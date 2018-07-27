custom_header
特別報導

【TIME】【FORTUNE】全球中文獨家授權

為什麼「另類療法」可能增加癌症患者死亡風險？

2018/07/27 , 評論
TIME
Photo Credit: Depositphotos
TIME
時代雜誌是全球最受信賴的新聞來源，透過卓越報導、文字與攝影捕捉那些形塑我們生活的事件。時代集團旗下擁有100個經典品牌如時人（People）、運動畫報（Sports Illustrated）、時代（Time）、與財星（Fortune）等雜誌，以及其他如英國創立的Decanter、Wallpaper等超過50個各式各樣的媒體品牌。

文：ALICE PARK
譯：許睿洋

當今的癌症患者有為數眾多的治療選擇，其中許多是經研究證實得以增加患者存活率、或避免疾病復發的標準療法。

但有越來越多人選擇以「另類醫學療法」（complementary medicine）──包含利用營養產品、草藥療法、以及所謂天然補給品等──作為他們治療癌症的方式。儘管這些方法不如傳統治療一般經過長期而良好的研究，但許多人仍相當依賴它們，因為他們相信這些療法能提升自己的存活率，或防止癌症再度發生。

然而，在一篇發表於《美國醫學會雜誌－腫瘤學》（JAMA Oncology）的最新研究中，研究人員卻說實際情形可能跟患者們想像的有所不同。耶魯大學醫學院放射治療科住院總醫師史蓋勒．強森（Dr. Skyler Johnson）與他的同事，分析了「美國國家癌症資料庫」（National Cancer Database）中近1,300筆病患資料，這些病患罹患四種常見的癌症，分別為：乳癌、前列腺癌、肺癌與大腸直腸癌。其中，有1,032人僅使用傳統醫學療法，另外258人除接受一種傳統治療外，還輔以一種或一種以上的另類醫學療法（在資料庫中稱為「由非醫護人員執行之其他未經證實的癌症治療」）。強森醫師說，這些療法包括以維他命、礦物質或藥草補給品進行的靜脈、口腔與局部治療。

在為期9年的研究中，強森醫師發現，相較那些只選用傳統治療的病患，使用另類療法的患者族群，其平均死亡率是他們的兩倍。

採用另類療法的患者也較容易對手術、化療、放射治療與荷爾蒙療法感到抗拒。強森醫師說道，這種對癌症建議性傳統治療方法的規避，就是造成這些病患平均死亡率上升的主要原因。何以見得呢？因為在接受另類療法的患者族群裡，那些同時接受所有傳統治療與另類療法的部分患者，他們的存活率就沒有這樣下降的變化。

強森醫師說，「有數據顯示，上述結果正在多數使用另類療法的癌症病患身上發生，因為他們相信採用該種療法能有效提升他們的存活率與治癒率。但他們必須明白，沒有任何證據指出另類療法有這些效果。」

他表示，當病患提出提及另類療法時，有些醫生會認為它們「無傷大雅」，因為它們能讓病人對癌症治療感到更舒服自在。然而，「依據我們的研究數據，另類療法確實產生了顯著的問題。」

他補充道，其他研究有證據指出，儘管另類療法多為「天然的」，也因而被認為是安全的，但它們含有的「生物活性成分」可能會和化療或其他癌症治療產生作用，使其效果減弱，或是毒性變得更強，進而對人體造成更嚴重的傷害。

強森醫師表示，「我們希望這則訊息能讓醫病雙方都停下腳步，至少想想這些另類療法其實可能導致有害人體的效果。」

© 2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

Tags：

【TIME】【FORTUNE】全球中文獨家授權：

《關鍵評論網》獨家獲得時代雜誌與財星雜誌全球中文數位版授權，將每日提供兩大媒體品牌文章的中文譯文，題材涵蓋國際政治、財經、科技、文化、歷史、生活、娛樂等各領域。

看完整特別報導