惡性通膨高達1,000,000％，委內瑞拉怎麼了？

文：Associated Press

譯：許睿洋

國際貨幣基金（International Monetary Fund，IMF）7月23日表示，隨著委內瑞拉歷史性的內憂外患持續深化，該國至年底時通貨膨脹率恐將高達1,000,000％。

IMF西半球事務部（Western Hemisphere department）主任亞歷杭德羅・維爾納（Alejandro Werner）說，委國的經濟動盪，堪比第一次世界大戰後的德國與2000年初的辛巴威。

他在一篇部落格貼文中寫道：「經濟活動的崩潰、惡性通膨、以及（公共產品供給的）持續惡化……將加劇對鄰國的溢出效應。」

過去曾因盛產石油而致富的委內瑞拉，現在正深陷已持續五年的經濟危機之中。由於許多委內瑞拉人難以在國內取得食物與醫藥，他們因而被迫離鄉背井，進入哥倫比亞和巴西尋求生活上的改善。

IMF也指出，目前委內瑞拉正受苦於水電及大眾運輸的短缺，犯罪率更是居高不下。

維爾納說道，如果他們的預測無誤的話，委內瑞拉的經濟在過去五年內將萎縮50％。他補充，這將會是60年來全球最嚴重的經濟衰退。

委國的社會主義總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolas Maduro）經常把委內瑞拉疲弱的經濟狀態，怪罪給他認為是由美國與歐洲所發起的經濟戰。

儘管國內嚴重的政經問題，但馬杜洛仍在今（2018）年5月的大選中贏得他第二任、為期六年的總統任期。但他的主要政敵以及國際社會中許多國家都不承認他的當選具有正當性。

IMF預估，今年委內瑞拉的經濟將萎縮18％，比4月估計的15％還要更高。IMF也說道，這將會是委國連續三年出現兩位數字的經濟衰退。

維爾納說，針對委國經濟的預測是由IMF工作人員計算而得的結果。但他也警告，這些計算結果的不確定性可能會比其他國家更大。

維爾納在記者會中說道：「一個處於這般數據水準的國家是非常難預測的。現在到12月間的任何變化都可能造成重大的改變。」

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責任編輯：羅元祺

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