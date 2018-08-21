沙烏地與加拿大外交風波，沉默的川普可能在暗自竊喜

文：Bessma Momani（加拿大滑鐵盧大學巴爾西利國際事務學院教授、國際治理創新中心高級研究員、史汀生中心非常駐研究員）

譯：許睿洋

沙烏地阿拉伯的年輕王儲穆罕默德・沙爾曼（Mohamed bin Salman）掌權以來迅速推動國家的改革。在國內，他的革新使人民歡欣並使國族主義高漲。然而，自去（2017）年他成為王儲後，他的外交政策卻成了國際外交圈中的一顆未爆彈。難以預測與自視甚高的外交舉措成了他在對外關係上的標誌。

從被指控綁架黎巴嫩總理（為了使沙國阻止真主黨〔Hizbollah〕與伊朗在黎巴嫩政壇的影響力）、與同為海灣合作委員會（Gulf Cooperation Council）成員國的鄰國卡達間緊張的外交與經貿關係、到當前與葉門「胡塞反抗軍」（Houthi）的棘手戰爭，沙爾曼將沙國的外交政策推向極端。

現在看來該是拿膽敢批評沙國人權問題的西方國家開刀的時候了。對此大聲疾呼的國家將損失數十億美元的商業合約。

因此，8月6日沙國開始削減與加拿大的貿易與投資關係——其更廣泛的目標在於告訴各國，這個嶄新的沙烏地阿拉伯對於針對其內政問題「不請自來」的批評，沙國都將予以嚴正地駁斥。畢竟考量整體而言，雙邊經貿關係仍較為次要。利雅德當局真正在意的，是他想傳達的訊息是否能大聲而清楚地傳往全球各地。

瑞典與德國都曾因批評沙國的人權狀況，而分別於2015年與2017年招致該國的報復行為。當時來自歐洲的大使被短暫召回，雙方的商業協定也被迫暫停。但此次，沙爾曼王子把與加拿大的外交爭端提升至另一個層級。驅逐加拿大駐沙國大使、暫停全新的貿易與投資計畫、禁止沙國航空公司的飛機進入加拿大、在投資金融組合中移除所有政府持有的加拿大資產與債券、將於加拿大醫院中的沙國病人送回本國、要求15,000名於加拿大領有政府獎學金的沙國學生進行轉往外國就學的替代安排、召回近800名正在加拿大醫院受訓的沙國醫生等等。這些舉措都是在加拿大外交部發佈一則批評沙國人權狀況的推特文之後一個星期內發生的事。

如果這次跟加拿大的外交爭端能由沙國與卡達間的紛爭看出任何端倪，那麼沙爾曼王子便不會留有任何妥協的空間、向加拿大政府提出不可能的要求，並持續處處予以攻擊。沙國的國家電視台已經將對少數族群與移民相當友善的加拿大比喻為「全球壓迫的硝煙」。這樣對加國名譽的誹謗和對付卡達的策略如出一轍。

那接下來會如何發展？如果加國外長沒有請辭，那兩國的紛爭或將持續到一方政府改組為止。由於年輕的王儲沙爾曼正值32歲的壯年，又集大權於一身，因此加拿大政府的改選較可能平息兩國的外交爭議。加拿大將於2019年10月舉行大選。在那之前，或能預期有更極端的舉措出現。畢竟，沙國是認真想在它與卡達半島間深掘一個實體水道，真正地「切斷」卡達的資源。但至少在加拿大，我們該慶幸我們不與沙烏地阿拉伯共用國界。

然而，真正與加拿大享有世界上最長邊境的美國，至今仍然沉默。這個傳統的盟友並未給予加拿大外交上的聲援相當令人震驚。在過去，加拿大理應能夠期待美國挺身防衛加拿大，防衛它們共享的自由民主價值。但在川普（Donald Trump）執政下，美國已不再是往日的美國。

川普總統並不喜歡加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），他曾在推特上稱杜魯道「軟弱」，且似乎不欣賞自稱是女性主義者的他所提出的外交政策。我們不清楚利雅德是否在驅逐加國大使前先向華盛頓澄清此外交動作的含意，但白宮對此事的充耳未聞，已明確表示川普並不在意與傳統盟友的雙邊關係。實際上，他可能因為杜魯道正在被沙國教訓而暗自竊喜。

年輕的沙爾曼王儲還未成為沙國國王，但他已讓沙國陷入與卡達、葉門和加拿大的紛爭中。而顯而易見地，在未來幾年內，沙烏地阿拉伯將繼續造成外交圈的震撼。

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