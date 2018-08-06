「遠端工作」對你的身心健康有什麼影響？

文：Markham Heid

譯：許睿洋

設想一下你起床後的第一件事，不是匆忙出門並身陷於早晨壅擠的上班車潮中，而是能夠悠閒地出門慢跑，或是為自己準備一份早餐。這對每天被綁在辦公桌前的上班族而言一直是場白日夢。但對許多人而言，這場白日夢已經成為現實。

伴隨著2008年金融風暴與以app為導向的「零工經濟」（gig economy）興起，越來越多美國人發現自己遭到舊時代的傳統工作環境所摒棄，而進入一個（至少部分時間）需要他們遠端工作的新環境。

2016年，哈佛大學與普林斯頓大學的一項研究發現，以自由工作者或其他「彈性工作安排」（alternative work arrangements）為業的美國勞動力比率，從2005年的10.1%，攀升至2015年的15.8% 。而近期一項蓋洛普民調（Gallup poll）顯示，目前受雇的美國人中有43%的人至少有部分的工作時間涉及遠端工作——其中近三分之一的人一周至少遠端工作四天。

由於美國人民工作型態的劇變，使得許多關於遠端工作與自雇就業（self-employment）的健康影響的新研究應運而生。而最新的證據指出，所謂的「彈性工作安排」能產生益處，亦可能帶來風險。

英國雪菲爾大學工作心理學研究所（Sheffield University’s Institute of Work Psychology）榮譽退休教授彼得・沃爾表示，相較那些身處傳統工作環境的夥伴們，同時是遠端工作者也是自雇者的人，往往能擁有更高的工作滿意度與身心健康程度。沃爾的研究指出，假設一名自雇者的收入非常寬裕（這是一個非常重要的假設），那麼她能自由地安排計畫來決定何時完成工作，這樣的自由便成為預測她工作是否快樂的重要指標。

然而，區分研究人員口中的「必要型」（necessity）與「機會型」（opportunity）自雇相當重要。紐約市立大學（City College of New York）研究生中心心理學教授厄文・尚菲爾德（Irvin Schonfeld）說道：「『必要型自雇者』是指那些失去了工作、潦倒了一陣子，而以自雇的方式維持生活的人。」而相反的，「機會型自雇者」是那些自己決定離開傳統工作場域的個人。

許多人是此兩種類的混合（可能有些人一直在考慮是否隻身投入自雇就業，但是直到失去原本的工作才讓他們做出決定）。但無論在何種情況下，尚菲爾德表示，必要型自雇者「或將稍微脆弱，因為他們可能不偏愛這種工作型態帶來的自主管理。」

近期，尚菲爾德與其他研究人員共同撰寫了一篇聚焦於那些「自雇自營作業者」所背負的壓力。在與那些人交談的過程中，最常聽到的抱怨就是對於收入的不安。他說：「不知道未來兩個月或三個月的收入是什麼狀況可是焦慮的一大來源。」缺乏可負擔的健保覆蓋也是他們經常提及的隱憂。他說：「儘管《患者保護與平價醫療法案》（The Affordable Care Act）仍未臻完美，但它對於自雇者而言特別好，因為至少他們能獲得健保。如果政府把它奪走，對自雇者來說就太過分了。」

收入的不穩定與難以近用可負擔的健保，這兩者都與身心健康的下滑有關。也有證據顯示，部分自由工作者甚至會「過度工作」，使自己難以抽離或放鬆，而他們說這對他們的心理健康造成了負面影響。但整體而言，自雇就業帶來的健康影響因人而異——如同傳統的辦公室工作——可以是正面抑或是負面的。

那對於那些擁有傳統上班族角色與福利，卻從遠端進行工作的人又是如何呢？同樣地，研究結果是毀譽參半。

近期一項調查（儘管是由一家雲端運算公司進行）發現，遠端工作者比辦公室裡的上班族更常運動，且更能正確地飲食。同時也不乏證據認為，長時間的通勤與壓力、高血壓、各種疼痛不適等其他健康問題有關。如果遠端工作能讓人脫離尖峰時刻的壅塞交通，這毫無疑問地是件好事。但另一方面，康乃爾大學的研究卻發現，遠端工作者較容易感覺自己本身或在其專業上受到孤立。社交孤立（social isolation）可能會大幅增加死亡率，並提升心臟病或中風的風險。更多的研究更認為社交孤立與抑鬱和睡眠問題有關。

然而，對於那些喜歡隨時接觸朋友、家人或其他遠程工作同事的遠程工作者而言，健康風險幾乎微乎其微。尚菲爾德評論道：「我不認為你能斷言它一定比較健康或較不健康。」在家工作和坐在辦公桌前各有其利與弊，而一切取決於個人的特殊需求與不同的情境。

根據文獻來看，最理想的狀況應該是在兩種工作場域各待一陣子：每周花幾天在辦公室裡和同事合作與相處，而剩餘的時間則在家中辛勤工作，同時找時間運動並享用更健康的飲食。倘若你能找到這樣的公司——或能同時允許你擁有一定程度的自主，又能規律地與朋友和同事接觸——請務必替自己感到幸運！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航