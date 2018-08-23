多元化飲食習慣，並不保證帶給我們更好的健康狀況

文：Alice Park

譯：韓詠翔

幾乎所有有關健康飲食的建議都告訴我們要多吃不同種類的食物，來確保我們的身體從各大類的食物中獲取養分。專家認為藉由這種方法能夠增加人們攝取到所有需要的營養的機會。

但科學家從最近的研究發現，多元化的飲食習慣並不一定給我們帶來更好的健康狀況。一份刊登在名為《循環》（Circulation）的期刊上的聲明指出，美國心臟協會在回顧相關研究後發現有關多元的飲食習慣帶來更好的健康這一觀點在科學上的支持非常少，尤其在降低得到像是肥胖、心臟病、或糖尿病等慢性病的風險時更為明顯。事實上，美國心臟協會最近回顧的一些研究甚至指出，多元的飲食習慣在慢性病方面甚至帶來更糟糕的結果。

在期刊上發表該聲明的主要作者Marcia de Oliveira Otto，一位在德克斯大學休士頓醫學中心公共衛生所任教遺傳病學、人類遺傳學與環境科學的助理教授，認為這件事並不讓人意外。這是因為目前的研究在多元飲食的定義上多有不同，且民眾對於如何解讀「多元飲食」這個概念也有不同的看法。

為了衡量多樣性，大部分的研究問人們在一天之中吃了多少種不同的食物，範圍涵蓋點心、正餐或新鮮的農產品。結果我們發現相較於大部分只吃蔬菜水果的素食者，飲食較多元的人往往也吃進更多不健康的食物。像是加工點心、蛋糕還有含糖量高的甜點。

為了判定一個飲食習慣是否多元，研究者還會以飲食者攝取的哪大類食物提供最多能量或卡洛里，來觀察飲食的均衡性，或以飲食者攝取的食物包含多少纖維或是它們的加工過程等特徵，來觀察各飲食習慣的相異程度。

運用了上述這些不同的多元飲食的定義後，眾多的研究報告並沒有得到所謂多元的飲食習慣，將帶來更健康的身體並減少心臟病發病率或肥胖這種結論。但是當研究把重心放在飲食的內容而非多樣性上時，結果卻明顯不同。例如他們發現飲食者攝取包含大量的健康脂肪、一些水果與蔬菜還有很少的肉類與乳製品時，該飲食內容與降低慢性病發生的風險確實存在關聯。

Otto教授說：「世界在改變，我們的飲食環境也在改變」。考量到過去專家們第一次給出飲食要盡量多元化的建議時才十九世紀，多元飲食的意義在現在已不同於當初。當時關注這個議題主要是圍繞在營養不良上，人們攝取不到足夠的營養與維他命，所以給出多元飲食的建議是合理的，因為確實可以提高當時的民眾攝取到足夠營養的機率；但是到了現在，我們的狀況已經從營養不足轉變為營養過剩，尤其是像美國這種已開發國家。所以當我們衡量健康的標準是慢性疾病像是心臟病、肥胖或第二型糖尿病時，才會得出不同結論。

但這也不代表多元的飲食習慣對我們不好，只是人們現在往往將「多元」解釋成包含所有種類的食物，但是忽略了其中一些食物對健康未必有幫助。換句話說，多元的飲食習慣並不表示要包含一系列健康與不健康的食物，因為有可能那些糟糕的食物對身體帶來的危害超過了那些帶來健康的食物。在今天這個選擇多樣的飲食環境中，Otto教授認為對健康更有幫助的飲食習慣是注意攝取的食物的內容而非它的種類。這代表我們將建議民眾多食用植物性食物像是蔬菜、水果、植物油，肉類的攝取主要以瘦肉為主並減少食用紅肉與含糖食物。

「我們需要重新研究多元飲食的定義到底是什麼。」Otto教授如是說道。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航