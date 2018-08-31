你暴飲暴食是因為肚子餓還是壓力？

文：JAMIE DUCHARME

譯：許睿洋

如果要說美國人在生活中遭受龐大的壓力，其實一點也不為過。2017年，美國心理學會（American Psychological Association，簡稱APA）的一項調查發現，舉凡金錢、工作、犯罪、暴力、政治氛圍及國家的未來等，都是美國人重要的壓力來源，每個項目都對超過一半的調查對象造成困擾。

然而，如同壓力對人體造成的損害，人們應對壓力的辦法可能也同樣不健康。APA在另一項調查中發現，有近40％的成人選擇以暴飲暴食或吃垃圾食物的方式，來紓解前一個月的壓力。而在這些人之中，有近一半的人每週都是如此。

為什麼對這麼多人而言，在壓力很大的時候總是尋找食物（尤其是垃圾食物）的慰藉？讓我們看看專家如何解讀「壓力性進食」（stress eating）。

為何會因壓力而進食？

人們透過食物尋求慰藉的行為乃是出於生理與心理層面的動機。

擁有執照的合法營養師艾莉森．納特（Allison Knott）表示，長期壓力造成的皮質醇（cortisol）上升可能促進人的食慾。她說，「如果你的壓力大到體內的皮質醇含量足以影響食慾的地步，那確實會產生飢餓感。」

然而，營養心理學家亞曼達．貝頓（Amanda Baten）認為，食物更常被用來作為一種「麻木策略」。她表示，「這是一種使自己分心的策略，就像人們會以酒精、毒品、性或是電視，在自己與一切不好的感覺之間進行緩衝。」

飲食甚至能激發與服用毒品相同的神經反應（儘管程度較輕微）。貝頓表示，相關的腦成像（Brain imaging）研究也指出，當人們大啖碳水化合物和糖類時，「實際上能活化大腦的『快樂中樞』」。研究亦證實，就像海洛因或古柯鹼，糖類會使多巴胺（dopamine，該化學物質會使人產生正向情緒）充滿大腦反映快樂與獎勵的區塊──即伏隔核（nucleus accumbens）。同時，糖類也會促使人體釋放內源性鴉片物質（endogenous opioid），這種人體自然的止痛劑能產生愉悅的效果。

但就像毒品和酒精，因壓力造成的暴飲暴食乃是一個治標不治本的方法。貝頓表示，對壓力較健康的回應，應該是認知到壓力與負面情緒的存在，並找出一個可持續的方式來解決它們。

她說道，「我們成長於一個不斷告訴我們不該有負面情緒的文化之中──我們不該難過、不該生氣。因此，我們應該清楚區分何種負面情緒是健康、適當、且能透過隱忍來引導自己解決問題的，而何種又是不健康的負面情緒或反應。」

如何辨別自己是否因壓力而暴飲暴食？

儘管有些人經過繁忙的一天後，會蓄意而有意識地縱情享用一大桶冰淇淋，但也有另一些人是在自己沒有意識到的情況下因壓力而暴飲暴食。納特說道，「人們就好像開啟自動模式一般。它成為了我們生活的一部分，而我們甚至沒有認知到它正在發生。」

為了避免「無腦的大吃」，清楚區分情緒性與生理性的飢餓相當重要。納特表示，在你打開一包洋芋片之前，稍微衡量一下自己當下身心靈的感受如何。飢餓的感覺因人而異，但通常會伴隨一些生理上的症狀，如腸胃的轆轆聲、空腹、缺乏能量與頭痛等。納特認為，如果你在沒有這些生理徵兆的情況下一心想吃到點心甜食，那你可能只是在尋求慰藉或是分散自己的注意力。

她說道，「如果你不是真的餓，而是以食物作為心靈慰藉，或僅是一種利用食物來減輕並控管壓力的方式，那你或許會想改以其他管道來解決問題。」

如何停止「壓力性進食」？

貝頓表示，當你身陷壓力的泥淖之中，幾乎任何能健康地分散注意力的方式（包括散步、呼吸新鮮空氣、來場快速引導式冥想、或打電話給朋友等），都能避免你選擇垃圾食物。喝水或許也有幫助，因為經常有人將餓和渴的感覺混為一談。

然而，就長期而言，解決造成壓力的根本問題，要比只在當下遏制自己的嘴饞更加重要。貝頓表示，規律運動、正常睡眠與均衡營養，都是消除壓力可持續的方式。而如果你持續為情緒性或壓力性進食所苦，那你可能該與能幫助你釐清潛在問題的專業人士談談。

貝頓說道，「在負面情緒變得劇烈到我們無法清楚思考之前就予以關注，是非常重要的。壓力性進食的產生，乃是因為有些情緒性需求並未被滿足。」

但你也必須意識到，有時候你的負面情緒還是會略勝一籌。而因為偶爾偷嘗了所謂「療癒食物」（comfort food）所對自己的譴責，可能只會平添更多壓力。

納特表示，「不幸的是，我們太著重於個別食物的選擇，因此對於某些比較放縱的選擇，可能就會隨之產生罪惡感，最終導致更多壓力。但真正的重點是擁有一個健康、可長時間持之以恆的飲食習慣，在這首要前提下，便理所當然能包含一些偶爾的放縱於其中。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航