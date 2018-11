不論多痛苦，我們盧安達人都要勇敢面對大屠殺歷史

文:Hope Azeda

譯:高子媁

「接下來該怎麼辦呢?」1994年盧安達經歷圖西族種族屠殺之後,這樣的問題似乎讓人難以回答。這場盧安達人所為的大屠殺,殺死上百萬名的盧安達人,震驚全球,並造成朋友、鄰居之間深深的恐懼與不信任。1994年後,我們得從零開始重建這個國家,這個任務不只艱鉅,且猶如枯木生花。

我的國家所做的進展遠比任何人能想像的多。療傷是一個持續的過程,但過去20年間那些傑出的成就歸功於我們恢復的人性。和解是唯一走出過去傷痛的方法。但面對種族屠殺,傳統的對話並非理想的解決之道。相反地,我們轉向關注我們的共同文化。

這十幾年改變很多。今(2018)年7月,我看見有著不同背景的數百個人聚集在盧安達吉迦利,體驗來自17個國家的藝術家表演。以「藝術與復原之路」(Art and the Path to Resilience)為主題,表演者表現出如何在悲慘事件中保持堅毅。這些令人心情澎湃且具教育意義的表演以實際的方式讓觀眾了解跨文化知識。

我是Ubumuntu藝術節(Ubumuntu Arts Festival)的負責人和兼創始人,這個藝術節是一個提供全球藝術與公民對話的平台。自2015年開幕以來,我們的任務就已超越了文化。來自世界各地天賦異稟的藝術家,受邀合作完成展現我們共同人性的作品。數以千計的參加者觀看這些富有療癒性、與人類道德和建設和平相關的表演。若能讓觀眾在離開後,在自己居住的地區開始主動行動並捍衛正確的事物,無論是件多麼小的事,我們就成功了。

演出中有一部較大的作品名為「非洲的希望」(Africa’s Hope)。它源自於一則描繪從孩童眼中所見的種族滅絕,是關於生存與希望的盧安達故事。這部作品受到年輕倖存者的證詞和夢想,以及報導屠殺圖西人的BBC記者凱恩(Fergal Keane)的感想啟發。1997年他在《星期日泰晤士》(The Sunday Times)的一篇文章中寫道:「我發現我無法停止問自己:這種事情怎麼會發生?人類怎麼會殺死孩子?到底是什麼樣的人會屠殺小孩?」當被仇恨附身時,殘暴便成為一種新的常態。我們的表演與所有人心中的野獸對話,並探討觸發這種情況的原因。

其他的表演包括由來自伊拉克的卡瑟姆(Mokhallad Rasem)所創作的「身體革命」(Body Revolution),描述中東地區的壓迫、經濟危機和不公平的選舉行為。希爾特(Renegade Theatre)所帶來的「奇博克女孩」(Chibok Girls)敘述博科聖地(Boko Haram)在奈及利亞綁架了276名女孩,以及它所造成的創傷。查恩斯(Chains)的「淒涼」(Desolation)重現烏干達的警察暴行與監獄系統,這個主題其實也是與全世界相關的。

除了上述這些,還有另外五十多部作品,這些表演將全球議題搬上這非凡的舞台。這個藝術節啟發了以藝術處理社會分裂、精神疾病,和為有困難的社區找出解決辦法的深入研究。

「過往」伴隨著我們留在Ubumuntu。藝術節於吉迦利種族屠殺悼念館(Kigali Genocide Memorial)舉辦,也就是圖西族種族屠殺下死亡超過25萬人的難民紀念安葬之地。在我們失去共同人性之時,這裡便成為提醒我們其嚴重後果的地方,而觀眾欣賞表演的同時不可避免地會伴隨這種恐懼。而包含各種研討會、表演、討論平台和學習之旅,為期三天的藝術節與種族滅絕百日紀念的最後三天同天也並非巧合。(從4月7號開始的100天,代表著1994年盧安達種族屠殺,失去超過100萬條生命的100天。)

藝術之美在於它能道出那些無法明說的事情。藝術可以以感性的方式再次回顧人類歷史上創傷情景和恐怖時刻,是其他方法做不到的。這個藝術節不畏懼地面對全球議題,如警察的暴行、難民危機和性別暴力。最重要的是,我們鼓勵大眾反對仇恨、教條主義和不好的想法,以及任何會導致嚴重暴力的行為。現在,我們正在逐步實行我們的使命。

其中一名參與者穆赫薩(Emma Muhoza)告訴我:「當無法用言語說明時,藝術正好能表達我們的感覺。」同理心會改變社會。這些情感迴盪在觀眾與表演者、觀察者和參與者之間。我們致力讓這個藝術節鼓勵大家行善,不論其背景為何。每年都會開啟一系列新活動,促進公民參與。我們嘗試創造一個安全的空間了解肇事者和受害者,以建立共同點。

所以,不論有多麼痛苦,我們盧安達人是否都應繼續面對歷史,並從中學到教訓?

我們必須如此,並不只是為了自己的國家,而是為了整個地球村。然而,還必須思考另一個問題:昨日的難民有可能成為明日的加害者嗎?受過傷的人容易被憤怒深深地影響。這就是為什麼我們必須保護年輕一代免於受絕望驅使而行動。我們可以藉由探討記憶傳承下來的挑戰,並以治療型表演、研討會抑制復發的可能性,停止暴力的惡性循環。我們會不斷地說故事、積極治療,並在這受傷的世界努力維持和平。

