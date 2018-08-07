中國共享單車獨角獸ofo，在美業務將進入「睡眠模式」

文：EAMON BARRETT

譯：王國仲

ofo，全球最大的自行車共享獨角獸公司之一，也是產業先驅者，正在大幅縮減其全球業務，在美國國內也不例外。這是全球移動公司競爭中的最新轉折，中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊、叫車服務公司Uber和Lyft，都是核心角色。

ofo去年（2017年）夏天成立於北京。它在西雅圖街頭推出了1,000部亮黃色腳踏車，在此之後，它在30個主要城市裡部署了40,000輛腳踏車。就在最近（六月份），ofo表示希望能在年底前打入100個美國城市。

因此，當ofo上周宣布，在美國的業務將進入「睡眠模式」時，大家都很訝異。打瞌睡的同時，服務將在許多城市停止，預計100位美國員工中的70人將會失業。已經有三位美國高階主管離職。

ofo因為退出當地立法計畫而遭到嚴重批評。他們在一份聲明中指出：「本公司正在重新評估現況下遭遇困境的市場，投入嶄新、綠色運輸方案。另外，我們會優先發展能提供替代交通工具的市場，以服務我們的客戶。」

在中國，ofo與競爭對手Mobike能夠在相對不受監管的環境中迅速擴張，把自行車占滿街道來爭奪市場主導地位。當局一開始默許這樣的行為，但不久之後，隨著街道車滿為患，地方政府傾向於干預。

一張張單車塞滿中國人行道或棄置在垃圾堆中的照片，對進入美國市場來說可不是什麼好的宣傳廣告。美國立法者對中國開創的「無樁」自行車概念則是謹慎大於歡迎。

大部分引進無樁單車的美國城市都是先以實驗方式進行，嚴格限制公司能部署的腳踏車數量。在華盛頓特區，ofo車隊被限制只能有400輛的規模，據稱是為了阻止它實現規模經濟。

和中國相比，美國有著更長的共享單車歷史，當地官員則更習慣於井然有序且傳統，亦即在指定地點借還車的租賃方式。

Uber和Lyft的兩輪戰爭

產業的領頭羊是一間叫做Motivate的公司，最近以2.5億美元被Lyft收購並將改名為Lyft Bikes。這間公司負責美國約80％的單車租賃市場，常和企業贊助商合作以增加收入。在紐約，他們的自行車由花旗贊助；舊金山的車輛則由福特取得冠名權。

另一家提供不同服務型態服務，未來或許能和Motivate分庭抗禮的，是總部位於紐約的Jump。他們推出首個得到舊金山市許可的無樁自行車方案（長久以來，舊金山市僅提供獨家合約給Motivate）。

Jump使用踏板輔助的電動自行車，內建合成式車輪鎖，也有U型鎖可供選擇，如此一來就能把自行車鎖在固定物（如欄杆）上。這項功能讓他們免於和芝加哥的監理機構發生衝突——監理單位規定不騎乘時，必須把車固定在欄杆上。這項決策也迫使ofo在7月帶著不滿撤出芝加哥。

Uber在4月份時以大約2億美元收購了Jump。他們對Jump的競爭優勢充滿信心：Motivate的有樁自行車遠比Jump的無樁版本來得昂貴；Motivate原本珍貴的合作夥伴在換了老闆後，也不見得會繼續提供贊助。

Uber和Lyft也在尋求電動機車市場——電動機車去年在美國引爆熱潮，領導品牌為加州的共享自行車公司——Lime。Uber最近加入Lime新一輪的募資，Lime同時也是第一間將無樁自行車引入美國的公司（比ofo或Mobike都早了數個月）。挾著4.67億美元資金，Lime宣稱自己是美國共享無樁自行車的領導品牌。

共享單車獨角獸

當然，資金對ofo和Mobike的迅速擴張也至關重要。這兩家公司都是中國典型的科技公司，成為騰訊與阿里巴巴之間商業戰的代理人，前者支持Mobike，後者則看好ofo。

阿里巴巴3月時聚焦於ofo，以8.66億美元成為該輪的主要投資者；阿里巴巴的子公司螞蟻金服和滴滴打車則在前幾輪募資時就曾經加入。

ofo去年市值據稱有20億美元，不過Mobike在4月時似乎超車成功，以27億美元被美團網（也是騰訊的子公司）收購。ofo執行長戴威同時則拒絕了滴滴打車規模相似的報價。戴威表示，他確信ofo會繼續獨立經營，但情況看起來似乎不太妙。

5月份，戴威嘗試借由「勝利計畫」來提升員工士氣，也就是達到一塊人民幣（約0.15美金）的利潤。為達成目標，除美國之外，ofo也匆忙撤離部分的海外市場，包括以色列，澳洲，德國，印度的大部分據點和英國各地。

正如同Uber發現，要同時吃下亞洲和本土市場有些太過野心勃勃一樣，中國的移動公司或許也還沒做好一次挑戰東西半球的準備。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航