美中貿易戰發酵，BMW宣布調漲中國售價

文：David Z. Morris

譯：許睿洋

由美國總統川普（Donald Trump）發起的貿易戰帶來了極其複雜的附帶效果。德國汽車製造商BMW宣布，將提高兩款在美國南卡羅來納州製造的SUV休旅車銷往中國的價格，此舉可能削減中國市場對這些車款的需求。

路透社報導，這波漲價將調升SUV車型X5與X6休旅車的價格4至7%。這比中國最近對美國進口車提高的25%關稅還要少，這意味著關稅將開始侵蝕BMW車輛銷售的利潤，而BMW早前便曾提出警告，表示該公司無法「完全吸收」更高關稅所造成的損失。

兩個月前，中國曾表示將降低進口車的整體關稅至15%。但這個月初卻又宣布對美國生產的車輛課徵龐大的40%關稅。這樣反覆無常的變化，乃是由於川普祭出的關稅政策充滿了不確定性，但中國至今已略微做出讓步，暗示著川普的策略開始展現成效。

BMW位於斯帕坦堡（Spartanburg，位於南卡羅來納州。該州及該城市在2016年美國總統大選中均非常支持川普）的工廠改善了當地的經濟，但BMW高層卻警告，川普的貿易戰，或將危及這些就業機會。

美國汽車製造商對於關稅激增的反應各有不同。福特汽車（Ford）表示，它不會對出口到中國的車輛（每年約80,000輛）進行調漲；規模相對較小、且致力增進其資金流動的特斯拉（Tesla）則宣布對銷往中國的車輛調漲20%。據中國買家透露，部分美國製的賓士（Mercedes-Benz）價格也有所上漲。

包含通用汽車（GM）與福特汽車在內的許多美國車廠，它們銷往中國的車輛中，有許多已直接在當地生產。若這些公司認為中國對美國商品的關稅障礙將居高不下，那它們可能會將產品製造—伴隨著工作機會、技術、甚至科技—等移往海外。

舉例而言，在新聞報導特斯拉汽車將在中國漲價的同一天，該公司宣布預計在上海設廠，這將使得特斯拉成為第一個在中國獨資的外國製造商，而無須與當地企業進行合營。

至今在許多領域中，中國仍會要求外國企業以這樣的夥伴關係運作，這也是川普當局認定中國竊取智慧財產權的途徑。但中國近期表示，它將逐步取消合營企業的規定，也被視為是在回應川普激進的貿易政策。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航