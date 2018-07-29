分手後，應該與前任維持朋友關係嗎？

文：JAMIE DUCHARME

譯：胡庭瑞

在感情中，很少有像是「你是否應該和前任維持朋友關係」這種兩極化的問題。有試圖挽救美好、遺忘不悅的人，也有寧願永遠不回頭繼續前進的人。各種非正式的證據支持著兩邊的論點──然而專家怎麼說？

瑞秋蘇斯曼（Rachel Sussman），一位以紐約市為主的心理治療師、同時也是《分手聖經（The Breakup Bibble）》的作者，建議在選擇繼續當朋友時要多加小心，但也表示對一些人來說這是可行的；最後，她說這是「一種個人選擇。」無論如何，蘇斯曼表示，還是有些所有前情侶們可以依循的準則。

適合與前任切斷關係的情況

蘇斯曼表示，無論在何種情況下，一段具虐待性、控制性或是有毒的感情都不應該轉換成友誼。但是即使你們這段感情整體來說是健康的，只是走不下去了，你們可能也得在成為朋友前三思。舉例來說，一項2000年的研究發現，分手後情侶間的友誼，相對於異性間的柏拉圖式友誼，更容易出現負面的性質，而不是正面的特質。

蘇斯曼說，如果你們在約會前本來就不是朋友，這可能更加準確。蘇斯曼表示，「如果你們之間有很強烈的連結及性生活的戀愛關係，你要怎麼跟那個人成為朋友？化學反應並不一定會改變。」

蘇斯曼也說道，與前任維持友誼可能也會有一些潛在的缺點。她警告，「有時候這會阻礙你進入一段新的關係（這背後甚至有研究根據支持）。你開始一段新感情，卻告訴你的新男/女友：『我的前任是我親近的朋友之一。』這好複雜。你真的有要給這段感情一個開花結果的（公平）機會嗎？」

艾希麗布雷特（Ashley Brett）──一位近三十歲的心理學者（她要求使用假名來避免自己的身分暴露）對於這種掙扎非常了解。在與她交往一年半的男友分手後，他們倆仍是朋友，並陷入了一段超過五年、斷斷續續的關係。她表示，「其實這段友誼是無法與前一段的感情分割的，它轉變為一種感情及友情的週期循環。」

儘管布雷特說這段感情有足夠的誘因使她可能會「犯同樣的錯誤兩次」，她表示對於朋友或是諮商客戶，她會猶豫是否要做出這樣的建議。「最大的缺點在於這會使你對於新感情、新經驗有所顧忌。我將其他人封閉在外，我並不真的想再對某個人敞開心胸，而心理上來說，這或許不是最健康的生命態度。」

布雷特補充，重複地退回朋友關係使她能夠對於每次分手的一部分痛楚感到麻木，這似乎是一個不錯的策略，但其實可能會扼殺未來的成長。一份2013年出刊在《公共科學圖書館：綜合（PLOS One）》的研究發現，「分手的挫折可能是作為人格成長的催化劑」，而避開這種挫折可能會阻礙這種過程的進展。

適合與前任維持朋友關係的情況

蘇斯曼表示，有小孩的前情侶們應該要試著維持友好關係，畢竟長遠來看，他們還是會出現在彼此生命中好長一段時間。對於沒有小孩的情侶們來說，情況可能就比較晦暗了。然而，蘇斯曼認為那些是在年輕時交往、從朋友昇華戀人、偶然隨意地進入感情或是在一起沒有很長時間的狀況，都是適合維持友誼的情形。

住在佛蒙特州（Vermont）的三十一歲作家羅賓查比高斯基（Robin Zabiegalski）是個值得注意的反例。她已經快樂的結婚了，但仍與數位認真交往過的前伴侶在分手後維持親近的友誼，這包括了前夫以及一位曾同居多年的男友。

但這並不一直都是這樣。「我曾將有過的感情都燒得一毛不剩，而老實說沒有任何一個前任跟我算得上是真的朋友。」查比高斯基如此說道。但最終，為了追求個人成長，她主動向她的前任們聯繫──首先是為了過去犯下的錯誤道歉，然後試圖回復他們曾共同經歷的關係。她表示，「這算是一大段跟這個人共同擁有的生命，我覺得這些部分的我不見了，而唯一找回這些碎片的方式，就是『我們能修復這段關係嗎？』」

查比高斯基承認這些友誼能夠成功是因為她丈夫「本身就不忌妒」，以及她對於過去戀情以及現在與前任互動方式上的開放態度。她也表示當雙方之間的火花都已經熄滅，只追尋友誼是非常重要的。「如果你維持朋友關係的真正目的是把他們追回來，那你就只是在歹戲拖棚而已。」

研究也支持這個論點。研究顯示為了相同理由而保持聯絡的前情侶──不論是為了務實或是情感的理由──更有可能發展出成功的友誼；因還未解決的情愫而保持聯繫，則是負面後果的預告。

與前任維持朋友關係的方法

如果你試圖與前任建立一段友誼，蘇斯曼會建議先緩一緩。「我對於那些分手後馬上告訴我他們是最好的朋友的前情侶們抱持懷疑的態度。時間有治癒的功能，很多的洞見會隨著時空的分隔而出現。」

這適用在社群網路以及個人互動上。「我會希望情侶們取消對彼此的追蹤以及解除朋友關係幾個月（分手之後）。」蘇斯曼說道，否則，「在你意識到之前，你可能就會在滑Instagram的時候瞥見你前任的動態，而這會引出各種想法或感覺。在某種情感層面來說，這些可能會讓你有與那人有重新連結的感覺。」

蘇斯曼表示，對於由戀人昇華而成的朋友來說，界線也很重要，儘管這界線可能會因人而異。她說，「一道健康的界線可能會像是：『我們不要每天談話，也不要每天傳訊息。我們可以每隔幾個月去吃頓飯、看齣電影──但不要日常、固定的聯絡。』」

最重要的是，經常性的重新評估你對這段友誼的感覺，並且對自己誠實。蘇斯曼表示，「更多時候，（一個與前任維持朋友關係的人）像是在死死抱著什麼，這更像是一件安全毯。」

如果這符合你的情況，那或許放掉這段友誼會是更健康的決定──即使當下會痛。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航