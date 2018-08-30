交友軟體有助於愛情生活，也可能傷害心理健康

文：Jamie Ducharme

譯：韓詠翔

使用交友軟體一直存在一些爭議，即便研究指出從網路上發展出來的關係跟現實中所發展的並沒有明顯的不同，且根據皮尤研究中心（Pew Research Center）2015年的一份問卷調查，59%的人認為交友網站或軟體是一個認識新朋友的好方法。

雖然這些軟體對於我們的愛情生活可能有幫助，但是使用這些軟體不是鬧著玩的。下面將會說明這些軟體如何影響你的心理健康，以及如何更聰明地使用它們。

交友軟體可能傷害自尊

在一份2016年的研究中指出，Tinder的使用者較一般人而言自卑，且給人的形象較差。雖然研究並沒有直接指出這些現象是使用Tinder造成的，但是該研究的共同作者Trent Petrie教授（北德州大學心理學系教授）認為上述現象是試圖使用交友軟體來提升自我評價的人所共同面對的風險。

為了防止上述現象發生，保持對自己透徹的理解很重要。Petrie表示：

當我們作為人類僅僅以我們的外表來代表自己時，我們開始以一個非常相似的方式來看待自己：一個待評價的物件。走進交友軟體的框架就好像他們將會單純以大頭貼來評價我，儘管這樣做並沒有定義我是誰。我們應該讓自己身處在一個人們認識你、支持你並以你所有特質來評價你的環境，這麼做才可以展示你各種興趣以及消遣，而不是單純的讓大家以長相來評斷你。

一位在加州專門研究性與關係議題的心理學家Keely Komes，也表示為了避免使用交友軟體造成不良影響，應該使用那些軟體進行健康的活動像是運動或強化社交連結。多做一些強化自己心理健康或提升自我價值的事情，讓我們不會陷入一直察看手機是否有新訊息的循環裡面。

如果聽從上述建議還是無法避免地發生不良影響，那麼最好的做法就是立刻將那些帳號停用。「否則你會像在做全職工作一樣透過軟體監視他人以及回覆他人的訊息與請求以及不斷與從沒見過的網友第一次約會。如果不限縮使用那些帳號的時間，那你花在上面的時間將會十分驚人。」Petrie這樣表示。

無盡的選擇可能會壓垮你

擁有無限的選擇並不總是一件好事。著名的果醬實驗（jam experiment）發現人們去雜貨店買果醬時，提供六種不同口味的果醬給顧客選擇可以讓果醬賣得最好，而不是24種或30種。生物人類學家以及約會網站Match的首席科學顧問Helen Fisher表示同樣的概念也許可以套用在交友軟體上。（註：Tinder是Match集團的一份子）

Fisher表示，人們在軟體上擁有太多的選擇導致我們無法做任何的決定。為了不使自己失去判斷的能力，我們應該限制自己潛在的約會對象人數在五到九人之間，而不是不斷地在軟體上面滑喜歡或不喜歡。如果我們不斷地滑，最後大腦的認知系統會超載，我們將再也做不出任何選擇。

Kolmes也認為人們會錯誤地把在網路上滑選擇以及在現實中認識人視為同一件事。使用交友軟體幾乎給使用者一種他們完成了某些事情的錯覺，即便他們什麼都沒有完成。他們認為他們認識了一大堆人，但事實是他們並沒有付出任何努力外出並認識他們，這點非常重要。

為了不要一直陷入這樣的循環裡面，Kolmes建議可以給自己設定一些規定，鼓勵自己將那些在網路上配對到的朋友帶入自己的現實生活中。我們應該創造一套體系來規範自己在與某人真的見面之前該為他付出多少。如果別人不願意付出對等的努力，那麼最好的做法就是不強求對方留在自己的生命裡。

交友軟體可能讓你更容易被人拒絕

不管是在現實中還是虛擬世界裡與別人約會，被拒絕總是無法避免的發生。不過交友軟體以一些基本方式改變了這模式。其中很重要的一點是使用交友軟體者被拒絕的次數遠遠大於不用者。我們可能試圖在酒吧認識一個人沒有成功，或是花相同的時間寄出無數封訊息給他人卻全部沒有回音，不管哪一個都讓我們感受到被拒絕的感覺。

除此之外，研究還指出人們在網路上與在現實中表現會有出入。通常人們在網路上的表現較為傷人，像是惡意放人鴿子或到處搞曖昧卻不想負責。也有新的研究指出人們透過交友軟體尋找另一伴時往往追求比自己更｢理想｣的人，因此也讓自己得到有意義的答覆的機會下降許多。

其實要從在網路上被拒絕的挫折感恢復的方法，與在現實生活中被真人所怠慢並沒有什麼不同。Fisher建議大家可以自我肯定，像是從諸如「我以身為我自己為榮」等句子開始做起。除此之外還可以多計畫未來的事情，不要一直沉浸在過去中，因為當我們在計畫未來的同時給我們帶來一種我們在掌控我們的人生的感覺，這讓我們感到樂觀且不會無所事事的胡思亂想。

Petrie同時也認為，要面對被拒絕的挫折感，最重要的還是對自己有透徹的了解。在網路上，有太多太多的理由讓對方選擇不回復我們的訊息，如果我們因此認為一定是有哪個部分的我們不夠好，那麼這或許是個與朋友一起檢視自己的好機會，並藉此再次確認現實世界中的我們其實並沒有什麼問題。

每個人都不是局外人

行為對人的影響是雙向的。Kolmes認為滑過軟體中無盡的選擇使我們養成光憑外表而非以一個人的內涵去評斷他人的習慣。因此當我們選擇自己期望中的配對對象時，甚至會沒意識到我們也正在以外表來評斷一個人。

Kolmes建議大家除非真的需要尋找約會對象，否則盡量不要使用交友軟體。除此之外還要保持同理心，站在他人的立場為他們著想。想想自己在使用這些軟體的時候希望受到怎麼樣的對待，以及你是否有辦法對那些已經在軟體上尋找約會對象或是真愛的人付出同等的關愛。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航

