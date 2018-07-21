想逃到美國卻失敗，安妮法蘭克在集中營寫下舉世聞名的日記

文：Associated Press

譯：胡庭瑞

研究顯示，安妮・法蘭克（Anne Frank）——死於納粹大屠殺的世界著名猶太日記家——一家，曾嘗試移民美國以及之後古巴，但這些努力都因為美國嚴格的移民政策以及二次世界大戰的爆發而受挫。位於阿姆斯特丹的安妮・法蘭克之家（The Anne Frank House）以及美國猶太大屠殺紀念館（U.S. Holocaust Memorial Museum）表示，文件顯示安妮的父親奧托（Otto Frank）曾兩次嘗試取得前往美國簽證所需的相關文件。之後，他也貌似申請了前往古巴的簽證。

然而，法蘭克一家為逃亡所做的努力全都白費了。最終，他們於1942年7月6號為了躲避納粹潛藏在阿姆斯特丹，正好是76年前。奧托在一封寄給美國朋友的英文書信中寫道：「我被迫得尋找移居的可能性，而依我所見，美國是唯一一個我們能去的國家。」

他嘗試將家族從荷蘭弄至美國的努力，最早從1938年就開始了——那是一個納粹德國將奧地利和部分的捷克斯洛伐克併入第三帝國（The Third Reich）的動盪年代。那年的11月9日，納粹於暴力的水晶之夜（又被稱為碎玻璃之夜）事件中使全國的猶太人都驚恐不安。

在一封1941年奧托寫給他朋友南森史特勞斯（Nathan Straus）的信中，他寫到他曾在1938年向荷蘭港都鹿特丹的美國領事館提出簽證申請。

然而，他也提到「所有在那裡的文件都被摧毀了」，因為在1940年5月14日當法蘭克一家還在簽證的等候名單上時，美國領事館遭到德軍轟炸被摧毀，而所有文件也都不復存在了。

即使他們的簽證申請沒有被戰火摧毀，法蘭克一家要想移民美國也是很困難的。當1939年戰爭爆發時，每年有數以百萬計的人試圖前往美國避難，而華盛頓方面每年度卻只核准不到三萬份簽證。

簽證申請的處理過程也要耗時數年，其中更包括了大量的紙本作業及來自親人或美國朋友的宣誓書。即使所有的條件都滿足了，申請者仍然可能吃上閉門羹。

這項新研究主要聚焦在紙本活動紀錄，檢視在審查過程中提供給美國當局的文件，例如財力證明、人格證言以及相關物件，再加上像是出生證明、結婚證明、繳稅證明等物品。

戰爭本身更進一步的複雜化了任何嘗試移民的努力。1941年法蘭克一家重新申請前往美國，卻因為所有在德據歐洲的美國領事館，包含荷蘭，都被納粹下令關閉而失敗。同年，向古巴的簽證申請也沒有成功。

雖然法蘭克一家的簽證申請表面上並沒有被美國領事館拒絕，歷史學家寫道：「他們的努力受到美國官僚體系、戰爭以及時間的阻撓。」

來自安妮・法蘭克之家的安妮瑪莉・貝克（Annemarie Bekker）表示：「他們所有的嘗試都失敗了，因此躲藏是他們試圖逃離納粹魔爪的最後一搏。」

法蘭克一家在戰爭期間躲了超過兩年，而正是在這段時間，安妮寫了她那本有名的日記。他們在1944年8月4日被發現，最終被送至奧斯威辛集中營（Auschwitz）。

只有安妮的父親奧托撐過了戰爭。安妮與她的姊姊都在勃根貝爾森集中營（Bergen-Belsen Camp）死去。安妮年僅15歲。戰後，奧托法蘭克出版了自己女兒的日記，而這本日記亦翻譯成數種語言，成為了希望以及堅韌的象徵。

法蘭克一家躲藏的房子後來變成一間博物館，也是阿姆斯特丹最有名的旅遊景點之一。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航