2018年全美「最難開車」的十大城市，有誰上榜？

文：Sarah Gray

譯：許睿洋

可能得和美國車生產之都「汽車城」（Motor City）說聲抱歉，因為根據個人理財網站WalletHub的研究結果，底特律（Detroit）是全美國「最難開車」的城市。

不像其他研究主要聚焦於交通狀況，WalletHub檢視了全美人口最多的前100個城市（排除環繞地鐵的區域），並根據四個不同類別的指標進行排名，分別是：擁有與維護成本、交通與基礎設施、安全、車輛近用與維修等。

這四個類別又再被細分為總共29個指標（如汽車失竊率與汽油價格等），每個指標分別有其加權比重。每個指標最高為100分，而城市的總分則由「所有指標的加權平均」而得（例如，底特律的總分為35.13）。

這100個城市便是依此規則得到它們涵蓋了四個類別的總分。以下是WalletHub選出的「十大最難開車城市」，以及拖跨它們分數的主要項目：

1. 底特律（密西根州）

底特律在「安全」此一類別排名倒數第二名，其中包含交通致死率、汽車失竊率、車禍可能性等指標。它在「交通與基礎設施」類別的排名也不盡理想。

2. 舊金山（加州）

舊金山在「擁有與維護成本」類別敬陪末座，在「交通與基礎設施」一類則在100個城市中，僅排第92名。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像

3. 奧克蘭（加州）

而僅與舊金山相隔一座橋、同樣位於灣區的奧克蘭，則在「擁有與維護成本」類別排名倒數第二。它也和底特律、阿布奎基（Albuquerque，位於新墨西哥州）並列汽車失竊率最高的城市。

4. 費城（賓州）

費城排在這個位子是因為它較差的安全排名、較高的汽車擁有成本，以及龐大的交通流量。

5. 西雅圖（華盛頓州）

交通狀況和擁有與維護成本的不利使得西雅圖成為「最難開車」城市的第五名。

6. 波士頓（麻州）

除了交通與擁有汽車的高昂成本，波士頓在「車輛近用與維修」類別也是位於所有城市中的倒數十名。

photo credit: AP Photo/Frank Franklin II/達志影像

7. 紐約（紐約州）

紐約人再也無法抱怨洛杉磯的交通狀況了；因為它在「交通與基礎設施」類別的排名墊底。

8. 紐華克（紐澤西州）

紐華克（Newark）在「安全」類別的排名與壅塞的交通，讓它落在榜上的這個位置。

9. 洛杉磯（加州）

儘管洛杉磯的交通狀況並不是排名最差的，但臭名滿天的塞車問題及昂貴的汽車擁有成本，也讓它在榜上獲得第九名。

10. 芝加哥（伊利諾州）

芝加哥是交通狀況排名倒數第二名的城市，僅次於紐約。

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而全美「最適合開車」的十個城市則都位於北卡羅萊納州（North Carolina）、德州與佛羅里達州境內。北卡的羅里（Raleigh）排名第一，緊接著是德州的科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）與佛州的奧蘭多（Orlando）。

完整分析見此。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航