川普在推特上寫給伊朗總統的42個大寫字

文：David Meyer

譯：王國仲

隨著美國與伊朗間的緊張局勢逐漸升高，兩位總統，川普（Donald Trump）和哈桑．羅哈尼（Hassan Rouhani）開始公開威脅對方。

兩方的爭論背景是伊朗石油出口的未來走向。美國試圖透過制裁來阻止出口，伊朗則暗示要封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）來報復——這是船隻從波斯灣進入外海的唯一路徑。如果伊朗執意封鎖位於伊朗和阿曼之間的海峽，該地區其他如沙烏地阿拉伯、伊拉克的石油生產國，日子將會變得相當痛苦，因為那是他們原油出口的必經之地。

星期日，羅哈尼上電視發表聲明，警告川普不要加劇和伊朗的緊張關係：「川普先生！我們是老實人，長久以來保障地區的水道安全。別想玩獅子的尾巴，你會後悔的。」

「與伊朗的和平是所有和平之母，而與伊朗的戰爭則會是所有戰爭的開端。」羅哈尼補充。

川普總統則在推特上火力全開，以全大寫的文字回擊：「給伊朗總統羅哈尼：千萬別再威脅美國，否則你會招來史上少見的嚴重後果。我們的國家不會容忍你充斥暴力、死亡的瘋狂言論。給我小心一點！」

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

荷莫茲海峽在過去已多次成為焦點。由於將導致國際石油市場的崩壞，美國把封鎖海峽的行為視作戰爭爆發的潛在因素。

伊朗曾在2008和2011年威脅要封鎖海峽，不過最後都卻步。本月稍早，一名革命衛隊副指揮官表示，如果美國阻止伊朗石油出口，他們將禁止輸油船通過海峽。羅哈尼也談到可能禁止區域石油出口，不過當時並未特別提及荷莫茲海峽。

伊朗強大的革命衛隊指揮官告訴羅哈尼，他支持在必要時關閉海峽，以應對美國預計於11月初開始實施的石油制裁。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航