DEET是目前最有效的防蚊方法，但安全嗎？

文：MARKHAM HEID

譯：王國仲

當然，蚊蟲叮咬是令人抓狂，不過對生活在盛行蚊蟲傳染疾病國家的人們（在現代，就是指大部分人）來說，驅蟲劑和防蚊液更是預防萊姆病、西尼羅河病毒和其他負面健康問題的重要防線。

根據疾病管制署（CDC）的數據，自2004年以來，每年因蚊子或蜱蟲叮咬而感染疾病的人數成長了三倍。世界衛生組織得出結論，氣候變遷可能是原因之一。隨著全球氣溫升高，蚊子，蜱蟲和其他帶原昆蟲的棲息地也隨之擴大。

由於這些原因，越來越多的人正在尋找安全、有效的方法來防止蟲咬。2002年，《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）上的一項研究得到結論：待乙妥（N-diethyl-m-toluamide），通常被稱作DEET，是預防叮咬最有效的方法之一。

佛羅里達大學的醫學昆蟲學教授強納生．戴（Jonathan Day）表示，「我在田野調查時總是會使用DEET。」

戴說道，DEET好像能讓蚊蟲類似鼻子的受器中，感受二氧化碳濃度的受體失去作用（蚊蟲就是用這個受體來感知人類皮膚或血液）。DEET並不會殺死蚊子，而是以某種方式阻止牠的攝食能力。「它是靠接觸來發揮作用，而不是靠氣味。所以蚊子還是會停在你身上，但是牠不會咬你。」戴解釋。DEET似乎也是靠類似的機制防範蜱蟲，不過DEET干擾昆蟲的確切機制仍是研究人員之間的爭論焦點。

戴把DEET稱作防蚊液的黃金標竿，只要恰當使用就幾乎是完全無害的。「這非常安全，」他表示，「有些人比較敏感，皮膚可能會有反應──包括發癢或腫脹的皮疹──但害處不大。」

不過，DEET的名聲還是不太好。戴認為這和80年代人們在喝下DEET之後死亡有關。另外，由於應用方式類似，DEET有時會和DDT混淆，後者是一種現在已被禁用的殺蟲劑，有致癌和造成先天性缺陷的可能。

另外，還有數份零散的報告將DEET和健康問題做出連結。一項2009年的研究顯示，DEET可能會影響乙醯膽鹼，使之無法正常分解。乙醯膽鹼是一種控制運動和肌肉活動的神經系統化學物質。一些較早的研究也認為DEET與兒童癲癇發作或腦中毒有所關聯。此外，還有一些理論上值得擔憂的地方：──儘管沒有確切證據──DEET與防曬乳，或其他殺蟲劑混合使用時，可能會導致僅針對DEET的單一研究中，不曾出現的健康問題。

但這些潛在的問題或爭議都已落幕，研究過DEET的專家們表示安全無虞。佛羅里達的殺蟲劑毒理學教授傑弗瑞．布洛姆奎斯特（Jeffrey Bloomquist）表示，「對一般人來說，無論是成人還是兒童，使用DEET驅蟲劑都不會造成明顯的健康危害。」

布洛姆奎斯特的研究證實，除非濃度過高，DEET並不會影響乙醯膽鹼分解。此外，疾病管制署和國家環境保護局（EPA）都進行反覆試驗，證明它對消費者是安全的（和防曬乳混用的實驗也有進行）；針對孕婦使用DEET進行的實驗也未發現任何危害。就算把DEET加入飲用水之中，在觀察和追蹤的案例中似乎也沒有發現問題。

「如果使用方法錯誤，例如誤吸或誤飲，或許會產生不良反應。」戴說明，「如果它進入你的嘴巴或碰到嘴唇，可能會有麻木感。但在正常使用下是安全的。」

正確使用DEET的方法是：先把它噴在手上，再擦在想要保護，或是蚊子愛咬的身體部位上，如腳踝、手腕和脖子。戴表示這種使用方法能降低誤吸、誤食而造成嘴唇麻木的風險。一般DEET產品的製造商也建議此種使用方式，尤其是要把它擦在臉上，或是幫兒童塗抹的時候。

此外，布洛姆奎斯特建議，避免在密閉空間使用，防止產生過多噴霧。「不要讓受損的皮膚接觸DEET，因為它可能會加劇對皮膚的刺激。」他也提到避免讓孩童接觸DEET，確保他們不會誤食或吸入，進到室內時最好也把DEET洗掉。

最後，請了解產品中DEET所佔的百分比（通常是5－30％）代表的意義：比例影響的是驅蟲的時間長短，和效力沒有關係。戴說明：「7％的DEET大約可以提供90分鐘的保護，有需要的時候再重複塗抹即可。至於30％的能持續長達十小時。」

專家們將持續研究與DEET相關的健康問題。但就目前研究顯示，DEET是一種安全、有效，能保護自己和家人免受攜病昆蟲叮咬的方法。

© 2018 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航