一名13歲青少年的創新演算法，可能改變胰臟癌治療方式

文：JAMIE DUCHARME

譯：劉松宏

美國俄勒岡州一位青少年的創新，可能改變醫生治療胰臟癌的方式。胰臟癌這種疾病相當致命，患者的5年內存活率僅有7％。

來自波特蘭史托勒（Stoller）中學的13歲學生詹恩（Rishab Jain），週二（10月16日）用他的演算法，贏得了「發現教育3M青年科學家挑戰賽」（Discovery Education 3M Young Scientist Challenge）。他的演算法利用機器學習技術，幫助醫生在治療的過程中對胰臟進行針對性治療。這樣的操作難度相當高，因為胰臟常常被其他器官遮擋，且由於呼吸動作和其他身體動態，都可能導致它在腹部內移動。因此，醫生有時需要採用「錯誤圈」（error circle）進行放射治療，以確保它們能夠擊中胰臟，但這可能會造成一些健康細胞也被殺死的連帶傷害。

而詹恩的演算法，可以透過幫助醫生精確定位胰臟，來免除上述的問題。

「在放射治療中，放射線用於殺死腫瘤細胞，我的工具可以在自身掃描時追蹤胰臟，」詹恩解釋道。「當輻射到達時，它會準確有效地擊中胰臟，因此可以更有效地治療腫瘤。」

因為這個想法而獲得有2萬5000美元獎金的青年科學家挑戰獎的詹恩表示，去年（2017年）他在波士頓旅行期間，首次對胰臟癌感興趣。而在一位家族的朋友死於癌症時，他變得更加注意這個疾病。「在波士頓，我了解到低生存率和疾病的致命程度。」詹恩說。「我也參與程式編寫和學習人工智慧。於是，我決定將這兩個領域結合起來，試圖用人工智慧來解決現實世界的問題。」

在3M導師科學家DöneDemirgöz博士的幫助下，詹恩的努力在本周明尼蘇達州的比賽中得到了回報。他說他的軟體可以與醫院現有的放射治療設備配合使用，也可以直接用於新機器。他目前正與俄勒岡州當地醫院和大型國家醫院（包括約翰霍普金斯醫院和紀念斯隆－凱特琳癌症中心）的醫生保持聯繫，希望能夠進行微調，在最終實現他的點子。

目前，他說他將利用獎金來精進他在機器學習項目的知識，並資助他創建的非營利組織Samyak科學協會。該協會旨在促進STEM（科學、技術、工程及數學4個學科的首字母縮寫）給「其他可能沒有像我一樣有這機會的孩子」，並提高大眾對於胰臟癌的認識。

詹恩表示，「對於畢業之後的方向我還不完全確定，但我正在考慮的可能是生物醫學工程，因為它有兩個領域。先讀生物醫學工程，然後可能就讀醫學院成為醫生。」

當然，中學生還有一些時間來找到答案──與此同時，他有很多方法可以充實他的時間。

「我贏了獎項之後飛回波特蘭，然後回學校拜訪我的老師並告訴他們這個消息，然後我還要把作業趕上呢。」詹恩說。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航