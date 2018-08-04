過去45年保護美國無數野生物種的《瀕危物種法》，是怎麼產生的？

文：Gabby Raymond

譯：王國仲

在過去兩周裡，共和黨議員、遊說者和川普政權提出、引薦並在某些面向上投票通過《瀕危物種法》（Endangered Species Act）的立法和修正案。

這項法案自尼克森時代實施至今，保護瀕危物種及其棲地，不受伐木、探鑽和其他人類活動影響而絕種。不過，隨著放鬆管制成為川普政權的主要目標，法條的放寬勢在必行。舉例來說，內政部在該周四（編按：原文發表於6月23日）提出的修正案中，將經濟因素列為評估物種是否「瀕危」或「受威脅」的指標之一。這是諸多改變的其中一項。

當政治家和環保人士針對法律的優缺點進行辯論時，一個問題被提出：最初通過法令的原因是什麼？為什麼法條是現在看到的這個樣子？

在當時的時空背景下，《瀕危物種法》被視為物種保育的重大勝利，人們都認為環保是個超乎黨派的議題。根據總統歷史文檔，尼克森總統提到：「沒有什麼比我們國土中，上帝賜予的豐富動、植物資源更無價、更值得保護。」

當時，生態意識在美國逐漸抬頭，尼克森也把環境議題視為重要政績。1969年1月，他的第一個任期才剛開始沒多久，加州聖塔芭芭拉海灘就發生漏油事件。這件事成為尼克森專注於「保護（國家）重要美景與自然資源」的原動力。他將著手推動美國國家環境保護局（EPA）的成立、簽署《淨化空氣法案》與《淨水法案》。《瀕危物種法》不過是他為環保做出貢獻的其中一部份。

因此，雖然廣為人知的《瀕危物種法》是在1973年12月28日通過，歷史上其實早有先例。根據美國魚類與野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Services），環保主義者在1966年促使國會通過《瀕危物種保育法》（Endangered Species Preservation Act），該法案授權政府徵收土地，以保護魚類、野生動物等本土物種。1969年，國會擴張法案內容、制定瀕危動物清單，包括甲殼類、軟體動物、哺乳類，魚類，鳥類和兩棲動物，未經許可不得進口。這份清單也是史上第一份聯邦瀕危物種清單。

在這些發展之前，動物園等私人機構早已致力於保護和拯救瀕危物種。例如在1964年，《生活》雜誌報導指出，美國的19個動物園創立野生動物繁殖信託基金，並組成「特殊的生存和繁衍中心，瀕危物種能成雙成對，在其中安靜與平和的繁衍」。在這些動物園中，管理員研究邦哥羚、侏儒河馬和白犀牛等瀕危物種，以便打造更自然、適合繁衍的居住環境。研究員希望能藉此增加族群數量，最後讓牠們重返野外生存。但對瀕危動物（包括美國原生物種）的威脅仍在持續增加。根據國立大學（National University）在2015年所做的研究，野生物種的絕種率從二十世紀開始便快速上升。從十六到二十世紀，每世紀平均只會有兩種哺乳類消失，但二十世紀一開始，這個數字就有驚人的成長——比起前幾個世紀，絕種的生物增加了468種。到了1960和70年代，推動者們注意到了這些趨勢，引起全世界對保育瀕危物種的關注。

隨著1969年的瀕危物種名單，受威脅物種的保育在國內逐漸正當且合法化。不過，直到1973年尼克森通過《瀕危物種法》後，所有瀕臨滅絕的物種——包括花、草和樹木——才被完整列入名單。根據美國國家環境保護局的說法，這項法案「禁止聯邦機構授權、資助或實施任何可能危及所列物種存續，或導致此類物種關鍵棲息地遭到破壞，發生不利改變的行動」。該法案還給予「瀕危物種」明確定義。

看看被列在第一份聯邦瀕危物種清單上的動物現在過得如何：

印第安那蝙蝠（Myotis sodalis）：瀕危。

德瑪瓦狐松鼠（Sciurus niger cinereus）：2015年因復育成功而移出清單。

灰狼（Canis lupus lycaon）：灰狼在山地和大草原的某些地方瀕臨絕種，牠們在五大湖區也面臨威脅，不過在其他地區復育良好而被移出清單。研究者最近發現，東加拿大狼（Eastern Timber Wolf）和灰狼是不同的物種，而東加拿大狼的生存生存情況正被提出審查。

紅狼（Canis rufus）：除1986年在北卡羅萊納和田納西州無關續存的實驗族群外，瀕臨滅絕（實驗族群是指同一時空背景下，在其現有原生地以外所培育的族群。依物種不同，實驗族群有時對種族續存至關重要，有時則無）。

敏狐（Vulpes macrotis mutica）：瀕危。

灰熊（Ursus horribilis）：1975年改列為「受威脅」等級，在愛達荷和其他數處亦有無關續存的實驗族群。

黑足鼬（Mustela nigripes）：除1991年在懷俄明和西部數州的實驗族群外，瀕臨滅絕。

佛羅里達山獅（Felis concolor coryi）：瀕危。

西印度海牛（Trichechus manatus latirostris）：瀕危。

北美毛皮海獅（Arctocephalus philippi townsendi）：受威脅。

礁島鹿（Odocoileus virginianus clavium）：瀕危。

哥倫比亞白尾鹿（Odocoileus virginianus leucurus）：在哥倫比亞河附近棲息，原列為瀕危等級（曾考慮是否改列「受威脅」等級），後因奧勒岡州道格拉斯縣的復育計畫成功，於2003年移出名單。

索諾拉亞叉角羚（Antilocapra americana sonoriensis）：除2011年亞歷桑納州無關續存的實驗族群外，瀕危。

法律的擴展，是1973年3月在華盛頓簽署的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）之下的產物。80個國家齊聚一堂，試圖阻止未經許可的瀕危物種國際貿易。同年稍晚，美國的立法者以國際保育風潮作為藍本，提出並通過屬於美國國內的法案。

隨著國際社會在會議期間對野生動物保育議題產生的凝聚力、國際瀕危物種正廣泛地被保育，現在正是尼克森強化1966年的法律，來保護更多國內物種的最佳時機。國家環境保護局也發揮影響力，要求議員在國內立法加入數項關鍵條文，如提供資金、徵地保護外來物種、在國內實施國家環境保護局的保護（代表法律不僅保護美國動、植物，更保護世界各地的野生生物。舉例來說，如果有人在國外殺了一隻雪豹並試圖在美國出售其毛皮，那麼他們將受美國當局懲罰。）

雖然已經遭到修改，該法案在過去的45年來保護了無數野生物種。

自實施以來，1973年的《瀕危物種法》獲得了讚譽也引發爭議。有些人認為它阻礙了美國商業用地發展，還有從環境中獲取經濟資源的能力。例如，根據《時代雜誌》報導，緬因州一項價值6.68億美元的水力發電開發案在1978年遭到擱置，原因是為了保護一種馬先蒿屬的野花。一封讀者投書寫道：「如果我是緬因州的失業建築工人，我一定會在晚上好好『照顧』這種植物。」目前為止，法案還拯救了白頭海鵰、灰狼和遊隼；在法律保護的1600多個物種中，超過99%被成功保育。一位前美國眾議院議員諾姆．迪克斯（Norm Dicks）曾說過：「要修復造成物種減少的環境傷害，我們擁有最強大也最有效的工具，就是《瀕危物種法》。」

儘管法案本身已經成為黨派間爭論的焦點，法條能否以目前的形勢續存仍值得觀察。對那些一開始認為法案不會成功的人來說，他們可能會對現況感到很驚訝。

尼克森在1970年曾經說過：「將自然恢復原樣，是我們能超越政黨和派系的原因。這也已經成為全國人民的共同目標。」

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航