強迫穆斯林移民學習「丹麥價值」，文明化有色人種的殖民式實驗

文：Amro Ali

譯：劉松宏

當激烈的第二次世界大戰進行至頂峰，一篇酸楚的、描寫戰火中難民與移民生活的文章刊登在1943年一份鮮為人知的期刊上。該文章由德國裔猶太人漢娜・鄂蘭（Hannah Arendt）所撰寫，她身兼哲學家與政治理論家、在當時還是憤懣的難民，這篇文章以下列文字作結：「歐洲的友誼將會在它容許最弱勢的成員被排除以及迫害時破滅。」

鄂蘭的論點令人警醒且簡短：給一個弱勢群體貼上標籤將成為分裂的起點，且將導致更嚴重、影響更深遠的崩壞。

就在今（2018）年，丹麥的仇外以及右傾態度使它們開闢了令人畏懼的新領域，據稱是用以防止移民建立「平行社會」。我們別忘記丹麥已經有一個波希米亞自治區克里斯蒂安尼亞自由城（Christiania）——它造成丹麥政府數十年來的煩惱，但其中的居民受到的歧視仍較移民來得少。

在許多變化中，有一項是來自「聚集區」的孩童——在那些區域超過50％的人民都是非西方移民，其中大多是穆斯林——將必須從1歲開始強制參加每週至少25小時的日間托育，以此讓他們學習「丹麥價值」與傳統，比如聖誕節和復活節。一項正在研議的法律將會對犯處「再教育旅行」的家長——意即父母讓孩子「長期」拜訪他們的祖國——處以四年的有期徒刑。

該法條讀起來就像19世紀的傳教事業、企圖將棕色皮膚人們的地方風俗文明化的殖民式實驗。

它危險的地方在於，此形式的分離政治將會深深地滲入偏執的反移民泛歐運動。丹麥不只是創造一個先例而已；它正挑起一場遊戲，比拼誰能在展示跨國偏執這方面勝人一籌。

若該地移民完全「被吸收」或消失，那麼照邏輯推論後續事件可能是排外運動將增加，而民粹政黨的論調將重新壯大、並將政策重點轉移至世俗的國內事務。這種情況極為罕見。

這些運動與政黨將他們存在主義式的政治賭在歧視與排外的行動上（儘管他們的聲明也具有試圖吸收移民的包容性意圖），他們將會伴隨選舉週期更加挑起這些行動。他們在意的是擁有不畏懼旁人眼光的政治意圖，而非人道的社會政策。

一旦第一批受害者們已筋疲力竭，他們又會開始尋找新的目標。憎恨與恐懼從不會在理性的領域內運作。它無孔不入，激情會戰勝冷靜地商議政策——不出所料，丹麥政府並未將專家、研究員、以及居民納入討論行列。這呼應了鄂蘭在《極權主義的起源》（The Origins of Totalitarianism）所提出的：「對一個運動而言，唯一值得考慮的事便是如何讓這個運動自身持續下去。」

在2016年英國脫歐公投之前，支持英國脫歐的活動便把焦點集中在終結穆斯林移民問題。但隨著脫歐結果確定，很快地種族醜化與攻擊便延燒到波蘭人、拉脫維亞人、羅馬尼亞人、保加利亞人、猶太人，以及萬萬想不到的瑞典人。

挪威裔穆斯林知識分子巴格達迪（Iyad el-Baghdadi）指出，「少數族群是煤礦坑裡的金絲雀（危險將至的預警標誌）。」他們恐懼、焦慮、潰逃的情況，正是他們這個群體的寫照——不論是歐洲的穆斯林、中東的基督徒、沙烏地阿拉伯的什葉派、土耳其的庫德族、伊朗的巴哈伊信徒、巴基斯坦的印度教徒、或是美國的非裔美籍人。當民粹主義社會排斥的毒氣擴散至整個社會，少數族群首當其衝承受其痛苦。然而很快地，其他族群也無法倖免於難。佔主導地位的組織將會解體，而社會結構將分崩離析。

丹麥的這些政策應該要讓我們更警惕。清洗移民社會的這種想法意味著放棄更高的理想、多元價值、以及道德堅持。處理不當的聚集區問題，可能只是尚未來臨之大災禍的初始階段——那可能會讓穆斯林與非白人變成丹麥可預見的問題裡最不值一提的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航