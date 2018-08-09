川普將自己放在第一，將美國放在最後

文：Aaron D. Miller、Richard Sokolsky

譯：胡庭瑞

在特別顧問羅伯穆勒（Robert Mueller）起訴12名俄國情報人員之後，唐納川普（Donald Trump）對於即將到來與弗拉迪米爾普亭（Vladimir Putin）的峰會有三個選擇：取消、當面對質或是退縮。

他選擇了最後一個選項，然而他的屈從卻以一個史無前例、令人擔憂的規模登場。從未有美國總統在全世界的目光下，如此蓄意地迎合一個美國的敵人，並輕易的就犧牲了美國價值以及利益。他的表現毫無掩飾地凸顯出他不但缺乏控制衝動的能力、判斷力低落，且令人難以理解的始終願意臣服在俄國利益之下。這並不是「美國優先」的展現，反而是一個將自己以及俄羅斯放在美國利益和價值之上的人所帶來，令人不安的演出。

一個不能定義國家利益的總統

川普在赫爾辛基的表現在現代總統史中前無古人。他是第一個似乎無法理解國家利益優於個人恐懼、需求及利益的總統。無論這是源於川普對獨裁者明顯的欽羨、他對美國歐洲盟友的厭惡或是他對與外交政策建制唱反調的喜好——抑或是因為普亭可能有給他好處——川普透過他個人焦慮、自大、固執及帶有偏見的有色鏡片來看待整個赫爾辛基的會議。舉這點就足夠了：在他荒謬、與眾人相反的觀點中，他認為美國是美俄關係惡化的主要兇手。川普對世界的扭曲看法使得他更看重情感，如喜好和厭惡——並忽視關於戰略、政策、美國利益以及如何強化它們的脈絡化思考。這亦使川普錯誤的相信，靠著他所認為自己擁有的「驚人」性格以及「難以置信」的談判技巧，他可以影響世界上最專制的領袖，並得到他想要的結果。

在系統之上的他

他也是在美國現代史中第一個持續貶低、蔑視和忽略自己國安、情報以及執法團隊的總統。自從他成為了總統，川普就一直在與自己的情報、執法部門和外交政策體制針鋒相對，而上述的機關對於俄國及其攻擊美國政治體制的態度都比他更為強硬。他的國務卿、國防部長以及國家安全顧問在俄國問題上都屬於鷹派；他的整個情報部門、司法部和穆勒都為俄國干涉2016年大選的鐵證背書——而川普的回應彷彿像是在上演馬克思兄弟（Marx Brothers）電影的情節：「怎樣？你要相信誰？我？還是你自己的雙眼？」

問題出在川普對於整個系統沒有絲毫尊重，而他透過在記者會上羞辱整個美國情報部門及對普亭的否認照單全收的方式，來走出自己的道路。儘管他的國安團隊與他有所爭執，他們似乎不能改變他的言語或是行為。他們反對一個與普亭的一對一面談——而顯然他的顧問並沒有料到這個結果。

沒錯，川普欽羨普亭的原因正是因為他是唯一的決策者，而且不必對任何人負責。川普本身的威權主義思想甚至可能向普亭借鏡——在他腦子不清楚時，他可能會認為就像普亭和法皇路易十六，他自己也代表著國家——這樣一來，對川普而言決策就是一項反映自己需求、非常個人的權力行使。

一個有用的自戀者

在赫爾辛基實質上並沒有所謂的「大背叛」。川普並沒有支持俄國兼併克里米亞、否定北約第五條的集體防禦或是取消波羅的海的軍演。但是在全世界的目光下，川普卻站在普亭的身旁，被動、懦弱、無力的對普亭的要求唯唯諾諾。川普扮演了愚人的角色，如果要以列寧（Lenin） 的話來說，他就是一個「有用的白痴」。

川普選擇討好而不是起身對抗普亭，並蒙騙了美國大眾，這在敵手面前對美國價值史無前例的背叛等於是邀請俄羅斯繼續攻擊美國及我們歐洲盟友的民主系統。中情局前局長約翰布萊南（John Brennan）昨天（編按：原文發表於7月17日）甚至形容這是叛國。

二月時，川普荒謬的指控那些沒在他發表國情咨文演說時拍手的民主黨人都「不美國」並「有叛國之虞」。在一場競選集會中，他表示：「我們可以將其稱為叛國嗎？……為何不呢？我的意思是，他們看起來的確不像是很愛我們的國家。」他昨天在赫爾辛基無恥的表現，不但示範了甚麼是缺乏愛國心，更以其為恥；他表現的非但不像個愛國者，反而是一個沉浸在自私以及自戀情緒中的人。

臨界點？

赫爾辛基事件等於是川普對夏洛蒂鎮（Charlottesville）納粹遊行的丟臉回應，和拆散移民家庭政策的外交翻版。這些都會在川普任期中以恥辱之日被大家記得。這個總統超越了我們對於總統以及其所代表之意涵的認知。這究竟只是川普世界中又一個詭異的日常，抑或會帶來更多後果？我們不得而知。但是就如在赫爾辛基所展示的，川普毫無懸念地缺乏作為一位總統應該要有的品格、能力以及道德感。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰