自己的雞自己賣：《要塞英雄：大逃殺》不在Google Play發行

文：DAVID Z. MORRIS

譯：胡庭瑞

超受歡迎的《要塞英雄：大逃殺》（Fortnite: Battle Royale）的製作商Epic Games，剛確認該遊戲的安卓版本將不會在Google Play商店上發行。反之，Epic Games可能在近期就會於其官網推出這個免費遊戲的安裝器。有鑑於Play商店在安卓軟體上抽成所帶來的負擔，這是個大膽的決定──而《要塞英雄》的高人氣，意味著這對Google來說非同小可。

Epic Games的執行長提姆史威尼（Tim Sweeny）在一場與電子遊戲網站Eurogamer的問答中表示，避開Google的30％抽成費用是公司的主要動機。以他的話來說，這個費用「與平台帶來的服務成本，如付款處理、下載頻寬和消費者服務根本不成比例。」

這聽起來很像是在呼籲其他手機軟體開發商跳過Play商店，以省下原本要負擔的抽成費。這並沒有這麼單純，因為即便對於大的遊戲及軟體發行商，Play商店也能提供無法比擬的曝光度。《要塞英雄》的絕高人氣（上個月該遊戲在其他平台帶來的收益超過十億美元）使其獨樹一格，而想要找到該遊戲的人也肯定能完成心願。但是連特別為它而來的使用者都可能會先到Play商店尋找，這無法反駁的將會降低對潛在新用戶的可見度。這項舉動同時也可能會造成發行商與Google之間的緊張，但是史威尼看起來並不特別擔心──他表示公司「很期待與Google的進一步合作。」

同時，Epic Games把客群導離Play商店的決定，可能會劇烈的改變許多用戶對於安卓的認知。不像Apple的iOS系統，安卓允許用戶直接安裝第三方軟體，這個過程也被稱為「側載（side loading）」。這並不會非常複雜，而Epic Games專有的安裝器應該會使這個過程更加簡單。

Epic Games並不是第一個嘗試利用這個過程，來削弱Google對安卓應用程式抽成的大廠商──最有名的大概是亞馬遜，它要求用戶側載一個亞馬遜的軟體商店。很多精通科技的用戶也樂於多花一些功夫來安裝自行製作的、提前釋出或是根本就是非法的應用程式。但是《要塞英雄》在青少年以及二十多歲的用戶中特別流行，而對於這些人來說，直接在手機（或電腦）上安裝應用程式簡直是一種陌生的概念。Epic Games繞過Play商店的決定將大開他們的眼界，而這更將誘使其它發行商也採取相同的策略。

這對於安卓的品牌意識來說可能有正向的效果，因為這也是該系統開放和彈性特質的展示。在iOS系統上，在Apple的應用程式商店外側載應用程式根本不可行，而隨著人們對於數位獨佔問題的焦慮日漸提升，現在可能是Google利用這項核心差異的好時機。（《財星》已向Google探詢任何對於Epic Games聲明的意見。）

但是，Google之所以會創立Play商店是有它的原因的：這是個大搖錢樹，而且還正在成長。Play商店和Apple應用程式商店的收益在2016及2017年間暴增了35％，而Play商店去年估計大概創造了兩千一百萬美金的銷售額。如果用戶養成了直接從發行商下載應用程式的習慣，這個收益流的成長可能會慢下來，甚至反轉。

這對於準《要塞英雄》玩家來說也有風險。如Eurogamer所指出，需要用戶從網站上下載並安裝遊戲本身就會大幅增加他們下載到一個帶有惡意程式的山寨版本的機率。事實上，早在《要塞英雄》的安卓版本接近發行的幾個月前，就已經出現山寨版《要塞英雄》的例子。史威尼表示，「開放的平台是一種自由的表現。」但是對於用戶來說「自由也意味著責任」，應該要小心只從信賴的來源安裝軟體。

無論是從亞馬遜或是臉書，最近幾個月出現了許多高度集中或半策劃的數位生態系統瀕臨危險的例子。這顯示Epic Games的非正統作法和對於用戶責任的著重，整體來說可能是健康的，尤其Play商店本身就經常是一個惡意程式的傳播媒介。但是對Google來說，這帶來了相當大的不確定性。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航