川普重砲威脅金正恩是一回事，但威脅伊朗非常不智

文：Ian Bremmer

譯：王國仲

美國總統川普（Donald Trump）重砲威脅金正恩是一回事——在無法發動核戰爭的情況下，金正恩並沒有多少選擇——，但威脅伊朗就是另外一回事。川普得小心一點，原因如下：

為何會走到這一步

本周（7/23），川普在推特上以全部大寫的英文字恫嚇伊朗總統哈桑．羅哈尼（Hassan Rouhani）。單獨看來，文字本身不代表什麼——川普已經發過不少類似的推文——，但這並不只是一個單獨的威脅。美國國務卿麥克．蓬佩奧（Mike Pompeo）也在當天稍早發表了措辭激烈的反伊朗演說；鷹派國家安全顧問約翰．波頓（John Bolton）緊接著也做出聲明：「川普總統告訴我，如果伊朗做了任何負面的事情，他們將付出數世紀以來從未有過的代價。」換句話說，這是我們數個月來看到白宮口徑最一致的一次。

在退出伊朗核協議之後，川普政權似乎決定採取雙管齊下的做法：強化制裁力道、壓制伊朗經濟，並攻擊伊朗政權的正當性，希望政權更迭。制裁已經開始奏效，自今年年初以來，伊朗貨幣貶值了50%，歐洲企業也開始撤離。等到石油制裁令開始實施時，伊朗每天70萬桶的出口將會應聲中斷。

民眾開始感受到壓力，不過伊朗對這種事情早有經驗。

過往的經驗

面對公眾的強烈抗議，部分政府會垮台，但伊朗不是其中之一。伊朗領導者先前曾迅速且巧妙地壓制異議分子，沒理由認為他們不能故技重施。伊朗革命衛隊有近12萬兵力，做為國家神權政治的捍衛者，他們是最高領導者的忠實信徒，並準備執行賦予他們的任何任務。

長久以來，伊朗一直是個自豪的國家，有著自豪的人民。甚至在1979年的革命之前，培養公民民族主義就一直是政府關注的焦點。更重要的是，對伊朗人民來說，美國今年4月退出聯合全面行動計畫（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）的行為無疑是一種背叛。67%的伊朗民眾認為，如果美國違反JCPOA，伊朗應該採取「報復行動」。

如果伊朗的經濟困境被認為是政府無能的結果（有一部份確實是），那會是另外一回事。不過，華盛頓給了德黑蘭一個明顯且直接的罪魁禍首，導致要民眾因為悲慘的經濟情況而責怪伊朗政府（而不是華盛頓）變得更困難。這也給伊朗領導階層更多的挪騰空間，得以強硬回擊、讓局勢更緊張。

荷莫茲海峽

伊朗也擁有關鍵的地緣戰略優勢。在2016年，每天約有1,850萬桶石油通過伊朗掌握的荷莫茲海峽，佔全球海上石油出口量的30%左右，美國約有五分之一的進口石油來自波斯灣。眾所皆知，伊朗在過去曾有騷擾美國運油船的紀錄，但德黑蘭當局是否會在如此緊張的情勢下繼續採取行動則不得而知。

伊朗對海峽的掌控也可能全球油價造成潛在影響。鑑於對全球石油供應鏈的必要程度，關閉海峽可能導致原油價格飛升至每桶數百美元。當然，並不是說伊朗真的會這麼做——無論對川普有多不滿，伊朗的經濟現況無法允許德黑蘭採取如此劇烈的手段。但如果川普繼續火上加油，德黑蘭當局很有可能受到刺激。他們深知川普在乎油價，而當我們談到全球石油供應鏈，伊朗確實是個要角。這給了伊朗其他選擇，北韓就沒有這麼幸運。

伊朗和代理人戰爭

另一個和北韓不同的是，伊朗的軍事足跡遍布國境之外，讓其與美國的互動更加複雜。伊朗基於國家利益，在中東資助、訓練戰鬥團體已有數十年的歷史，在當地（包括葉門、敘利亞、伊拉克與黎巴嫩）最艱難的數場戰役中也都扮演著重要角色。它也持續和以色列、沙烏地阿拉伯等主要競爭對手發生衝突，兩者恰好都是美國堅實的盟友。伊朗在這些衝突中所費不貲，他有充分的動機，試圖維持和平（還有核武協議）的完整。

現在，動機已經消失。憤怒的伊朗領導者轉而提醒川普政權，伊朗仍然是個不容忽視的對手。無庸置疑，在這個美國已投入數百萬美元、犧牲上千條人命的區域，德黑蘭仍希望強調自己的重要性。

伊朗的網路能力

我們生活在2018年，各國都能夠利用技術將戰爭的不對稱性推向前所未有的程度。在網路戰爭方面，伊朗可說是行之有年（雖然表現得不像北韓那麼好）。2012年，伊朗駭客設法闖入多家美國銀行（包括美國銀行、花旗集團和富國集團），目的是對制裁做出回應（你猜得沒錯）。

以色列總理班傑明．納坦亞胡（Bibi Netanyahu）在2013年表示，伊朗駭客有能力入侵「少數」以色列電腦系統，而以色列在網路安全領域可不是省油的燈。2017年時（儘管當時JCPOA順利運作），伊朗駭客則針對英國政治人物——包括某些內閣成員和總理德雷莎．梅伊（Theresa May）——的email帳號進行攻擊。換句話說，硬實力在這件事情上可說是英雄無用武之地。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九