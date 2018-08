蓋一道牆把雙親和子女非法隔離，我們到底有墮落？

文:Elizabeth Holtzman

身為歐巴馬(Barack Obama)總統任內指派的國土安全部諮詢委員會(Advisory Council to the Department of Homeland Security)成員,我現在對川普(Donald Trump)總統對移民和難民的敵意感到很不安。他拒絕為懷抱美國夢、尋求公民身份的人們找出一條途徑,並大規模的從家庭和社區中,將具備長期生產力的居民驅逐。這樣的政策不人道,也傷害了美國公民的子女和配偶。

我已經多次考慮辭去委員會的工作。「繼續努力,能夠帶來不同」的想法曾使我多次打消這個念頭,直到我得知這個政府正在西南邊境拆散孩子與他們的父母。這項政策代表著墮落和無法無天,我不願意和這樣的政府有所關聯。我立刻加入另外三位同事的腳步,他們也因為相同原因離職。在批准他們的辭職信後,我也遞出了自己的。

最令我震驚的是,這個國家從1980年以來改變了這麼多。當時我有幸成為眾議院移民小組委員會(House Immigration Subcommittee)主席,與參議員泰德.甘迺迪(Ted Kennedy)共同制定《難民法》(Refugee Act)。該法案在沒有引起重大爭議之下順利通過,建立了接納難民的基本架構。法案直接鼓勵越南船民投奔怒海、逃離越南。尤其是在知道美國原有能力拯救這麼多納粹受害者但卻沒有採取行動之後,種族屠殺的可怕記憶也成為法案通過的原因之一。《難民法》代表著美國伸出雙手,歡迎任何人逃離迫害。

在那段日子裡,美國接納了大量難民:約75萬人自越南抵達、60萬人從古巴來、數十萬猶太人及其親屬則來自蘇聯。今天,美國因為來自中美洲、額外2,000多名兒童和父母而受到驚嚇,這是可笑和令人震驚的。

在那段日子裡,美國更在難民安置方面擔任全球領導地位。例如,美國明白,由於長期參與越南戰爭,它對逃離越南的難民負有特殊責任。顯然,我們無法吸收所有難民,但政府努力為所有人提供重新安置的解決方案。首先,它說服越南的鄰國不要把這些搭乘小船逃出越南的難民趕回大海——他們會在那裡面臨海盜、溺水和其他可怕的危險(我親自參與和這些國家的對談,所以很清楚事情是怎麼發展的)。再來,美國在日內瓦舉行了一次世界會議,各國皆同意接受特定數量的難民。美國能夠誘使其他國家採取行動,是因為它承擔了最大份額。我國的領導階層把船民危機變成有史以來最成功的難民安置計劃之一。

現在,為了應對(大多是)中美洲為躲避可怕暴力而湧入美國的婦女和孩童,美國政府只能想出蓋一道牆、把雙親和子女非法隔離的方法(很直觀,我把這個政策稱作綁架小孩),嚇阻他人進入美國。我們到底有墮落?

要做出對的事情其實相當容易。首先,美國需要再次承認它對可怕的局勢負有特殊責任,這次是在中美洲的北方三角。我們推翻了瓜地馬拉民主選舉產生的政府,政府被一個又一個右翼政權所取代,而其中一個政權對土著實施種族滅絕政策。在宏都拉斯和薩爾瓦多,我們一樣助長了右翼政權。這些政權對百姓毫無幫助,也讓國家治理失能。事實上,當地幫派已經能夠肆無忌憚地恐嚇民眾而不受懲罰。

當然,還有更多事情需要完成。我們必須恢復歐巴馬時期建立,但被川普取消的中美洲未成年難民/假釋計畫(Central American Minors Refugee/Parole Program)。人們可以在自己的祖國申請作為難民進入美國,而不會面臨陸路旅行的危險。再者,我們應該努力讓加拿大和南美洲其他國家接受來自北方三角的難民,減輕我們的負擔。要做到這一點,我們必須同意從北方三角國家收容大量難民。接著,我們應該協助改善這些國家的治權,或許藉由讓聯合國和附近國家(如哥斯大黎加)一起參與來達成。

不幸的是,面對北方三角難民,這類正面回應的機率相當低。這些國家大概都屬於川普口中「鳥不生蛋的爛地方(shithole)」類別。對難民的敵意仍然存在。舉例而言,463名父母可能會在子女無法隨行的情況下被驅逐出境。顯然,國土安全部部長克絲珍.尼爾森(Kirstjen Nielsen)不認為自己有義務讓父母和孩子團聚,反而還提出「雙親想把孩子留在美國」之類的脆弱藉口。儘管少部分的情況可能真是如此,但多數的家長都不會說英文、甚至連西班牙文也不會,只瞭解自己部族的語言。因此大部分的情況是: 家長根本不了解發生了什麼事,也不知道該怎麼把孩子要回來。他們甚至可能是被迫離開的。無論如何,尼爾森的誠實記錄非常差。6月17日時,她堅稱:「我們沒有任何在邊境分離家庭的政策。以上。」

政府的種族歧視和輕視態度不斷顯現。就在最近,司法部長傑夫.賽申斯(Jeff Sessions)在保守派聽眾面前說了一個關於把孩子和父母分開的笑話——笑話!(他還短暫的加入了群眾「把她(指希拉蕊)關起來!」的口號呼喊)。

幸運的是,大多數美國人都認為分離政策令人憎惡。我們必須向政府施壓,找到一個更人道、更全面的解決方案,就像我們過去所做的那樣。但如果政府繼續實施分離政策,我希望法庭能在必要情況下,執行使家庭團聚的決議,並以判決部長及其他行政者藐視法庭做為威脅。國會則應該透過聽證會和譴責決議來採取行動。當政府屈服於種族主義和惡意行為時,我們不會袖手旁觀。

