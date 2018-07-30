川普關稅名單的下個目標：核電用鈾

文：Renae Reints

譯：胡庭瑞

美國商務部（Department of Commerce）正在調查鈾進口是否影響國家安全，而這很可能是為了對這項以核能發電來說不可或缺的化學元素，在未來課徵新的關稅的規劃中打下基礎。

商務部長威爾伯羅斯（Wilbur Ross）在周三的一個聲明中表示：「在軍事以及供電目的上，我們鈾的自給率已經從49%掉到5%。商務部的工業安全局將實施一項仔細、公平以及透明的審查，以確定鈾進口是否對於國家安全造成威脅。」

這項調查將針對鈾產業的各個面向，包括鈾的開採、濃縮、國防以及工業消耗等，進行一系列的研究。

兩個美國的鈾製造商——Energy Fuels以及Ur-Energy，在一月時向政府請願發動這項調查，並舉出對於進口經外國政府補助的鈾礦數量所產生的擔憂。他們在一項聲明中表示：「儘管鈾在支持乾淨電力以及國防上的關鍵地位，美國進口便宜、經外國政府補助的鈾在近年來已經過度成長，目前國內供應商只佔了不到國家需要的5%。」

根據這些公司的說法，在2016年，「由三個地緣政治和貿易上相連的國家——俄羅斯、哈薩克、烏茲別克所進口鈾的總和滿足了美國需求的40%」，而中國近年來正在增加本身核能相關產品的產量，亦對美國市場產生威脅。

Photo Credit:Reuters/達志影像

世界核協會（The World Nuclear Association）表示，送至美國核電廠的鈾之中，只有7%是來自於美國公司。加拿大是最大的單一外國供應源，35%美國核電廠的鈾供應都是由加拿大製造。

根據消費者新聞與商業頻道（CNBC），一項1962年的法律使總統有權能夠在認為有危國安之虞時，對各該進口課稅。鈾關稅可能會提高核能產業的成本，而他們目前已經在天然氣以及再生能源的競爭下掙扎求生，根據商務部提供的資料，美國20%的電網都由核能發電供應。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航