendant Health Study, FAHS），填補了有關空服員健康風險的知識缺口。在最新一篇刊登於《環境衛生》（Environmental Health）的報告中，研究人員發現空服員的致癌率比一般人高出許多，其中包含乳腺癌及黑色素瘤。

哈佛空服員健康研究廣納超過5,300位空服員的調查回覆，通過線上、郵寄，以及在機場親自回覆調查。空服員的問題回答包含航班日程表，以及任何與癌症相關的診斷調查。該項研究由哈佛公共衛生學院（Harvard T. H. Chan School of Public Health）的研究人員伊琳娜．莫杜霍維奇（Irina Mordukhovich）所帶領，他們從正在進行的全國健康調查中，擷取非航空專業者的資料，與研究中空服員的回覆作對比。莫杜霍維奇發現，空服員的罹癌率比一般民眾要高出許多，其中包括乳腺癌、黑色素瘤、子宮腺癌、胃腸癌、甲狀腺癌，以及子宮頸癌等。同時，該研究首度揭露空服員患有非黑色素瘤的皮膚癌（如基底細胞癌和鱗狀細胞癌）機率較高。

莫杜霍維奇表示，在上述癌症中，乳腺癌、黑色素瘤，以及非黑色素瘤皮膚癌的患病率尤為突出。與非航空專業的人相比，空服員的乳腺癌患病率高出51％，黑色素瘤患病率高兩倍多，非黑色素瘤皮膚癌患病率高了四倍。

莫杜霍維奇說道，「空服員是長久以來未經充分研究的職業群體，所以目前對他們的健康狀況還有太多未知，但我們能確信的是，空服員和飛行員都有輻射暴露的問題，主要是因為他們常暴露在高海拔的宇宙輻射中，導致體內的輻射水平較高。」研究結果顯示，對於單次飛行的一般人來說，這樣的輻射暴露不會成為隱憂，但對工作需要長期飛行的人而言，輻射暴露的風險可能對健康有負面影響。

代表50,000名空服員的美國工會組織空服員協會（Association of Flight Attendants-CWA），其國際主席莎拉．尼爾森（Sara Nelson）在回應《時代》的書面中對該研究做出表示，「少有人對空服員工作有關的癌症風險有所關注，但哈佛大學的研究讓這些問題得以浮上檯面。研究中確認與飛行工作有關的癌症風險因子，包括電離輻射的暴露、時差問題、殺菌劑，還有機上其他化學物等。我們會運用研究結果來鼓勵航空公司、航空製造商，以及監管機構來預防輻射暴露，並改變飛行的工作條件以降低風險。」

來自外太空的宇宙輻射，僅有少量能到達地球，而高海拔地區較可能發生輻射暴露。世界衛生組織（World Health Organization）旗下的國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer）已確認，在宇宙輻射中發現的電離輻射可能導致人類得癌症。

美國國家輻射防護及測量委員會（The National Council on Radiation Protection and Measurements）的報告指出，航空機組人員每年的輻射曝曬量，位居輻射工作者中最高位，但目前仍沒有任何法規或限制來規範美國空服員的輻射暴露接受量，而其他輻射工作者均有適當的職業安全法規，來防護並限制他們在輻射暴露下的風險。歐盟也有限制潛在危險暴露的相關法規，如管制空服員的航班日程表，以及懷孕中空服員的飛行時間。

空服員的睡眠時間常被中斷，因為他們得頻繁地跨越時區，而且無法維持正常睡眠週期的晝夜節律。其他研究亦表明，輪班工作和中斷的晝夜生理節奏，與乳腺癌及前列腺癌的患病高風險有所聯繫，這可能是因為DNA修復自身的能力降低，或是免疫系統與晝夜節律的機能有關。

莫杜霍維奇表示，研究結果需要更多對照組來確認風險，但該研究數據應該能提高空服員罹癌風險的隱憂（飛行員面臨的風險可能類似，但此次研究主要是針對空服人員）。美國空服員協會並沒有在本次研究公布後及時發表評論。

考慮到先前研究收集的數據，顯示空服員在許多方面都比一般大眾健康（舉例來說，他們較不可能吸菸或超重，且患有心臟疾病的機率也較低），本篇的發現尤其令人擔憂。

莫杜霍維奇說，「研究中看到的高致癌率肯定是個驚人事實。我們希望這項研究能突顯空服員及飛行員的輻射暴露問題並未被解決。目前已知飛行機組人員暴露在致癌物中，我們也期望這次研究能讓人們開始思考該如何做出防護措施。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航