闊別舊時代！古巴修憲限制元首不得終身執政

文：Ciara Nugent

譯：許睿洋

古巴在全國人民代表大會批准了全新的憲法草案，等於改寫了原本擁有42年歷史的舊憲法。古巴將闊別過去長達數十年的共黨歷史，對該國的政府、社會與經濟帶來根本性的改變。但儘管新憲法中移除了以建立一個「共產主義社會」為終極國家目標的條款，但共產黨仍會繼續主導該國政治。

憲法的全面修改

這會是冷戰以來，古巴人民首次被允許擁有私人財產，此舉將振興該國剛起步、目前僅雇有全國12％勞動力的私部門經濟。新憲法也限制了總統的年齡與任期，並設立總理一職，以確保未來的領導人不會像後卡斯楚（Fidel Castro）時代與他的弟弟勞爾・卡斯楚（RaúlCastro）繼任後，享有過高的個人權力長達59年（直到今〔2018〕年4月由米圭・狄亞茲-卡奈〔Miguel Díaz-Canel〕繼任）。古巴社會也正在改變，同性婚姻或將合法化。

自由仍受限制

狄亞茲-卡奈表示，接著預計召開的公眾諮詢會議以及新憲法的公投，都顯示古巴現在是一個「真正的民主國家」。但一黨專制仍會持續，而多數卡斯楚時期的部長也將繼續留任。然而，企業主卻說政府的革新論調與它的實際作為有所牴觸；在凍結新的營業執照頒發長達一年之後，今年7月它又針對企業祭出更嚴格的限制。而美國與古巴關係的不睦也將降低外國投資的意願。

嶄新的世界

古巴正在試圖適應一個與舊憲法訂立時（1976年）大不相同的世界。蘇聯早已不復存在，而與之享有相同意識形態的夥伴委內瑞拉，其高度集權的社會主義也已崩潰為人道災難。古巴疲弱的經濟成長不足以填補曾經的獲利部門當前的損失，並且被迫削減能源使用及進口，使得改革變得更為迫切。

然而，古巴領導階層堅稱，他們並未「揚棄他們的思想」，即以轉型為日漸進步的「繁榮」社會主義為目標，而非成熟的資本主義社會。古巴正在改變，但改變的速度將掌握在共產黨的手中。

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責任編輯：羅元祺

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