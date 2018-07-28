阿茲海默症的可能風險因子：高血壓

文：ALICE PARK

譯：胡庭瑞

除了基因組成以外，很少有其他因素與阿茲海默症以及其他腦部退化症狀有著絕對關連性。不像心臟疾病會受到如飲食習慣、運動和抽菸等行為影響，並沒有太多說明會使大腦更容易發生失智病變之風險因子的科學紀錄——雖然存在著像是體能活動及動腦遊戲可能能夠幫助對抗認知衰退的建議。

但是，在一份刊登在《神經學》（Neurology）期刊的研究中，由羅許阿茲海默症中心（Rush Alzheimer's Disease Center）羅許記憶門診（Rush Memory Clinic）醫務部主任柔伊阿法妮塔基斯博士（Dr.Zoe Arvanitakis）領軍的研究人員，發現更多有關於血壓可能作為風險因子之一的證據。

之前的研究已經暗指高血壓作為失智症（包含阿茲海默症）的一個可能風險因子，然而很少有關於探索血壓是如何影響大腦組織（特別是老年人之間）的研究。在這項研究中，阿法妮塔基斯和她的同仁量測了近1,300位長者的血壓（59至102歲之間），並持續追蹤直至他們去世（該研究平均受測時間為八年）。科學家們對於大腦做屍檢以紀錄腦部是否有出現損傷，包含阿茲海默症的跡象，而此特徵是存在稱為類澱粉蛋白（amyloid）的蛋白質斑塊，以及被稱為tau的瀕死和死去的神經纖維團。

美國心臟協會（The American Heart Association）表示，理想的血壓應該要在120/80毫米汞柱以下。而在這項研究中，平均的血壓是134/71毫米汞柱，已經到達準高血壓的水準了。研究期間，擁有較高血壓的受測人員更容易被發現有較多的大腦損傷。這又被稱為梗塞（infarcts），指的是死亡、失去血液供給的大腦組織區塊。梗塞會導致中風，但許多情況下這都不容易被發現。高血壓的人亦有更多的tau神經纖維團，然而在阿茲海默症的另一項特徵──類澱粉蛋白上，卻沒有明顯的差異。事實上，收縮壓（血壓的最高數字）從134毫米汞柱到147毫米汞柱的增加，與大腦出現一塊或更多梗塞的機率增加（46％）具有關聯。

阿法妮塔基斯表示，「我們認為，基於已經確定血壓與中風有關的文獻資料，血壓的改變會導致之後腦梗塞這件事在生物學上可能也是合理的。」她說這份研究並未指出高血壓會造成腦損傷，但為了探索這中間的關聯性，後續的研究是必要的。

這份研究提供了更多有關血壓可能作為諸多影響大腦老化過程的因子之一的證據，包括了腦損傷的形成，以及像是阿茲海默症這種疾病的特徵。阿法妮塔基斯表示，她和她的組員計畫繼續分析來自受測者的數據，以期能更好的了解血壓是如何影響大腦的──舉例來說，這包括在實驗期間降低自己血壓是否能減少梗塞的形成（有趣的是，在實驗中急遽降低血壓的人，亦為出現更多梗塞的高風險群，這很可能是因為血壓的下降代表了其他嚴重的健康問題）。

該研究中的多數人都透過藥物來控制自己的血壓，但阿法妮塔基斯注意到，較高的讀數（即使不是特別的高），都與更多的腦損傷有所關連。她表示，「我們並不是單在討論有非常高血壓的人，而是普通的血壓讀數及整個血壓讀數的範圍會對大腦各造成什麼影響。」

直到更多研究完成前，阿法妮塔基斯表示這個結果都應鼓勵人們專注在維持健康的血壓，這不僅僅是為了心臟，也是為了大腦的健康。她表示，「關於大腦健康，有非常、非常多重要的議題，而為了避免腦疾病我們都應該要全盤考慮，以期在我們步入老年時，能夠更為健康。」

© 2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航