為什麼「另類療法」可能增加癌症患者死亡風險？

文：ALICE PARK

譯：許睿洋

當今的癌症患者有為數眾多的治療選擇，其中許多是經研究證實得以增加患者存活率、或避免疾病復發的標準療法。

但有越來越多人選擇以「另類醫學療法」（complementary medicine）──包含利用營養產品、草藥療法、以及所謂天然補給品等──作為他們治療癌症的方式。儘管這些方法不如傳統治療一般經過長期而良好的研究，但許多人仍相當依賴它們，因為他們相信這些療法能提升自己的存活率，或防止癌症再度發生。

然而，在一篇發表於《美國醫學會雜誌－腫瘤學》（JAMA Oncology）的最新研究中，研究人員卻說實際情形可能跟患者們想像的有所不同。耶魯大學醫學院放射治療科住院總醫師史蓋勒．強森（Dr. Skyler Johnson）與他的同事，分析了「美國國家癌症資料庫」（National Cancer Database）中近1,300筆病患資料，這些病患罹患四種常見的癌症，分別為：乳癌、前列腺癌、肺癌與大腸直腸癌。其中，有1,032人僅使用傳統醫學療法，另外258人除接受一種傳統治療外，還輔以一種或一種以上的另類醫學療法（在資料庫中稱為「由非醫護人員執行之其他未經證實的癌症治療」）。強森醫師說，這些療法包括以維他命、礦物質或藥草補給品進行的靜脈、口腔與局部治療。

在為期9年的研究中，強森醫師發現，相較那些只選用傳統治療的病患，使用另類療法的患者族群，其平均死亡率是他們的兩倍。

採用另類療法的患者也較容易對手術、化療、放射治療與荷爾蒙療法感到抗拒。強森醫師說道，這種對癌症建議性傳統治療方法的規避，就是造成這些病患平均死亡率上升的主要原因。何以見得呢？因為在接受另類療法的患者族群裡，那些同時接受所有傳統治療與另類療法的部分患者，他們的存活率就沒有這樣下降的變化。

強森醫師說，「有數據顯示，上述結果正在多數使用另類療法的癌症病患身上發生，因為他們相信採用該種療法能有效提升他們的存活率與治癒率。但他們必須明白，沒有任何證據指出另類療法有這些效果。」

他表示，當病患提出提及另類療法時，有些醫生會認為它們「無傷大雅」，因為它們能讓病人對癌症治療感到更舒服自在。然而，「依據我們的研究數據，另類療法確實產生了顯著的問題。」

他補充道，其他研究有證據指出，儘管另類療法多為「天然的」，也因而被認為是安全的，但它們含有的「生物活性成分」可能會和化療或其他癌症治療產生作用，使其效果減弱，或是毒性變得更強，進而對人體造成更嚴重的傷害。

強森醫師表示，「我們希望這則訊息能讓醫病雙方都停下腳步，至少想想這些另類療法其實可能導致有害人體的效果。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航