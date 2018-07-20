第一夫人夾克之外的Zara爭議懶人包

文：Carson Kessler

譯：彭于庭

快時尚巨頭Zara真是爭議磁鐵。

梅蘭妮亞・川普（Melania Trump）最近那件印有「我不在乎，你呢？」（I Really Don’t Care, Do U?）的夾克在服裝業引起大的風波，但擁有2,200間店Zara似乎樂見其成。Zara以它驚人的生產速度聞名，但現在Zara更有名的是它接連不斷的爭議事件。

以下是Zara登上新聞的時尚災難時間表。

2007年9月：卍字手提包

This isn't the 1st time for @Zara. They withdrew a handbag embroidered with Swastika symbols in 2007 pic.twitter.com/LT6xoIFNiT — Anthony Shaw (@AnthonyShaw_) August 27, 2014

這不是Zara第一次這樣了。之前Zara在2007年也曾收回繡有卍字符號的手提包。

一位顧客指出這款手提包印有四個綠色卍字符號後，Zara撤回這款售價78美元的包款。公司表示，這款手提包來自印度供應商，原本經批准的設計是沒有這些符號的。

2011年 8月：血汗工廠

對聖保羅承包商的一次突擊檢查，揭露了移工們悲慘的工作狀況：狹窄、髒亂、工時長。AHA，這間子承包商生產了Zara在巴西90%的商品。在15名工人獲救脫離血汗工廠後——甚至有一名工人只有14歲——巴西政府隨即以52項罪名起訴Zara的母公司印地紡（Inditex），但印地紡表示他們對於AHA非法雇用員工的狀況並不知情。

2014年8月：納粹囚服上衣

Zara回收飽受爭議象徵納粹囚服的童裝

消費者指出這件「條紋警長T恤」貌似猶太人在納粹大屠殺期間被迫穿著的條紋黃色星星制服，令人反感，隨後指控Zara有反猶太主義的聲浪又再次出現。撤回該T恤後，Zara解釋這件衣服的設計靈感是來自於西方經典電影。

2014年8月：「白是新的黑」T恤

Zara is under fire for selling a 'white is the new black' T-shirt http://t.co/Ej3C0pMJiF pic.twitter.com/HKLxyC7HBT — Daily Mail Femail (@Femail) August 14, 2014

Zara因販售這件「白是新的黑」T恤遭到炮轟

Zara曾推出這件印有「白是新的黑」的T恤。這件衣服可能使用了Netflix影集勁爆女子監獄（Orange is the New Black）片名的梗，或想帶起一股新的時尚潮流，但是一些顧客氣瘋了，因為這件T恤帶有種族歧視的意味。很快，這件上衣就從網站下架了。

2015年6月：4千萬美元的歧視訴訟案

唯一一位負責Zara美國與加拿大業務的法律顧問遭解雇後，這間快時尚公司在紐約州高等法院面臨4,000萬美元的歧視訴訟案。

伊恩・傑克・米勒（Ian Jack Miller）是Zara的企業法律顧問，據傳它被解雇的原因是因為他是一名猶太裔美國人，也是一名同志。印地紡創始人阿曼奇歐・奧特加（Amancio Ortega）遭指控他全是異性戀、西班牙裔和基督徒的核心團體們，不斷用電子郵件寄情色圖片還有種族主義的內容來騷擾米勒，其中甚至包含描述歐巴馬總統戴3K黨頭套的內容，米勒因此提起訴訟。

2016年3月：「你無麩質嗎？」T恤

Retail giant #Zara has pulled 'Are You Gluten Free?' shirts after customers complain https://t.co/FmU7ADIBTf pic.twitter.com/pvuhRHVmfz — Yahoo7 Lifestyle (@yahoo7lifestyle) March 18, 2016

「你無麩質嗎？」T恤遭客訴，零售業巨頭Zara因此撤回該商品

這件印有「你無麩質嗎？」字樣的T恤得罪了不少人，超過五萬人線上請願要求Zara的網路商店和實體店面下架該款商品。請願者認為該T恤冒犯到乳糜瀉患者，這是一種對麩質過敏的病症。印地紡表示：「我們很遺憾大眾認為我們輕視了乳糜症患者，但這完全跟我們的本意相反。」

2016年3月：「無性別」系列

Zara的「無性別」系列並非我們期待的那種突破

為了支持中性設計，Zara釋出不分男女的服裝系列，名為「無性別」（Ungendered）。該系列總共有八項單品，包含舒適的居家服、各色基本款，當然，這系列也引發了爭議。很多人在推特上批評Zara這次「超越二元性別的突破」只是他們行銷團隊太懶惰，沒有想出更好的方式來銷售這些素T和棉褲。

2016年7月：版權之爭

.@Zara says my designs are "too simple" and a "common design" but they clearly LOVE MY WORK, so PAY ME. pic.twitter.com/mXJGKD124l — Tuesday Bassen (@tuesdaybassen) July 19, 2016

Zara說我的設計「太簡單」，非常「普通」，但顯然他們超！愛！我的設計，那就付！錢！

巴森星期二（Tuesday Bassen）是一位來自加州的藝術家，她注意這個高級品牌抄襲了她的作品，於是在Instagram放上好幾個自己作品和Zara產品的對照圖。Zara即刻展開調查，並且停止販售相關產品──但是他們之前才跟巴森說她不夠有名，沒必要偷她的作品。

​​​​​​​2017年 3月：「愛你的曲線」廣告

Zara Under Scrutiny For a 'Love Your Curves' Ad Featuring No Curves https://t.co/4qes7mbKc3 pic.twitter.com/ABzHsYfsse — Shape Magazine (@Shape_Magazine) August 24, 2017

Zara這則完全沒有任何曲線的「愛你的曲線」廣告遭批

為了推廣他們「曲線牛仔褲」系列，Zara刊登了一則廣告：「愛你的曲線」，廣告裡面可以看到兩位模特兒。這則廣告很快引起大眾強烈不滿，因為Zara竟然選用兩位纖細的模特兒來傳達正面的身體意象，而不是體態較豐腴的模特兒。

​​​​​​​2017年4月：佩佩蛙短裙

Zara pulls denim skirt after people point out that cartoon on it looks like alt-right symbol "Pepe the Frog" https://t.co/r1KT0ABIXI pic.twitter.com/hkNzFwjxFg — Chicago Tribune (@chicagotribune) April 21, 2017

在民眾發現這件牛仔短裙上的卡通看起來很象徵另類右派的「佩佩蛙」（Pepe the Frog）後，Zara回收了該產品

Zara又再一次在各社交媒體上被瘋傳，因此不得不悄悄地下架這款印有卡通青蛙的丹寧迷你裙。裙子上的兩隻青蛙像極了反猶太人和充滿歧視意味的梗圖——佩佩蛙。佩佩蛙是九月時由反毀謗聯盟（Anti-Defamation League）設計的，它是象徵另類右派的一個黑特圖。這件裙子是Zara春季設計師聯名款「單寧上的油漬」（Oil on Denim）之一。

​​​​​​​2017年11月：口袋裡的求救紙條

伊斯坦堡的顧客在Zara新買了一件褲子，但竟然在口袋裡發現工廠工人的求救紙條。

這張紙條是手寫的，據傳上面寫著：「你即將買的這件褲子是我做的，但我沒有領到錢。」Bravo Tekstil這間工廠原本負責出貨給Zara，但在2016年因為積欠140名員工3個月的薪水及遣散費而關閉了。印地紡指出員工沒有領到薪水是因為工廠老闆詐欺性逃跑，但印地紡同意提供急難基金來補償所有受影響的人。

2018年3月：挪用索馬利亞文化風格

@ZARA is to capitalise on our #Somali traditional wear sheed/baati ? where's the credit? - for £39.99 I can get one for you, your Mama & your Nana. Put some respect on it @ZARA #changetobaati pic.twitter.com/eeTWtZXfe8 — Muna Jama (@msmunajama) March 23, 2018

Zara將從我們的索馬利亞傳統服飾——西德／芭蒂（sheed/baati）中大賺一筆，你應該把來歷說清楚。39.99英鎊，我可以買一件給你、一件給你媽、一件給你阿嬤。放尊重點好嗎？

Zara最近才上架的手染長裙現在備受關注，因為該商品挪用了索馬利亞風格的傳統服裝───芭蒂（Baati）。牧娜・吉瑪（Muna Juma）是一名穆斯林也是環球小姐參賽者，她在Instagram批評Zara沒有提到該款設計的文化根源。目前Zara仍繼續銷售該產品。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航