避免「自殺模仿」，媒體應該如何報導自殺事件？

文：JAMIE DUCHARME

譯：王國仲

無論是透過媒體或娛樂管道，暴露在自殺相關的訊息中，會讓人們更容易有自殺傾向。對心理健康專家來說，這早已不是新聞。該現象甚至有正式名稱：自殺模仿。

星期一（7月30日），《加拿大醫學期刊》（Canadian Medical Association Journal）上的一篇新報告指出，某些特定的媒體報導習慣，例如關於自殺死亡的大量細節或美化這些事件，將使自殺模仿更加嚴重。

「我們的意思不是說報導自殺很糟糕，」多倫多大學精神病學教授艾爾．薛佛（Ayal Schaffer）博士（這篇研究的共同作者之一）談到，「我們的目標不是責怪記者，也不是要教記者怎麼做好他們的工作，而是提供有力的研究基礎，支持報導自殺的指導原則和方針。」

為了達成目標，研究團隊分析了多倫多13份發行量較大的出版品中（大多數是加拿大品牌，不過《紐約時報》也包括在內），關於自殺的報導。從2011年至2014年的出版品中，他們找到將近17,000起自殺事件的報導，其中有6,367件廣受矚目。在同一時期，多倫多約有950人因自殺而死亡。

接著，研究人員分析這些事件的具體特性，是否影響報導見報一週內自殺事件的增減，並和其他沒有重大自殺新聞、也沒有名人自殺的週間進行比較。

他們發現，名人自殺的報導，以及描述自殺過程相關訊息的頭條新聞，似乎都無可避免的和自殺模仿有所關聯。其他研究也得出類似結論：羅賓．威廉斯（Robin Williams）在2014年自殺的新聞傳開後，一項研究發現美國四個月內的自殺率提高了10％。同時，儘管在統計數字上並不明顯（大概是因為這類資訊很少被報導），反對自殺，或充滿希望的訊息能產生預防作用。

其中，許多調查結果符合今日媒體關於自殺新聞的報導原則。

這項研究在今年夏天，一系列報導將自殺推向新聞圈的最前線之後不久開始進行。6月時，時裝設計師凱特．絲蓓（Kate Spade）和名廚安東尼．波登（Anthony Bourdain）先後自殺身亡。當周，美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）發布了關於全國自殺率上升的報告。更近期的研究，則把氣候變遷和氣溫上升與潛在自殺率的升高做出連結。

安德魯．席曼（Andrew Seaman），專業記者協會（Society of Professional Journalists, SPJ）道德委員會主席兼前健康版記者表示，相關新聞的報導方式已經進步不少，這代表觀念的轉變：雖然記者的要務是報導事實，但在某些議題（如自殺、校園槍擊）上則需要更細緻的媒體素養和判斷。在研究自殺模仿的機構提出相關報告後更是如此。

同時還有其他和記者工作無關的公共衛生議題研究（例如青少年接觸酒精飲料廣告後，會提高危險飲酒的可能性），席曼表示希望上述關於自殺報導的理念，能和與SPJ的指導原則之一──把傷害降到最低，作出結合。

「你真的該好好想想這篇報導，然後思考：『我的責任是什麼？要做到什麼程度？真的要用這種方法嗎？需要寫得這麼詳細嗎？』我想，大部分的時候，你都不必這麼做。」席曼說道。

薛佛同意這樣的觀點，並指出記者通常該省略有關死亡如何發生，並避免猜測相關原因。他說，對死亡的描述越詳細、生動，就越有可能導致自殺模仿。

薛佛解釋，「當他人越能以具體的方式和這則報導做出連結──在被報導者身上看到自己的影子、想變得跟他一樣、甚至崇拜那個人，這篇報導就會成為他們行為的強大推手。」反之，該理論也有助於解釋為什麼負面細節（謀殺後自殺事件中的死亡）或許有助於降低自殺率。

這項新研究的首席研究員，新寧健康科學中心（Sunnybrook Health Sciences Centre）的精神病學家馬克．辛由博士（Dr. Mark Sinyor），在寄給《TIME》的e-mail中提到，報導的框架也十分重要，「理想狀態下，記者應該把自殺視為健康相關新聞而非娛樂報導。自殺基本上是歸因於可治療、控制的精神疾病。大部分有自殺傾向的人最後都能回到正軌，沒有人應該死於自殺。」

薛佛補充，加入「希望訊息」，報導那些已經從自殺困境中走出來的人們，或在防治自殺上取得長足進步的州和國家也會有幫助。

他表示，「宏觀來看，『希望訊息』代表我們真的能做到這件事。我們必須對抗將導致自殺的無助感和絕望。雖然沒辦法完全避免，但要降低自殺率，還有很多可以努力。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航