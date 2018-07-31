中國人不僅帶毛小孩去美容，還用針灸治療病痛

文：Charlie Campbell

譯：許睿洋

中國與動物的關係真的是一言難盡！

這個世上人口最多的國家，過去在虐待動物的紀錄上十分難堪，尤其6月舉辦的「玉林狗肉節」更是引起各界關注。「狗肉節」期間估計有1,000隻狗遭虐打致死，並被人們吃下肚。

動物權益人士表示，中國每年約有1,000萬隻狗被煮成香肉，牠們多數為失竊的寵物或流浪狗。但你在菜單上能看到的不只是狗肉；若到任何一處中國（尤其是南方的）傳統市場走走，你會發現，「中國人只要是四隻腳的，除了桌子以外什麼都吃」這句老話至今仍能應驗。蜥蜴、大型貓科動物、稀有鳥類——全都能成為獵捕的對象，並成為桌上佳餚，通常僅是為了牠們帶有的一絲「進補」助益。

但中國家庭越來越重視與動物間的情誼，就像人們願意讓寵物在餐桌上享用更高檔的動物食品一般，人們把對動物的愛發展到了極致。越來越多都市居民砸大錢讓寵物去美容美髮、洗寵物spa，甚至在摯愛的「毛朋友」過世時為牠們籌畫一場火化儀式。

不僅如此，寵物飼主還能在「上海中醫與神經學動物保健中心」花費約400美元，讓寵物接受十次針灸療程，來解決牠們的各種病痛。該保健中心還為寵物提供傳統的拔罐與草藥療法等原本只用於人類的療程。

寵物針灸師金日山（音譯，Rishan）說：「寵物針灸跟人類針灸類似，你必須根據不同疾病找出相應的主要與次要穴位。」

王先生在他九歲的貴賓狗出車禍後，帶著他來到保健中心接受針灸治療。他表示：「我認為針灸治療是有用的，因為現在我的狗只需要一點協助就能自己站立，所以我對牠的康復感到樂觀。」

據中國當地媒體稱，全中國有超過1.5億隻寵物，其中以狗為大宗。透過名人的社群網站帳戶，飼養寵物在中國變得更加流行。影星范冰冰就經常在社群網站上向超過6,000萬的追蹤者曬出她的愛犬與愛貓的照片。而根據《中國工業報》的資料顯示，2017年中國寵物產業總值高達200億美元，且估計以每年20％的增幅成長。

毛澤東時期認為飼養寵物是「資產階級的愚蠢行為」，遂將之禁止，而現在的中國已大不相同。然而，自1980年代經濟改革以來，「一胎化」政策與大量人口移民至沿海工業中心已逐漸侵蝕傳統中國的家庭連結。數百萬名以職業為重的中國人因為思鄉之憂情，而以飼養寵物來填補生活的寂寞。依知名網站「Marketing to China」的調查，將近四分之三的中國寵物飼主年齡介於20至35歲。

金日山說：「或許是因為多數中國家庭只有一個小孩，越來越多人維持單身，而人口也開始老化，因此他們會願意花上許多精力與金錢在寵物身上。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航