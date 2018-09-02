百事可樂為何高價收購氣泡水機製造商SodaStream？

文：Beth Kowitt

譯：彭于庭

百事（Pepsi Co.）宣布將以32億美元收購家用氣泡水機製造商SodaStream，這家零食飲料巨頭最近才推出更健康的產品及更環境友善的營運計畫。

這筆交易換算下來相當於每股現金144美元，比SodaStream的30日成交量加權平均價高出32%，SodaStream於本月初表示這是「有史以來表現最好的季度」，同時這也是該公司連續第9個季度達到雙位數的營收成長。

該交易預計於2019年1月完成，目前只差監管機構和SodaStream股東的批准。之後SodaStream將成為百事一個獨立的部門，現有的管理團隊將維持不變，公司雙方均認為此安排有助於SodaStream這間以色列公司維持原本的企業文化。

百事的首席財務長休・約翰斯頓（Hugh Johnston）表示收購SodaStream後，公司將跨足到「家庭飲料」，這對百事而言是一個新興市場。

約翰斯頓對《財星雜誌》（Fortune）表示：「我們認為兩間公司的結合在許多方面都是很理想的決定。」

SodaStream與百事目前都在努力開發氣水和鹹味零食之外的產品，這是為了迎合目前大眾的飲食趨勢，有越來越多消費者偏好健康和環保的產品。百事於2月推出氣泡水品牌Bubly，而上星期又官方宣布正在打造全新的營運機構The Hive來集中拓展新品牌。但百事於北美的飲料銷售量於七月已經是連續第四個季度呈負成長。

SodaStream首席執行長丹尼爾・伯恩龐（Daniel Birnbaum）對《財星雜誌》表示，他們跟隨世界的「大趨勢」，包括消費者希望能減少碳足跡的風潮。SodaStream的機器可以讓消費者在自己家中製作氣水，只要將二氧化碳打入裝水的瓶中，瓶子可以重複使用。

伯恩龐先前一直反對百事加入瓶裝水的製造，在2017年與《財星雜誌》訪談中，他形容這些昂貴的瓶裝水品牌是「有史以來最大的行銷和廣告騙局」。於星期日接受採訪時，他則讚賞這間「以瓶子起家」的公司勇於突破並減少飲料瓶的使用。本月初，即將離任的百事首席執行長英德拉・盧英德（Indra Nooyi）宣布百事將發起一項倡議，帶領整個業界逆轉不斷下滑的美國家庭回收量。

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SodaStream於5年前遇到瓶頸，之後SodaStream策略性地將公司轉定位成氣泡水品牌，而非汽水的替代品。伯恩龐表示公司賣出去的產品9成都是純氣泡水，而他們也是目前世界上氣泡水銷售量最高的公司。

這筆收購交易讓SodaStream能夠享有百事龐大的資源和銷售通路。SodaStream目前只在46個國家營運，百事則分布於超過200個國家。伯恩龐以德國市場為例，說明百事的經驗如何助SodaStream一臂之力：德國人民喝的水有絕大部分都是氣泡水，但是SodaStream只占其8%。「這是個輕而易舉就可以擴展的市場，德國只是一例。」

SodaStream和百事可樂在過去幾年來都在找尋合作的契機，但2015的合作並沒有成功。原本顧客可以購買百事飲料口味的調味劑並加到自己的氣泡水當中。但是伯恩龐認為將百事的的產品放到SodaStream機台的點子並非公司的未來計劃。「我們想將公司專注在氣泡水的業務上。」他這麼說。

盧英德宣布將於10月退休，而SodaStream和百事合併可能是她任期內的最後一筆交易。即使同業的競爭對手透過收購新貴品牌和企業整頓來壯大自己，例如綠山咖啡（Keurig Green Mountain）就曾表示將收購胡椒博士集團（Dr Pepper Snapple），百事在盧英德的帶領下，仍然是業界的領頭羊。

約翰斯頓表示這次筆交易並不代表百事之後會陸續收購其他公司。「我將這筆交易視為一個絕佳的機會，」他說，「但我不認為我們公司的理念將會改變。」

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責任編輯：丁肇九

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