睡眠不足如何影響你的親密關係？

文：Cassie Shortsleeve

譯：王國仲

在功能正常的身體中，睡眠可以幫助大腦處理白天的情緒和記憶。在充分休息後醒來，你將有足夠的心靈空間，來創造並儲存新的記憶、度過全新的一天。

另一方面，剝奪睡眠時間好比落入冰冷的河流：「身體關閉次要功能，並試著讓核心部位保持溫暖。」維吉尼亞州夏綠蒂鎮的神經學家，《睡眠解決方案》（The Sleep Solution）作者克里斯多福．溫特（W. Christopher Winter）表示，睡得不好時，「大腦功能會受到限制，僅限於找食物、小便、撐過白天。」

這意味著多餘的活動：例如和伴侶交談、社交活動或記得去拿乾洗衣物，都被忘得一乾二淨。

這就是為何睡眠的重要性更勝你的想像。「所有和維持人際關係有關的行為，都可能因睡眠不足而完全消失。」溫特說。

以下是睡眠影響關係的三種方式——以及如何獲得能量、與之對抗。

情緒失控

曾希望伴侶在分享大小事時趕快切入重點，或是熬了整夜後覺得比平常更焦慮嗎？你可能有點太累了。

溫特表示，睡眠不足時，大腦中將情緒與記憶聯繫起來的部分——杏仁核——無法正常運作。這或許和杏仁核釋放更多或更少的神經遞質有關，可能導致反應過度，或沒有注意到他人的感受。事實上，一份2013年發表在《身心醫學》期刊（Psychosomatic Medicine）的研究指出，睡眠不足者的杏仁核出現憂鬱症與壓力的徵兆。

簡而言之，當我們被剝奪睡眠時，更有可能會對平常處之泰然的事情過度反應。加州大學洛杉磯分校的臨床心理學家和行為睡眠醫學專家珍妮佛．馬丁（Jennifer L. Martin）表示：「這可能會導致更多衝突和不太令人滿意的關係。」

馬丁說明：「如果看過沒有充足睡眠的兩歲小孩，你就能了解我們會因為睡眠不足產生什麼情緒上的反應。小事化大，反應也隨之更劇烈。有研究指出，如果沒睡好或睡眠不足，人們更容易悲傷、沮喪或焦慮」

不幸的是，我們往往會忽略這些情緒上的轉變。

下次，發現自己容易煩躁、焦慮或不友善時，想想過去幾晚的睡眠情況。溫特說道，認清你過度反應的事實會對情況有所幫助。

另外一個撇步是，把最嚴肅、重要的對話留到充分休息後再進行。良好睡眠讓我們更不容易做出冒險的舉動。我們能做出更好的決定、往往更有耐心，並且在充分休息時更能集中注意力傾聽（以上都是健康人際關係的必要條件）。

睡眠不足會讓你生病又疲倦

根據美國疾病管制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的數據，睡眠不足會導致健康問題，包括糖尿病、肥胖、心臟病和憂鬱症（馬丁表示，一般的感冒也可能和睡眠不足有關）。生病也是另一個讓你無法和伴侶正常相處的因素。

畢竟，如果生病、待在家裡，你和床之外的任何事物共度的時光都會大幅度減少。馬丁說：「這可能會對人際關係產生負面影響。你會因為太累或生病，錯過晚餐或聚會。」

此外，雖然普通感冒的嚴重性輕得多，研究卻指出，對另一半來說，當個照顧者可能伴隨相當程度的壓力。尤其是對女性而言，會對心理健康產生負面影響。

不同的睡眠時間表會導致關係問題

如果你正處在一段感情中，但工作時間不固定，想和在乎的人見上一面或許是個挑戰。如果另一半朝九晚五、你卻得在晚上工作，想找到一起野餐的時間確實是蠻困難的。

溫特表示：「很少有人能順利維持雙方工時不同的感情。」這就是他建議與愛人分享Google行事曆的原因。它不僅可以幫助你提前計劃，還可以記下已經做好的安排——特別是因為睡眠不足會影響記憶力。

不過，如果有不固定時間表的是你的伴侶，那該怎麼做呢？在兩人時間的中點（你稍微晚睡一點，或請伴侶稍微早起一點）會面，也能對維繫這段感情有所幫助。

也許最重要的是，尊重他（她）對睡眠的需求。馬丁說明：「出於某些原因，夫妻會認為可以要求另一半犧牲睡眠，以便增加雙方相處的時間。」更好的做法是，在伴侶清醒時，共享一段有品質的時間。對維持健康的關係而言，半小時的對話或許比看兩小時的Netflix更有效。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航