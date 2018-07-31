地球一年產生的資源量，人類七個月就用完了

文：Renae Reints

譯：王國仲

每年，國際研究組織——全球足跡網路（Global Footprint Network）都會計算人們消耗自然資源的速度有多快。統計結果將決定地球超載日（Earth Overshoot Day）—人們消耗資源超過當年地球所能負荷的日子—是哪一天。

該組織表示，今年的地球超載日是8月1日，是我們自1970年代開始陷入生態負債以來最早的日期（去年的地球超載日是8月2日）。這意味著2018年最後的五個月，人類的消耗將超過地球這一年再生、可供使用的資源量，進而削減我們的生態儲蓄。

「換句話說，現在我們消耗資源的速度是生態系統再生速度的1.7倍。」全球足跡網路在一份新聞稿中提到。「這就好比我們用了1.7個地球（的量）。」

Photo Credit: Global Footprint Network

統計數據是藉由計算生態足跡而來。一個人的「生態足跡」就是他生活所需的自然資源量，包括國際上對木材、食品和纖維等資源的需求。他們也研究了碳足跡，以及使用在基礎建設上的資源。

人類的碳足跡目前佔總生態足跡的60％。全球足跡網路指出，它也是增長最快的組成部分，自1970年以來成長了一倍以上。

全球足跡網路表示，這種生態超支的代價包括森林砍伐、漁業枯竭、淡水缺乏、水土流失、生物多樣性下降，還有大氣中二氧化碳濃度上升，導致氣候變遷和更嚴重的乾旱、野火和颶風。「這些威脅讓人們灰心喪志，許多人更被迫搬遷到城市或其他國家。」

全球足跡網路主席馬西斯．瓦克納格爾（Mathis Wackernagel）在一份聲明中提到：「在我們標示出地球超載日的同時，你可能會覺得今天和昨天好像也沒什麼不同——冰箱裡還是放著一樣的食物，但野火正在美國西部肆虐。在地球的另一端，南非開普敦的居民從2015年開始，不得不減少一半的用水量。這都是讓我們唯一的地球生態破產的後果。」

他們也提出了一些延緩地球超載日的方法。能採取的行動涉及四個領域：城市、能源、糧食和人口。全球足跡網路建議將自駕的比例減少一半（以大眾運輸工具、步行和腳踏車代替）；將生態足跡中，碳排放的比例減少一半（主要透過汰除化石燃料使用達成），避免浪費食物，小孩不要生太多。

雖然還有許多要努力，研究也發現了希望的曙光。自2000年以來，中國的生態足跡逐年上升，但在2013-14年間終於下降；德國的人均生態足跡也在同一時期降低。總的來說，從2000年以來，高收入國家的人均生態碳足跡減少了12.9%。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航