科學家如何運用抗癌藥物延緩老化進程？

文:Alice Park

譯:許睿洋

老化是非常正常的過程,但這不表示人們不會竭盡所能延緩它的發生。近年來,研究人員開始對清除體內衰老細胞的數量,以減慢老化進程的想法產生十足的興趣。

一篇發表於知名期刊《自然・醫學》(Nature Medicine)的最新研究顯示,老鼠體內衰老的細胞的確與各種老化症狀有關,從身體的虛弱、耐力降低、到行走速度減慢等。此次研究由梅奧診所「羅伯特與雅琳・考歌德老化中心」(Robert and Arlene Kogod Center on Aging at Mayo Clinic)主任詹姆斯・柯克蘭博士(Dr. James Kirkland)所主導。柯克蘭博士與他的團隊在研究中證明,利用抗癌的混合藥物也能夠清除衰老的細胞,甚至能促進年輕細胞的生長,進而將之取代。

此次研究分成許多階段進行,柯克蘭博士與他的同事先是自年老的老鼠身上取得不同數量的衰老細胞,並在細胞內加入螢光蛋白(fluorescent proteins)使其得以被追蹤,隨後將它們移植入年輕老鼠的體內。相較於僅接受「安慰劑」細胞的年輕老鼠,那些被植入衰老細胞的老鼠的行走速度開始變慢。一個月後,它們甚至無法像過去一樣緊握一條竿子太久,握力也不如以往強勁。當研究人員重新分析這些細胞的位置,他們發現細胞已經不只限於原本被移植的區域,而擴散到身體不同組織。事實上,他們計算出,只要7,000到15,000個細胞中有一個衰老細胞,那麼老鼠的身體功能就會開始出現老化相關的問題。

如同傳染病一樣,衰老的細胞能透過釋放若干物質(如會引起發炎、導致肌肉等組織品質惡化的細胞物質〔cytokines〕),將其加速老化能力傳播至周圍的健康細胞。這樣的過程可能造成許多常見的與老化相關的慢性病,包含心臟疾病、糖尿病與肌肉無力等。

由於衰老細胞在人體老化過程中扮演舉足輕重的角色,因此柯克蘭博士希望能試驗是否有清除這些細胞的可能。在下一個階段的研究中,他將抗癌藥物「達沙替尼」(dasatinib)與存在於蔬果(如羽衣甘藍、紅洋蔥與花椰菜)及紅茶、綠茶中的黃酮「槲皮素」(quercetin,具有消炎、抗氧化效果,得以對抗組織老化)注入帶有衰老細胞的老鼠體內。這樣的藥物非常引人注目,因為它們能除去衰老細胞的細胞保護作用,防止其釋放足以傷害其他細胞的化學物質。

柯克蘭博士說道:「你所要做的就是讓這些衰老細胞的防禦作用失能一至兩小時,這就足以讓它進入『細胞凋亡』(apoptosis)的階段。」

他表示,癌症藥物能瞄準衰老細胞是有道理的,因為除了後者不會分裂之外,兩者其實滿相像的。衰老細胞和腫瘤一樣免於免疫系統的攻擊,但這些藥物能使它們暴露於免疫系統之下,並再度變得脆弱。

在另一個階段的研究中,研究人員發現,體內植有衰老細胞並接受抗癌藥物的老鼠,比起擁有衰老細胞卻未施打藥物者,壽命多出了36%。而多出的這段壽命也並非以健康為代價。清除了衰老細胞的老鼠在死之前都要比以前更加健康;更長的壽命不代表牠們得花更多時間在病痛中哀嚎。柯克蘭博士說道:「我們曾一度認為,一旦人們進入老年,要避免老年症候群症狀(如身體虛弱、失去自主能力、肌耐力降低與輕度認知損傷等)就已經太遲了。我們現在的發現可能得讓我們重新思考這點。看來即便是非常年邁的老鼠也將能大大延長健康的時間,減緩或延遲與老化相關的疾病,並增加自己的存活率。」

然而,他強調,這樣的研究結果不必然表示他的團隊找到了適用於人類的「不老泉」。他說道:「一切在老鼠身上可以看起來很順利,但在人類身上可能會產生問題。人們還不該服用或是自行購買這些藥物,以求延緩老化的發生。我們仍需要先在那些患有嚴重細胞老化症狀的病人身上進行謹慎的臨床試驗,才能更加了解研究結果。」

於當前的研究中,已有數十種的藥物被稱為「senolytics」——即用以打擊衰老細胞的藥物。而有部分的藥物已被用於初期的人體臨床試驗。這些藥物只是科學家在對抗老化的過程中具有前景的其中一種方法,而柯克蘭博士表示,我們還需要更多研究來確定這些藥物是否真能自人體清除衰老細胞、它們是否安全、以及去除這些細胞是否真能促進人體的健康功能。身體因老化而極度虛弱的患者將可能成為第一批測試這些藥物的人。如果這些藥劑在該群體被證實是安全且有效的,那麼研究人員便會轉向更健康的人,以測試它們是否真能避免與老化相關的慢性病,並防止更嚴重的症狀發生。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航