亞馬遜販售各種「白人至上」產品，其中包含給兒童看的童書

文:DAVID Z. MORRIS

譯:劉松宏

一份最新的報導發現,亞馬遜正在販賣或已經販售各式各樣代表或推廣白人至上主義的產品,包括許多以兒童為目標客群的物品。該報導更斷言亞馬遜有「面對群眾壓力仍回應緩慢──甚至不予回應的歷史」,再將散布仇恨的產品下架或禁止一事上亦然。

這份報導於本月(七月)由工人家庭黨(Working Families)及種族經濟行動中心(Action Center on Race and the Economy)的合夥企業發行,其發現有一大堆兒童產品以廣義上的仇恨意象為賣點。其中最令人憂慮的大致包括一款給嬰兒穿的連身衣,特色是燃燒的十字架──這是3K黨的暴力主義象徵──以及一款兒童用背包,特徵是一隻卡通青蛙帶著納粹武裝親衛隊的官帽。其他產品更加令人反感且具爭議性,比如一款非官方的樂高風格圖像,竟以二戰德軍士兵為模型。

該報導還細數一系列在亞馬遜上販賣的媒體,特別是音樂與書籍,指稱它們推廣暴力與種族主義。這其中包括大量來自白人國族主義出版社Counter-Currents的書籍,他們自費出版並利用亞馬遜的平台,然後將標題取為比如像《真相、正義、與一個更好的白人國度》(Truth, Justice, and a Nice White Country)。其中有一項產品是由美國納粹黨創始人喬治.林肯.洛克威爾(George Lincoln Rockwell)所著的童書,該書處處透露推廣仇外態度的意圖。

這份報導中的多項產品顯然違反了亞馬遜自己的條款,這些條款禁止上架「散布或吹捧仇恨、暴力,種族、性別、或宗教歧視,或推廣崇尚以上思想的組織」的產品。在一則對《財星》(Fortune)的聲明裡,亞馬遜表示對於非書籍類產品,「使用我們銷售平台的協力廠商必須遵守我們的規則,若有違背我方將迅速處置,甚至可能將他們的帳號停權。」針對自費出版的書籍,亞馬遜的規章則特別說明色情內容是不合規的,但至於「令人不快的內容」,規章只陳述「你厭惡的內容很有可能跟我們認定的標準一致。」該規章對出版物的說明則詳細得多,但依然沒有對散布仇恨的內容特別規範。

根據該報導詳述,亞馬遜對包括書本在內的媒體收取將近40%的權利金,在某些案例中甚至更多。

報導中列出的產品有些已於近期下架,但包括洛克威爾的童書在內,更多的品項依然正常販售。這些仍在架上的產品所展示的符號,最近被白人至上主義者採用,包括佩佩蛙(Pepe the Frog)貼紙與t-shirt,以及「Kekistan共和國(Republic of Kekistan)」的旗幟──而亞馬遜甚至還將某一幅Kekistan旗幟列為「亞馬遜精選產品」。亞馬遜還販賣展示鐵十字勳章(Iron Cross)的戒指、項鍊、以及獎牌,該勳章早在納粹政權之前便做為德軍榮譽勳章,直到現代仍為德軍使用,但普遍認知仍把它與納粹時代劃上等號。

該報導建議亞馬遜停止販售包括書本在內、和仇恨有關的象徵記號,並不再向已知的仇恨團體提供出版及其他服務。倡議團體也正發起請願以促進這項改善。

這看起來只是一個簡單的要求,但目前的情況亞馬遜被推到風頭浪尖,並因其商業模式而陷入兩難──任何商家都能夠將產品放上它們的平台,幾乎沒有限制。協助運送白人至上主義者的產品使亞馬遜陷入嚴重公關危機,特別是這些組織被認為正持續增加影響力並危害世界政治。但將受質疑的產品特別是書本下架,將可能使亞馬遜被指控在審查或政治上有偏見。

這種狀況不禁讓人聯想到近幾年同樣的問題也讓社群媒體烏煙瘴氣。舉Twitter為例,該平台有很長一段時間都自詡奉行言論自由專制主義,但在2016年它也開始積極地將那些和白人至上主義掛勾、以及進行針對性霸凌或散播暴力的帳戶停權。以上規定與其他相似的平台禁令輪番上陣,也成為極右派引戰的理由,這些人通常會隱瞞身家背景,並將自己定位成數位平台審查之下的受害者,以博取更多的同情。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航