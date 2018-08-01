川普移民政策引爭議，「廢除移民局」運動受矚目

文：Olivia B. Waxman

譯：薛淳璟

川普政權的移民政策激起國際上一片討論聲浪，「廢除ICE」運動——也就是美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement agency）——逐漸受到各國重視。

儘管並非所有針對ICE的民眾都有相同的訴求，但進行組織改革的意識在各地已引起高度關注。廢除ICE運動的主要倡議者為亞歷山卓．歐加修．寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），一個年僅28歲的政治新秀，在本週（編按：原文發表於6月29日）紐約議會初選時擊敗連任十屆的約瑟夫．克勞利（Joe Crowley）；以及眾議員馬克．波肯（Mark Pocan），在這週稍早向白宮提出廢除ICE的法案。德州觀察家（Texas Observer）在週三的報導中表示，至少19名ICE探員聯合上書給美國國土安全部部長，提議將機構劃分成不同的獨立單位，去執行各自的工作。於此同時，有人則主張若不完全廢除ICE，就應進行組織改革，舉例而言，紐約參議員基爾斯滕．吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）認為應重新建設ICE，並賦予不同的任務，因為它現今已經演變成一種驅逐的力量。

所有關閉任何一個政府單位的議題，都可以追溯至該單位創立的緣由，以及它所背負的使命。對ICE而言，它成立的起源相當複雜，15年前ICE初設立時，是作為政府改變華盛頓處理議題方式的重點項目之一。

在2003年，這個新的機構和其他二十幾個單位合併，成為美國國土安全部底下的組織，是第一個雖是新成立的內閣層級部門，卻創設超過十年的單位，也同時是自美國國防部（Department of Defense）創立以來，單一最大規模的政府重組。美國移民及歸化局（The Immigration and Naturalization Service，INS）過去掌理移民相關法律的執行，以及重整並分配任務至不同的機構；美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）專門管理進出港口的事宜，美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）負責簽證相關業務，ICE則主導拘留、處置與追捕違反移民法律者。

組織重整是華盛頓領導人在2001年911恐怖攻擊後的因應政策之一，時代雜誌在2002年7月17日的封面報導中稱此事件為「共和國史上最重大的情報危機」。同時，報導內容指出「大眾對政府抗爭恐怖份子的信心逐漸衰退」，故多數布希政府（George W. Bush）的人員認為，這項重大的變革，不僅在國家因恐懼而氣氛低迷之際能強化國土安全，更意味著政府對國家有所作為，以提振全體國民的士氣。

「上千名訓練有素的殺手策畫攻擊我們，這個悲慘的認知迫使我們需要有不同於以往的行動。」布希總統在2002年6月6日針對內閣層級的國土安全部成立之需求做出說明。

儘管ICE成立的理由導因於恐怖份子的活動，其設立背後的理論體現了美國政府對移民觀點的轉變，康乃爾大學歷史學教授瑪莉亞．克里斯蒂娜．加西亞（María Cristina García）解釋。

「移民事務一度由美國商務部（Department of Commerce）以及美國勞動部（Department of Labor）所管轄，」加西亞向時代雜誌提到，「現今則由國土安全部負責。」

依據加西亞的說法，可藉由執掌的行政單位去推論「整體社會對於移民的認知與態度」，若移民被視為經濟或是勞動議題，則應由主導相關領域的部門接管此項事務。然而，政府將處理移民議題的單位編制於國土安全部門，則顯現這個社會觸及移民議題時，多聚焦於移民隱含的潛在安全威脅，例如尋求政治庇護者及難民。

這項改變並非始於2001年的攻擊。移民議題在柯林頓政府時期亦曾在國家安全問題中合併處理，特別是1993年2月26日的世貿中心爆炸案發生之後。加西亞指出，接下來的幾年，國會通過非法移民改革與移民責任法（Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act，IIRAIRA），專家認為該法的核心理念為限縮墨西哥、中美洲和加勒比海地區的移民入境。在1996年法律通過後，遣送出境的案例數量大筆增加，並加強美墨邊界的安全管制及非法入境的懲處，但是輿論認為移民議題和國土安全的連結「在911攻擊後才真正有所發展」，加西亞說，且ICE的成立也是其中之一。

有些歷史學家則認為，這些增進美國國民安全感以及提升邊境控管體制效率的政策，終將引發其他的問題。其中一個嚴重的議題則是在國土安全部架構底下，相異機構間產生權責衝突的情況，也就是加西亞所提及的，以現況而言，需要進行廢除或改善的機構。

「當美國國土安全部底下設置著相互矛盾的機構，」加西亞解釋，「一方面，你設立一個機構，並交付它抵禦其他恐怖攻擊的任務，而另一方面，又設有一個機構專門處理難民以因應人道主義的呼聲。對部分支持難民的人道主義者來說，當然會質疑政府，能否在預設難民與尋求政治庇護者為潛在威脅的立場下，仍履行人權義務。」

無論ICE是否會進行組織重整，立法者已經針對輿論做好應對措施。當政客在國際上如火如荼的展開議題辯論，有些地區則試圖避免自己陷入複雜的機構存廢議題之中。例如德州的威廉森郡專員泰瑞．庫克（Terry Cook）的政策，他們禁止當地廠商提供ICE安置待聽審犯人的處所，她向紐約時報表示，和ICE合作會產生極大的爭議性，並影響郡內每日的商業活動，「我們沒有必要牽涉在內。」她說。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航