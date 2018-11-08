在決定進軍區塊鏈之前，企業應該聽取這幾個忠告

文：ROBERT HACKETT

譯：劉松宏

區塊鏈技術始於比特幣，但它已經被企業採作各種加密優化數據庫的首選品牌。幾乎每個企業創新計劃都在試驗，或者至少盯著趨勢（看！老闆，我們是創新的）。但是如果真想訴諸行動，公司應該如何真正與這項技術靠攏呢？

答案會是「謹慎」和「合理」。

「如果你是執行長，有人帶著區塊鏈計畫向你展示，請注意。」諮詢公司埃森哲（Accenture）的北美執行長朱莉史威特（Julie Sweet）週三（10月17日）在加拿大多倫多的財富全球論壇（Fortune Global Forum）上發表演說。史威特將手指伸出並在空中比劃出「區塊鏈計畫」。

史威特說，「區塊鏈是一種技術，而不是效果。」雖然該技術「對實驗和試驗來說是成熟的，但首先必須先從這個開始：這個商業的挑戰或機會會是什麼？」

史威特說，公司的業務方面應引領所有的區塊鏈衝鋒陷陣。在與科技面合作以推進試驗點之前，企業必須要有「明確的投資回報率」。

史威特引用一個例子：今年（2018年）3月，埃森哲與德國航運巨頭DHL合作開展了一項區塊鏈試驗，旨在追蹤製藥行業的藥品分銷。她說，這樣的合作關係起始於一個待解決的問題──根除假藥──而區塊鏈技術正好為這個問題的處理提供了一個「大好機會」。

史威特的第二項建議涉及公司在什麼時機點、以及公司到底要多深入了解區塊鏈的試驗。「今天，考慮到行業現狀、技術和複雜性，對於大多數公司來說，答案仍然是監控和參與，而不是成為先驅者。」她說。

換句話說，企業應該對正在發生的事情有所認知，但不應只為了成為先驅而貿然動作，使用了一些欠缺考慮的區塊鏈噱頭。這個行業才剛起步，還有很多問題尚待解決。

摩根大通區塊鏈項目負責人克里斯汀莫伊（Christine Moy）與史威特一起在專家組發言，他同意埃森哲執行長的引導。克里斯汀莫伊描述了她的團隊如何將自己與摩根大通的各種業務領域互相結合，以便在追求區塊鏈應用之前了解他們的整體戰略、優先事項和痛點。

莫伊提供了一個早期關於她的團隊與銀行資金服務業務合作所經歷的軼事，該業務每天處理數萬億美元的款項。當團隊研究以區塊鏈技術進行網路跨境交易的可能性時，卻發覺實施一個類似系統的成本，將超過其所帶來的收益。

「每個人都有點困惑，因為從清算和結算的角度來看，清算和結算跨境支付的實際機制運作得很好。」莫伊說。換句話說，銀行沒有看到合理的投資回報。

「無論區塊鏈能夠如何實現漸進的優化，當遇到必須退出傳統系統，並遷移建構一個全新系統的商業案例時，它就沒有真正的意義了。」莫伊說。

所以莫伊的團隊重新評估了它的方法。最終，它發現了一個看似適合區塊鏈解決方案的真正問題：將國際制裁相關訊息整合到代理銀行之間共享的單一數據庫中。

莫伊說，有時付款指示「就卡在中間」，因為它們通過中間銀行的「菊鏈」傳遞。這個現象通常是某些銀行要求交易接收者提供更多有關訊息的結果。

莫伊的團隊認為這是區塊鏈技術的完美契合。她說，從兩週前開始，現在該團隊的「銀行間訊息網路」已有90名參與者投入作業中，讓銀行可以在區塊鏈上交換這些訊息。

一開始，每個人都認為區塊鏈「將改變世界，它將會弱化金融仲介──銀行、票據交易所和所有的東西，現在我們已經達到了下一個成熟水平，認為它不會破壞那麼多，更多的是轉型。」莫伊說。

亞歷克斯．塔普斯科特（Alex Tapscott）是另一位小組成員，也是一本名為《區塊鏈革命》（Blockchain Revolution）的熱門科普書籍的合著者。他敦促觀眾不要對作壁上觀的方法感到太安逸，並指出網路已經出奇不易地打擊並推翻許多企業誤判的潛力。

「如果我在1994年擔任執行長的話，我可能會認為網路只是發布訊息的媒介。」塔普斯科特說道。他也說道，這種心態導致許多企業領導人致命地忽視了這項技術的潛力，並以曾是國內最大的零售商西爾斯（Sears）在最近破產為例證。

「你必須退後一步，了解在未來發展上這可能代表了什麼。」塔普斯科特繼續說道，他曾參與多倫多的區塊鏈研究所共同創立，該研究所是一家在研究科技並與企業合作開發項目的智庫。然而史威特重申，公司必須保有目標、以業務為先的導向重點，「如果沒有投報率，那就不值得做了」。

因此，在你剖開傳統系統、貿然進入區塊鏈之前，首先要考慮這些主管的智慧之詞：它有什麼好處？我的公司目前應該如何參與？如果我不這樣做，我最終會像西爾斯一樣嗎？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航