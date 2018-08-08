地方新聞的重要性無須多言，但它正在快速消逝中

文：Karl Vick

譯：王國仲

《紐約每日新聞》（New York Daily News）因為一個叫做「Tronc」的東西而規模減半。這聽起來像是會發生在小報身上的事情，而在7月23日，「紐約的家鄉報」第二頁就刊登了這樣的訊息：「新聞部裁員。一半員工在組織重組中離開崗位……」

原來「Tronc」不是什麼來自未來的怪物，而是由一間已成為過去式的公司——論壇出版（Tribune Publishing）改名而來。報社成為資訊時代的犧牲品或許聽來諷刺，但其中還有更深層且悲劇的脈絡糾葛，尤其是對原本有更多人購買，以便了解地方上大小事的地區性報紙來說。

我們都清楚他們消失的原因。在自家媒體宣布消息之前，關於《紐約每日新聞》的壞消息早已流傳了一整天。消息在前一天早上九點，上百萬名員工正坐在辦公桌前、點開瀏覽器、在工作和吸引他們注意的網站間來回切換時宣布。2017年，皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項研究發現，67％的美國人口藉由社群來源和串流資訊吸收新聞，不再依賴躺在門廊上或屋前灌木叢中的報紙。現在每日報紙發行量大約和1940年（印刷業的輝煌年代）的規模相當。當時全國人口數是現在的40%左右，《紐約每日新聞》有將近200萬的發行量，這個數字在今天只剩十分之一。

皮尤研究中心六月份的一份報告列出了產業受創的程度：報紙的廣告收入和1981年時相當，僱用人數僅為14年前的一半，薪水中位數為34,000美元。曾角逐普立茲獎的地區性報社——《聖荷西信使報》（The Mercury News）、《丹佛郵報》（Denver Post）、《聖保羅先鋒報》（St. Paul Pioneer Press），則遭擅長減少資產來獲取利益的對沖基金整併。

只有少數幾間報社，最明顯的是《紐約時報》（New York Times），能藉由持續投資數位產業、說服讀者對高品質內容慷慨解囊來保持競爭力。不過，他們是「國家級」報社，從聯邦政府的審核就能明顯看出；紐時在川普當選後訂閱量大增。隨著《紐約每日新聞》這樣的地方報社逐漸凋零，地方新聞逐漸遭到遺忘。甚至連紐約時報都不再發行地方版的新聞。

「我喜歡地方新聞的原因是它的規模不會太大。」《紐約每日新聞》專欄作者哈利．希格爾（Harry Siegel）在裁員的前一天寫道。「規模」對科技公司來說，是個充滿魔力的詞。創投公司有充足的資金來投入下一個點子，遍及個人、城市、區域……最終目標總是支配全球。因此，「規模」和城市中的規範、學校的顏色、當地住房管理局等地區議題背道而馳，這些議題只和少部分的人有關。希格爾觀察到：「這些地方議題實在沒辦法造成什麼大規模的轟動。」他還幻想了類似「這位女士在社區委員會議上，以提問方式發表脫序的演講。接下來發生的事會讓你大吃一驚！」的標題來自娛。

那麼，誰還關照著市鎮廳？我們出了名腐敗的官員們嗎？部分社區在當地富裕階層的幫助下，試圖挽救地方報社。在南加州，一位加州大學洛杉磯分校的外科醫生（後來成了億萬富翁）黃馨祥（Patrick Soon-Shiong），六月時從Tronc公司手中買下了《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）和《聖地牙哥聯合論壇報》（San Diego Union-Tribune）。當地富豪則買下印地安納波里斯的《明星論壇報》（Star Tribune），以及波士頓的《環球報》（Globe）。就連買下《華盛頓郵報》（Washington Post）的傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）或許都和當地脫不了關係，買下報紙後，他還在當地置產。

不過，大筆資金也改變不了基本經濟原理——人們可以免費在Craigslist上販賣書櫃，自然就不會花錢買報紙上的分類廣告欄位；線上報導能帶來的收益也會被其他無限多的廣告網站稀釋。另外，只依靠個人金援也有其風險。喬伊．里基茨（Joe Ricketts），Gothamist網站背後的億萬富翁金主，在編輯部決定組資工會後選擇撤資，最後公司在紐約公共廣播電台WYNC找到新的家。反之，錢賽洛．班尼特（Chance the Rapper，曾和媒體有段過節）則在7月19日宣布買下了姊妹網站「芝加哥人（Chicagoist）」。

非營利組織似乎能為利他主義提供某種避難所。勤奮的推動者在國家層級（如進行調查報導的ProPublica和Marshall Project）、州層級（Texas Tribune、Iowa Watch）和地方上（Austin Bulldog、My Everett News）皆有所斬獲。但新聞報導不只有無私和利他，有時只是單純報導現在有什麼新鮮事。

導致傑洛德．瓦倫．拉莫斯（Jarrod Warren Ramos）在6月28日闖入馬里蘭州安納波利斯，《首府新聞報》（Capital Gazette）毫無防備的走廊的報導，發生在七年前：標題寫著「傑洛德想當你的朋友」，報導傑洛德在網路上性騷擾一位高中女同學的案件。拉莫斯被指控殺害編輯部（在這數年內又多雇用了數十人）中的五人。但當時在新聞報編輯部中的20位員工，只有被裁員的44位每日新聞員工的將近一半。

「Tronc」是「線上內容論壇（Tribune Online Content）」的縮寫，一位資深管理人員在宣布裁員的聲明中表示，公司仍然「致力於發行」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九