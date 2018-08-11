聽到主人「救命！」求救訊號時，狗狗會怎麼做？

文：JAMIE DUCHARME

譯：胡庭瑞

大多數的狗主人會為了他們的小狗做幾乎任何事情，而一項新的研究指出這種情感可能是雙向的。

很多研究都顯示，狗會對其主人所表露出的悲傷徵象（例如哭泣）做出反應，但至於狗會為了讓自己的主人感覺好點而做到甚麼地步，則仍不清楚。根據一篇週二（7月24日）刊登在《學習與行為》（Learning & Behavior）期刊的論文，威斯康辛里彭學院（Ripon College）心理學助理教授茱莉亞梅耶瑪諾（Julia Meyers-Manor）、同時也是這篇研究的共同作者表示，「狗其實會採取行動試圖緩和這種悲傷的情緒」。這項結果顯示你的狗可能比你以為得更關心、在乎你。

研究者對來自明尼蘇達州明尼阿波里斯－聖保羅都會區的34組狗與主人做了一項實驗。這些狗來自不同的品種，並分布在1.5至12歲之間。

每一個主人都坐在一個小房間內，並透過一個門將他與狗隔開。這扇門有一個可讓狗看到自己主人的窗戶，而且是利用磁鐵來與門框接合，所以任何大小的狗都可以將之推開。

為了測試狗對於痛苦會作何反應，一半的主人被指示要用難過的音調，每15秒說一次「救命」，中間還要加入哭泣的聲音。另一半的人則用無感情的音調說出「救命」，並在間隔中哼唱〈小星星〉的旋律。之後，研究人員觀察哪些狗嘗試開門來陪伴牠們的主人。

將近一半的狗最後都開門了──但是在聽到主人哭泣或是哼歌的兩個對照組間，數量並沒有明顯的差別。這是否意味著狗沒有同情心呢？

並不必然。雖然兩組之中有差不多數量的狗去開門，但在悲傷組的狗回應得快很多──平均23秒，相較於哼唱組的96秒。在開門的狗之中，以高分通過分離主人連結測試（一個測量寵物在沮喪情境中會盯著主人看多久的測試）的狗，開門的速度更快，這意味著與主人親近的狗更試圖想要幫忙。

梅耶瑪諾表示，「這部分代表狗想要與主人待在一起，但是相較於主人在哼歌時，當他們哭泣，狗會想要更快的回到主人身邊。」

這項發現亦為那些自己的狗沒開門的組別提供些許慰藉。在哭泣組中的狗較哼唱組更明顯的展現出焦慮的徵狀──包含踱步、氣喘以及哀鳴，這意味著牠們可能太緊張或是難過，以至於無法完成任務。共同作者約翰哈普金斯大學的心理學博士候選人愛蜜麗．桑福德（Emily Sanford）表示，「這告訴我們，當狗沒有在我們哭泣時開門也不用擔心，這可能只是牠們太愛我們了。」

桑福德補充，這也符合狗跟人類一樣，擁有各種性格的邏輯。

桑福德表示，「有些人就是對於他人沒有那麼強的同情心，所以當我們發現其他物種也有類似的情況時，我們一點也不意外。」

即使這項研究揭露了一些犬科行為上有趣的新發現，梅耶瑪諾表示有一項是持久不變的：那就是每個主人都認為自己的狗很棒。

她笑言道，「在我們完成每對人犬組合的實驗後，幾乎每位主人都立即坐下來解釋他們的狗真的會來拯救自己。無論是在控制組或是對造組，這都發生了。每個人都想告訴我們他們的狗其實是多願意幫忙。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航