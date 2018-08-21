推特以「暴力極端分子」為由，停權極右團體「驕傲男孩」

文：DAVID Z. MORRIS

譯：胡庭瑞

推特已經將數個由極右團體「驕傲男孩（Proud Boys）」相關或分支而生的帳戶停權，包含創辦人加文．麥克內斯（Gavin McInnes）的個人帳戶。推特表示這些停權處分是基於他們對「禁止暴力極端團體政策」的違反。

據《BuzzFeed》新聞的報導，這些停權處分是在明天（8月12日）於華盛頓特區的「團結右翼集會2 （Unite the Right 2）」登場前作出。白人至上主義團體的集會，揭示了維吉尼亞州夏洛特鎮「團結右翼集會」一周年的到來，而在該事件中爆發的暴力行為，導致了一名反示威者的死亡。

離職許久的媒體公司Vice前共同創辦人麥克內斯，在2016年創辦了驕傲男孩。在第一次團結右翼集會中，他們參與的本身已經造成熱烈的激辯。團結右翼集會的主要組織者傑森．柯斯勒（Jason Kessler）聲稱自己也是驕傲男孩的一員，並曾在集會前於麥克內斯的撥客（podcast）上作座上賓。但是麥克內斯否認柯斯勒是成員的一部分，並聲稱對該活動一無所知。

驕傲男孩的意識形態也是相同的捉摸不定。南方貧困法律中心（The Southern Poverty Law Center）表示，麥克內斯和驕傲男孩玩的是一種「雙面手法」：反對白人民族主義，而且特別的是，作為非主流右派之餘仍擁護部分中央信條。成員們形容這個團體是一個「友愛的組織」，而其官方價值是「反種族歧視」。然而，這個團體又將其成員稱為「西方沙文主義者」，主張歐美價值和文化凌駕於其他文化之上。團體的領導人也經常主張白人男性在現代美國正受到攻擊，並公開的敵視穆斯林以及移民族群。

再者，至少以某些情況來說，麥克內斯對於鼓動暴力一點都不避諱。早在夏洛特鎮的示威活動之前，帝博大學（Depaul University）就以鼓動暴力言論為由，取消了一場原本邀約麥克內斯的活動。這個團體也有一個被稱為「非主流騎士團（Alt-Knights）」的準軍事組織，該分支的組織者凱爾查普曼（Kyle Chapman）在2017年柏克萊示威時作出暴力攻擊舉動後受到關注，並在上個月依致命武器攻擊罪被逮捕。驕傲男孩於上禮拜在波特蘭演變成流血衝突的示威行動中，亦扮演了重要角色。

這些連結似乎都是驕傲男孩違反了推特去年（2018年）十一月引進的條款的明證。推特現在不只禁止暴力或是仇恨言論，無論線上與否，與「以私人目的對民眾使用或鼓舞使用暴力」的團體有所聯繫，都是受到禁止的。除了麥克內斯的推特帳戶外，停權處分影響了從新罕普夏州到加州大概數十個區域性的驕傲男孩分部。

在一項對《BuzzFeed》新聞的聲明中，麥克內斯形容這些停權處分是「肅清保守主義的一部分、將右翼分子趕出社群媒體、試圖阻止川普重新當選……，我認為這對於我或是驕傲男孩一點效果都沒有。」

對美國政治而言，將極端分子趕出社群媒體平台是否會降低他們的影響力，將會是接下來數個月、甚至數年的大問題。許多人同意麥克內斯的說法，認為未加管制如亞歷斯．瓊斯（Alex Jones）的「信息戰（Infowars）」、史帝夫．班農（Steve Bannon）的「布賴特巴特新聞網（Brietbart）」以及俄國國家探員對社群媒體的利用，對川普總統的崛起以及他的反移民政策造成了重要影響。自2016年以來，在社群平台上對極右派人物的清除急速上升，更因數個平台對瓊斯及信息戰的停權，於上周達到了高潮──然而值得注意的是，當時這些平台並不包含推特。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航