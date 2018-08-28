如何改善居民的心理健康？試試「清潔與綠化」閒置空地

文：JAMIE DUCHARME

譯：高子媁

研究者一直以來都在提倡綠地以及戶外活動提振心情的效果，一項新的研究亦強調一個人身處的環境，對心靈健康有著莫大的影響。

週五（7月20日）發表於《JAMA Network Open》的一項研究，發現費城的城市修復工程，與市民心理健康狀態之間的關聯性。這份研究指出，「清潔與綠化」費城的城市空地，降低鄰里居民感到憂鬱或毫無價值感的程度，並些微地提升了整體居民的心理健康。

賓州大學醫學院（University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicin）急救醫學助理教授兼此項研究的共同創作者尤吉妮亞．薩斯（Eugenia South）博士表示，「綠化閒置空地是一個相對花費較低、且非常簡單的結構式介入行為，並可以對廣大的人口產生影響。利用簡單方法改變居住環境，就能改善健康。」

為了研究，一組研究者找出費城541塊空地，這些空地在四分之一英里內都有「城市枯萎」現象，像是違法傾倒垃圾、被丟棄的汽車和雜草叢生。接著，他們採訪442位居住在這些空地的成人。參與者被告知獲選為參加「增進對於城市健康理解」的研究，並讓他們回答有關心理健康的問題。他們並不知道這些研究人員參與了未來的城市綠化工作。

完成初步調查後，研究人員隨機挑選37個集群進行綠化干預，包括移除垃圾和廢棄物，種植草和樹木、安裝圍欄並定期維護。另外36個集群則移除垃圾並進行些微維護，但較少增加綠色植被。最終，前者的37集群有持續維持。

18個月之內完成恢復工程後，這些研究人員再次採訪原先的342位參與者，約三分之一的人居住在進行綠化干預的集群中。結果顯示，與居住在未被改善環境空地的人相比，這些住在進行綠化干預空地的人，感到抑鬱的機會下降了41％，感受到毫無價值的機率則下降了51％。雖然心理健康的整體改善並沒有達到統計學上的意義，但薩斯說，研究人員都很自信地表示這可以幫助人們改善心理健康。

這份研究結果顯示綠地有其特殊意義，因為並沒有看到居住在只經過垃圾清理、但較少增加綠色植被空地附近的人們，其心理健康有顯著改善。

薩斯表示，「綠地本身非常重要。我們可以透過它來實現幾種機制，包含增進社會連結以及消除心靈疲勞和生活上的壓力。重點是它是綠地，而非如停車場等的空地。木柵欄也非常重要，它標示著這個空間是大家都關注，且正在被照料的空間。」

綠化對生活在貧窮線以下的居民影響更深。薩斯表示，「當居住環境破舊不堪時，越貧窮的社區遭受的打擊越大。那些人的健康狀況通常是受到居住環境影響最大的，所以改變環境對他們也會有很大的助益。」

薩斯提到，總而言之，這些結果指出都市綠化為希望改善居民心理健康的城市提供一個機會，尤其是只需要花費1,600美金就能改變一個空地，並每年再花180美金維持。她和她的同事已和賓州園藝學會（Pennsylvania Horticultural Society）合作在費城推廣並實施此計劃，其他城市也表示對此感興趣。

薩斯說明，「這並非全面治療憂鬱症的方法，還必須搭配其他個別的治療。但當考慮到只需少量的花費時，就可以理解這是一項非常低成本的改變。」

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核稿編輯：翁世航