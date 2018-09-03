牆不只阻敵在外，歷史顯示它也改變了牆內的人

文：David Frye（《Walls: A History of Civilization in Blood and Brick》一書作者）

譯：王國仲

8月到了，意味著另一部《國定殺戮日》電影的推出。它們多在每年7月份上映，彷彿仲夏花園中的雜草一般發芽成長，並在枯萎之前為續集播下種子。電影劇情描述一項反烏托邦計畫：藉由一年一度的犯罪嘉年華來減少暴力事件。儘管最新續作叫做《殺戮元年》，現實生活中的政府數世紀以來，都致力於減少暴力發生。

中世紀時，天主教神父們提出星期日禁止使用暴力的計劃，這至少是個好的開始。最後，他們將禁令擴展到星期四、五和六，受允許的暴亂只能發生在星期一早上到星期三晚上。這段週期也夠短了，相信有人寫出《國定殺戮日5：中世紀》的劇本只是時間問題。

早期阻止暴力的嘗試多和暴力發生的地點有關，和時間的關係不大。城牆被視為和平的關鍵。4000年前，美索不達米亞國王舒爾吉（Shulgi），第一個已知邊界城牆的建造者寫道，他的防禦工事最終將讓人民安住在和平的居所。就算在當時，建造城牆的想法都已經存在多時。至少自西元前1萬年以來，古代、甚至史前人類都曾試圖藉由搭建城牆來確立安全區。

早期的城牆不只藉由阻擋外敵來減少暴行。牆壁帶來的安全感更改變了古代居民。他們習慣和平，晚上能夠安然入睡、不必擔心埋伏，也減少關於戰爭的訓練。不少城市禁止在牆內攜帶武器，成為士兵的男性也越來越少。

古早的城牆使人類社會的革新成為可能。我們或許能稱其為平民革命——那個當大多數男性選擇將生命奉獻給戰爭之外，其他事物的時刻。他們成為平民後，承接了平民從事的職業。他們成為農民、瓦匠、織布工、商人與文士。隨著文化擴展和多樣化，再當上作家、建築師、藝術家和演員。這些專業化歸功於安全的實現——不是透過不斷的準備打仗，而是透過實作：堆積磚塊或夯土、建造使他們免於入侵之恐懼的結構。

希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）反思這場革命，將希臘城市以「男人是否隨時攜帶武器」為基準分為兩類。他稱頌了雅典，一個有圍牆，亦首先放棄武裝習慣的城市，但不太確定自己的看法究竟為何。他懷疑雅典人是否稍微變得軟弱。

如同其他打造城牆的城市，雅典逐漸學到現代世界的教訓：當我們越仰賴技術來處理問題，我們就越容易失去自我解決問題的能力。每年，高牆中的居民（後來成了高牆中的王國）對戰爭技藝的掌握越來越差。他們嘗試用技術彌補軍事缺陷（用厚重裝甲包覆部隊、改良武器），或訓練士兵以密集隊形進行戰鬥，拉近戰友間的距離以強化他們的心智。多數情況下，他們乾脆直接從住在城牆外的粗野山丘居民、牧羊人和游牧民族隊伍中雇用士兵。

但除了在城市周圍蓋牆之外，還有什麼替代方案？「在帳篷中出生，在戰鬥中死去。」，牆外的居民如是說。在城牆之外，普遍的不安全感形塑了一種完全不同的社會。從出生開始，男孩們就被故意暴露於暴力之中。他們被迫戰鬥，並忍受痛苦的成年儀式。在他們的教育中，自己唯一的價值，來自於有無保衛家族或部落的能力。當大到能夠參加戰爭時，他們幾乎沒有想到，自己的語言中甚至沒有「士兵」這個詞。在他們的世界裡，「男人」這個詞就有著相同意義。

令人難以置信的是，圍牆城市的居民普遍欽佩外面的野蠻人，認為他們是平民革命期間失去的許多男子氣概的代表。社群時不時會做出改變，試著尋回過去的元氣。最著名的要屬斯巴達人，他們拒絕強化自己的社區，鄙視住在城牆中的「娘娘腔」們。斯巴達人對平民從事的職業不屑一顧，這也讓他們和藝術與奢侈品無緣，不過這正是他們想要的生活。他們認為像野蠻人一樣的生活會使自己變得堅強。要捍衛城市，「人牆」比城牆來得更有效。

2000年後，磚塊和石頭搭建的城牆成了過時的軍事設施，已多不復見。數千道其他圍牆取而代之：高科技圍欄標示著邊界；小型圍牆圍繞著私人社區和住宅；加密防火牆保護著網際網路——沒有它，所有商務、電子傳遞的點子和訊息都會消失，網路將變得和老斯巴達城邦一樣荒涼。平民革命仍廣為流傳。直至今日，大多數人都在從事的工作，而非戰鬥的技巧中找到身分認同。我們對消費性商品愛不釋手，但和修昔底德一樣，也有著疑惑，嚮往古老的幻想、認為上古時期的民風比我們這些「蓋牆者」更純粹、美好。我們厭惡戰爭，不過還是會坐等另一部《國定殺戮日》的續集，悄悄欣賞那些早被圍牆屏除在外的暴力。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺