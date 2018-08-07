行為研究：這樣問，最容易讓人說實話

文：Eric Vanepps

譯：高子媁



「你從未在履歷上說謊對吧？」

「在2016年總統大選時，你們有配合俄羅斯政府宣傳嗎？」

「今年夏天你會和湖人隊簽下合約嗎？」

當問問題時，我們期望能得到誠實的回答。不然怎麼會特地問呢？但事實上，使用不同的問法，可能會影響對方是否誠實回答，或是決定隱瞞事實。

在《組織行為和人類決策過程》（Organizational Behavior and Human Decision Processes）期刊上發表的一系列研究中，我和同事們測試問問題的方式如何影響作答者在如交涉、工作面試等競爭環境下的反應，也就是在人們可以策略性地選擇想要隱藏訊息的時候。

例如，其中一項研究中，受試者被要求向虛擬買家（事實上是研究團隊的成員）販賣一項二手電子產品。我們告訴受試者一件非常重要的訊息，也是所有買家都會想知道的，就是這項產品曾經當機過，導致儲存在裡面音樂全都消失。但實驗結果顯示，他們是否透漏這項訊息取決於問題的種類。當買家詢問：「這項產品有什麼問題嗎？」89％的受試者會誠實回答，並且提及曾經當機的事實。

然而，當問題變成「它沒有任何問題，對吧？」這種比較禮貌（卻不那麼斷定）的問題時，只有61％的受試者提及曾經當機的事實。最糟的是，當買家詢問：「可以請你介紹一下這項產品嗎？」時，只有8％的受試者透露當機過的事實。

當我們向賣家詢問對於買家的印象時，結果是很明顯的：那些問「這項產品有什麼問題嗎？」的買家被評為最知識淵博且自信的，而這些印象則讓賣家決定是否要實話實說。

我們在其他狀況下找到類似的現象。被問到推論性問題時（例如：「在平常的一週中，有時候你會利用上班時間看個人信件或社群軟體對嗎？」），求職者大多都會承認這些常見卻不專業的行為，如談論同事的八卦，或是在工作時間使用社群軟體或讀個人信件。雇主也更有可能承認黑心的企業文化確實存在。但當被問到更廣泛或不那麼推論性的問題時，這些參與者則會選擇隱藏這些負面訊息。

為什麼人們對於不同問法的問題反應這麼不同呢？這是因為有些問題能透露出更多訊息。推論型問題表明了提問者已經知道某些事情，所以對於回答者來說，比起被發現在說謊，最好還是直接地回答，或至少透漏一些關於自己的事情。

在模擬徵才的研究中，扮演雇主的參與者被告知一些和公司歷史、現在運作的方案相關以及不相關的情報。當被問到一個推斷型問題時，參與者通常會承認曾有人抱怨過新進職員被欺負，但他們利用承認這件事，來解釋這樣的霸凌行為是企業中常見的現象，或是轉而談論公司實行的解決方案。

但當問題變得較廣泛或沒有那麼斷定時，回答者會自動假設提問者並不想知道這件事，而且可以更容易地在避免被發現的情況下改變話題。例如：在同一份模擬徵才的研究中，若被問到有關企業文化等較廣泛的問題時，許多回答者忽略眾多關於霸凌的怨言，轉而興奮地介紹公司「週五便服日」的文化。

如果你擔心某些潛在的問題，請直接地詢問，甚至是直接假設問題已經存在，看看回答者是否會反駁。氣氛或許會有些劍拔弩張，但我們的研究顯示，這樣的問題會顯示你是聰明且自信的，他們也會因此更誠實地回答。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺