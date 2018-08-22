「過量飲酒」與「滴酒不沾」都可能增加失智症風險

文：ALICE PARK

譯：許睿洋

基於健康因素到底應不應該喝酒，其實取決於幾個重要的因素，包含喝多少，以及你擔心的是何種健康問題。對某些人而言，適量的酒精能降低心臟疾病的風險，並減少第二型糖尿病與膽結石發生的可能。但過量的飲酒（女性每天飲用逾一杯，男性則為兩杯）則可能造成多種癌症，包含乳癌、結腸癌、咽喉癌與食道癌等，甚至對腎臟造成危害。（註：此處所指的一杯，指的是340cc的啤酒、142㏄的葡萄酒或43㏄的烈酒。）

部分研究也指出，適量的飲酒可能對腦部有益，但大部分是針對老年人與他們晚近的飲酒習慣而言，對於長期的飲酒習慣所帶來的影響則較難得到明確的結論。因此，法國國家健康與醫學研究所（Inserm）的研究員賽佛琳．薩比亞（Severine Sabia）與她的同事，從一個大型的英國資料庫中，分析了關於中年人飲酒的數據，並追蹤至晚年對失智症的影響。在一篇發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的研究中，從9,000名年齡介於35至55歲（自23歲起開始追蹤）的中年人追蹤數據中可以發現，位於飲酒習慣光譜中兩個極端的人──也就是滴酒不沾與每周豪飲超過14杯紅酒的人──罹患失智症的風險，會比每周飲酒介於1至14杯紅酒之間的人還要高。

在你透過自己的飲酒習慣認定你是失智症的高風險或低風險群之前，有幾件事需要注意。首先，失智症須由相關病歷證明與死亡相驗（death certificate）來評估，人們對失智症不同的分類方式可能導致結果不同。而薩比亞指出，研究中確立的14杯紅酒的起始標準，其實要低於部分國家建議的酒精健康標準。在美國，標準的酒精飲料含有約14公克的酒精（約是英國標準酒精飲料的兩倍），而美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）建議，女性每日飲酒不宜超過一杯，而男性則少於兩杯。

研究中，自中年開始每周都攝取超過14單位酒精的人，到老年發展出失智症的風險較其他人多出40％。而對每周飲用少於14單位的人而言，每增加7單位（約是標準酒精飲料一半的酒精含量）的酒精攝取，罹患失智症的風險也增加17％。

薩比亞說道，「在許多國家中，過量的酒精攝取並不包含在預防失智症的指南中。我們的研究結果顯示它也是一個造成失智症的風險因素。」

適量的酒精能藉由影響血液中會造成心臟與腦部血管堵塞的凝血要素，有助促進血液循環。良好的血液循環也能維持神經元的健康，使它們在複雜的網絡中能順利運作。

然而，過量的酒精則會對體內健康的組織造成負面影響，使有毒物質在體內堆積，損害神經功能。

但這不表示滴酒不沾一定能使你免於失智症。研究發現，完全不喝酒的人也有較高的失智症風險。從中年到老年，他們罹患失智症的風險比適量飲酒的人要多出74％。薩比亞認為，這些人的身體機制可能較為不同。他們或許無法受惠於酒精帶來的心血管益處，包含取得更多的良性膽固醇，以及更健康的凝血功能等。

薩比亞認為這項研究的發現已經值得醫生與病人開始談談他們的飲酒習慣，儘管酒精攝取與失智症並非完全的因果關係。薩比亞表示，「我們仍處於失智症風險因素研究的起始點。對中年人而言，在失智症初期症狀出現以前，有許多風險因素可能至關重要。現在我認為酒精也應該被列為風險因素之一。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航