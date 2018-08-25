英國有可能走上「無協議脫歐」的惡夢嗎？

文：Billy Perrigo

譯：薛淳璟

2016年，英國舉行是否退出歐盟成員國的全民公投之前，時任英國首相卡麥隆（David Cameron）堅定的拒絕，不願替可能脫歐的這個結果擬定計畫。公投的結果為退出歐盟。卡麥隆則因其政府面臨脫歐後嚴峻的政策考驗而下台。

時至今日，卡麥隆的繼任者梅伊（Theresa May）和歐盟主席交涉近兩年之後，仍未尋獲答案。英國需要和最大鄰居歐盟分手的機率愈來愈高，稱之為「無協議」脫歐的情況也愈加可能發生。

日前英國中央銀行的總裁馬克・卡尼（Mark Carney）表示，「無協議」脫歐風險層級「高得令人不安」。英國國際貿易大臣連恩・佛克斯（Liam Fox）——知名的脫歐擁護者——認為無協議脫歐的結果，是最有機會產生的狀況。

若未達成協議，英國將在2019年3月29日全面退出歐盟，包含梅伊政府正在協商中，為了減緩脫歐衝擊的貿易市場、關稅協定及監管措施等條件，都將一併並喪失。八月底，英國政府擬定發表更具體的指導方針，說明英國脫歐後所受的影響。在此同時，遊說團體已經做出警告，提醒大眾可能發生於邊界的混亂、公民權利的不確定、或是食物及藥品的短缺問題。

所以，「無協議」的脫歐究竟為何？他對英國的意義又是什麼？

為什麼英國需要協議？

英國經濟與歐盟集團之間的關係密不可分。歐盟是英國最大的貿易夥伴，佔英國出口總額的44％。身為歐盟的一員，在關稅及海關檢查等方面，英國可以和其他成員國進行較無負擔的貿易。共同規則代表著貨物在進、出口時無須通過檢查。一旦英國退出歐盟，這些優惠將隨之改變。

近期，梅伊在布魯塞爾協商英國退出歐盟的相關條款。從2017年3月，開始啟動里斯本條約第50條的協商程序起，這個史上首次適用的條款給予英國為期兩年的時間，在真正退出歐盟日之前，可以商談退出的條件。

在最近的協商中，梅伊確定守住英國將享有的21個月過渡期，讓英國在維持和歐洲貿易的情況下，仍有足夠時間和其他國家簽署自由貿易協定。然而，一旦英國的立法者或是超過七個歐盟成員國拒絕英國的談判結果，過渡期將不予適用——而英國人民在3月29日之後的一年將陷入前所未知的處境。

距離正式退出歐盟之前尚有七個多月，但是，梅伊所擁有的緩衝時間實際上卻更少。談判者們著眼於今年十月，僅剩不到三個月，也就是完成最終協議結果，並交付英國及歐洲立法者正式發布的日子。英國議會正因暑期休假而停擺，讓整件事情執行起來更加困難。

為何有些立法者主張無協議的退出歐盟？

今年七月，梅伊試圖克服內閣中的分歧的意見，提出一個滿足多方的提案。儘管這個提案已經如多數脫歐派人士所偏好，傾向維持和歐盟友好的結盟關係，但外交大臣鮑里斯・強森（Boris Johnson）以及脫離歐洲聯盟事務大臣大衛・戴維斯（Daivd Davis），仍決定離開此計畫。

主張歐洲懷疑主義論的立法者認為，與其接受梅伊軟性的脫歐政策，英國更應該瀟灑的一走了之。這樣的結果會造成英國將回歸到世界貿易組織規則——在尚未出現多邊或雙邊協議時，所主導國際貿易的一套規則。有些評論則認為，英國將是世界上唯一規模夠大，能以世界貿易組織規則對歐盟貿易的國家，但仍可能造成商業上重大的不確定性。研究顯示，若英國以世界貿易組織規則和歐盟國家進行貿易，交易量將在十年內下降40％。「我想，脫歐派人士假設已存在一些規則，等著脫歐後直接適用。」提姆貝爾（Tim Bale），倫敦大學瑪麗皇后學院的政治學系教授說。「事實上，這些規則仍有很大的協議空間。」

「無協議脫歐」對英國人的日常生活有何意義？

代表著食物單價提高。英國人日常飲食中約30％進口自歐盟，多為新鮮食材。若英國未談妥退出的機制，到了明年的3月29日，短時間內運送新鮮食材到店家的供應鏈可能戛然而止。

在缺乏共同規則的情況下，歐洲人無法確保自英國進口的商品是否依據歐盟的嚴格標準製造。英國不再享有與歐盟自由貿易的同時，商品的進口及出口都須受到追蹤。

這將使得食物在卡車後車廂中腐爛，減少英國消費者的選擇，卻同時提高食物的價格。英國新任的脫離歐洲聯盟事務大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，若店家妥善擬定儲糧計畫，則會有「充足的食物」。然而，眾多業者則認為太過天真，實際倉儲空間相當有限。

其他同樣被影響的部分為何？

關稅及監管措施的問題會衝擊到藥品業。在七月，法國製藥大廠賽諾菲表示，為因應「無協議脫歐」的趨勢，他們已開始儲存進口自英國的藥品，數量約達10至14個月的份量。英國國民健保署則同樣計畫儲備日常用藥品及血液供給。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航