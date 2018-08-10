你的名字：為什麼我們老是記不住人名？

文：JAMIE DUCHARME

譯：王國仲

在所有社交過失中，最常見的大概就是認識新朋友、互相自我介紹後，馬上忘記他們的名字——迫使你要嘛放下自尊再問一次，或因為不確定人家的名字而煎熬。

為什麼我們會一直犯下這樣的錯誤？加州大學戴維斯分校（University of California, Davis），記憶和可塑性計畫主任雪朗．雷哥納（Charan Ranganath）表示，有幾個可能的原因。

為什麼忘記

最簡單的解釋是，你只是沒那麼感興趣。雷哥納說明，「人們更善於記住他們有動力去學習的事情。有時你有動機去記住人名，但有時候它更像是一閃而過的東西，當下你並不會認為這很重要。」

但情況並非總是如此。通常你是真的想記住人名，不過發現自己還是忘記了。雷哥納認為，這可能是因為，你低估了記住看似簡單的名字所需的功夫。

一個尋常的名字對你來說並不怎麼有趣，也有可能是因為已經認識其他同名同姓的人，所以不會在腦中留下深刻印象。相反的，一個少見的名字或許擁有高識別度，但同時也讓它更難被記住。另外，無論平凡或特別，這些新名字都得在已經擁擠不堪的大腦記憶體中奮力爭取自己的位置。由於以上因素，記住一個名字要花費的努力可說超乎想像。

雷哥納表示，「你不只是要記住那個名字，還要把姓名和臉孔做出連結。就算能夠順利記住這些我們稱之為『編碼』（encoding）的資訊，它也可能會和其他成千上萬的姓名、臉譜混在一起，導致無法找回你要的訊息。人們往往過於自信，低估了這件事在事後有多困難。」

雷哥納提到，（在記住名字同時）分心想帶給他人好印象，或是進行一場對話的人們，可能都會落入此境。當聚精會神在其他事情上時，你可能會忽略剛剛才得到的資訊。想把精神拉回來又得花上一番苦工。

該怎麼記住

雷哥納認為記憶策略（Mnemonic device）能有所幫助。他建議找尋人們外表的特徵，或其他獨特之處，再和他們的姓名做出連結。要記住像「約翰」這樣常見的名字或許不太容易，但如果以「約跑步的約翰」這樣的方式進行分類記憶，印象會特別深刻。

就算談話還在進行，找些方法來測試自己也很有幫助。當人們自我介紹時，記下他們的名字，接著在數分鐘（甚至數秒鐘）後考考自己。「試著立刻（或稍後）回想剛剛得到的資訊。對自己進行測試，能讓你記得更久。」雷哥納說。

在人們自我介紹後重複他們的名字，能產生比僅僅聆聽更好的效果。「比起只是被動地聽別人講，親口說出名字能讓它更容易被記住。其實你就是在練習把人臉和名字做出連結。」

如果真的忘記了，試著回想和那人相遇的場景——場合、你們談的其他事情、諸如此類。嘗試在認知上回溯你們認識的每一個步驟。

當上述方法都失敗時，請認知到忘記名字其實是很常見的事情，即使在記憶研究人員中也是如此。「把這些因素都列入考慮時，」雷哥納談到，「我們能記住任何人的名字，真的是個奇蹟。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航