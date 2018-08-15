日本高中生透過VR還原廣島原爆：親眼看過，就明白有多可怕

文： Haruka Nuga（AP）

譯：許睿洋

那是一個晴朗的夏日晌午，樹上蟬聲唧唧。一架飛機高高地飛過廣島上空。接著便是一陣刺眼的亮光，伴隨著巨大的爆炸聲響。在逐漸灰暗的天空下，建築物被瞬間夷為平地，濃煙從狂燒的火焰中竄起。

一群日本高中生耗費了超過兩年的時間，製作出五分鐘的虛擬實境（Virtual Reality）體驗影片，重現了73年前的8月6日，美國投下原子彈前後與原爆期間的廣島光景與聲響。

藉由將體驗者送回廣島化為廢墟的瞬間，學生們與老師希望類似的慘劇不要再次發生。

1945年8月6日，廣島原爆造成14萬人喪生。而三天後，美國又在長崎投下另一顆原子彈，殺死七萬人。而日本遂在六天後投降，結束第二次世界大戰。

致力於此項計畫的其中一位福山工業高校（Fukuyama Technical High School，位於廣島市東方60英里處）學生岡田梅（Mei Okada）表示：「即使沒有透過語言，只要你看見影像，你就會明白。這絕對是此次VR體驗的其中一項價值所在。」

戴上VR頭盔後，體驗者能夠沿著爆炸前的元安川（Motoyasu River）行走，看看曾經佇立在這的商家與建築。人們還能走進郵局和廣島醫院的庭院，這裡的河岸也正是「原爆圓頂館」的骨架殘骸矗立之處，它見證了廣島發生的一切。

這些來自福山工業高校「計算技術研究社」的學生們，都是在原爆發生逾半個世紀後才出生的。今年18歲的中川由依（Yuhi Nakagawa）表示，起初他對於原爆時發生了什麼事意興闌珊，對於這個議題他只想敬而遠之。他說：「當我在製作原子彈落下前的建築物時，我看了許多建物的照片，但它們現在都消失了，我真的感受到原子彈有多可怕。因此，在重製這些景物的同時，我認為分享給其他人也是非常重要的。」

為了重現廣島的景緻，學生們研究了許多老照片和明信片，並訪問了爆炸的倖存者，希望能夠親耳聽到他們的經歷，以及對於虛擬實境影片的反饋。另外，學生們還使用電腦修圖軟體，為影片增添更多細節，如調整明暗與建物表面自然的磨損及裂痕。

社團的指導老師、也是學校的電腦老師長谷川勝志（Katsushi Hasegawa）說道：「那些對城市非常了解的人稱讚我們的影片做得非常好。有時他們甚至開始憶起當時的往事，這讓我感到很欣慰我們把它做出來了。」

暑假期間，氣溫可能狂飆至攝氏35度，學生們得在一間沒有冷氣的教室裡埋首工作。長谷川老師表示，隨著倖存者逐漸老去，這是一場與時間的賽跑。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航