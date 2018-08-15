滑Tinder或與陌生人調情，都可能是另一半眼中的「微出軌」

文：Jamie Ducharme

譯：許睿洋

對伴侶不忠其實比你想像的更常發生：研究顯示，約有23%的已婚男性和12%的已婚女性曾與他們伴侶之外的人發生性行為。然而，不像婚外性行為的定義如此明確，一般人對於「出軌」的概念卻顯得太過模糊與微妙。

據一篇2015年發表於知名期刊《性與婚姻治療》（Journal of Sexual and Marital Therapy）的研究，在訪談七名英國伴侶治療師後，研究人員發現，從寄送調情短信、撒謊到發生性行為，任何事都能被認定為出軌，一切因人而異。而研究的最後，作者作結道：「此研究證明了不忠的定義是一種多元而衝突的存在。」

一個最新出現的行話讓這個問題又變得更為複雜，這個詞便是「微出軌」（micro-cheating）。在許多人的感情生活中很可能已經遭遇過「微出軌」的問題。

什麼是「微出軌」？

來自馬里蘭的伴侶治療師琳賽・霍斯金（Lindsey Hoskins）說，微出軌係指「一系列在忠貞與不忠的界線兩端擺盪的行為」。但她表示，與全然的出軌不同的是，要給「微出軌」一個具體的定義幾乎不可能，因為「這樣的界線在不同場合、對不同對象、以及在不同的情感關係中都有所不同。」

從出於好玩而滑Tinder，到與一位可愛的陌生人調情，幾乎任何事都能被認為是「微出軌」，一切取決於個人的價值觀以及在感情中對事物的優先排行。而霍斯金表示，最常見的微出軌行為包含與曖昧對象頻繁地傳訊息或透過社交媒體聯繫、持續與前任伴侶交談、以及與同事感情過於「友好」。

「微出軌」是嚴重的問題嗎？

就其核心而言，微出軌行為並不會造成關係的緊張。但若人們跨越了那條界（無論是情緒上或肢體上），麻煩便會隨之而來。美國霍普大學（Hope College）傳播學助理教授傑森・迪布爾（Jayson Dibble）表示，找尋潛在的伴侶畢竟是人類與生俱來的本能。他說：「要我因為某人注意到了極具魅力的他人而去譴責他，這太困難了。這就只是人類天性。」

迪布爾說道，許多時候，與伴侶之外的人調情是無傷大雅的。它更像是為了得到自信提升，或腦內多巴胺作祟，而不是真的對那個人有興趣。迪布爾補充：「有許多研究都證實，即便是人們在發生性行為時，他們會幻想這件事正在與自己伴侶之外的人發生。這對伴侶關係而言是健康的，因為它能讓你和伴侶繼續有性關係，它能維持你的雄風，更能讓你和伴侶間的愛火持續燃燒。」

迪布爾的研究甚至發現，身處一段感情中卻又同時與「備胎」（back-burner）保持聯繫的人，通常不願用這樣的方法來損害他與伴侶的感情。在一篇2014年與他人共同撰寫的文章中（發表於知名期刊《Computers in Human Behavior》），他發現從那些處於浪漫關係又與備胎聯繫的人的行為中，並未發現他們對感情的投注或承諾有顯著的下降。

但迪布爾表示，微出軌可能會一發不可收拾。無論你是否有意，起初無害的訊息傳遞或辦公室友誼可能會變得不只如此。如果今天一段伴侶關係之外的人際互動開始奪走你給伴侶的時間或是精神上與情緒上的精力，這就會是情況可能更加嚴重的徵兆。

迪布爾的研究給人們（以及所有微出軌行為）的預警就是，你的伴侶可能會對你的行為感到不齒。就算同時（在辦公室、在網路上或任何地方）擁有備胎不會有損你在感情中的承諾，但這絕對會讓你的伴侶感到不舒服。

霍斯金表示，辨別是非是相當重要的。她說：「你對這件事可以有不同的想法，但如果這對你的伴侶是一個問題，對你的感情關係就是問題。由於你們同意進入這段感情關係，也就等於你同意以敏感、警覺的態度來注意可能對另一半造成困擾的事物。」

伴侶「微出軌」，我該怎麼辦？

霍斯金認為，主動溝通是關鍵。在理想的情況下，伴侶們應該在事態嚴重以前先行討論彼此關係的邊界在哪裡，將有助於避免後續出現的紛爭與怨懟。而她說，這表示情侶間平常就該針對什麼能做、什麼不能做進行對話。

霍斯金說道：「能在情感關係的初期進行這樣的對話是良性且健康的，但只經過一次對話就覺得『太好了！我們的對話已經包含了所有的範圍，再也毋需擔心是否需要再次討論這個問題了』，幾乎是不可能的。想法是會改變的，新事物也會不斷出現，這就是演進的過程。」

如何談論這個問題也至關重要。霍斯金表示，如果你認為你的伴侶正在做一件錯事，而你希望與他們進行一場有效的對話，那麼你便不該以具侵略性的態度和他們正面對抗。她指出：「一個人的防衛心出自於自己可能受到攻擊，因此擔心的一方必須在對話中設法不去攻擊伴侶。」而如果你是被指控「微出軌」的一方，請對自己的行為誠實，試著客觀地聆聽你的伴侶的擔憂，並想想未來你該怎麼變得更體貼。

最後，霍斯金建議伴侶間應該分析為什麼「微出軌」會出現，並協力找出伴侶關係中缺少的部分。她建議道：「例如可以說，『好，這件事真正吸引人的原因是什麼？』、『你從這樣的行為或互動中能得到什麼樣的感覺？』、『如果這是我們的關係中缺少的部分，我們能專心解決它嗎？』或是『我們能集中精神來為我們的感情添加這樣的活力嗎？』等等。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航